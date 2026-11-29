Mưa như có ai đó từ trên cao đổ xuống từng khối nước khiến máng xối bên cửa hông nhà Hiên trĩu xuống trên thanh sắt vốn đã rỉ sét. Hiên nhìn ra, thấy từng nhịp lên xuống theo làn nước đọng ở máng xối chưa kịp thoát. Hiên thấp thỏm lo lắng, lỡ đâu thanh sắt giữ mái tôn không còn chịu được lực gãy vụn thì sao? Thì sẽ phải thay. Nhưng với mảnh tường chung cư có tuổi thọ đến 60 năm thì không đơn thuần gọi thợ đến là xong, mà còn rất nhiều hệ lụy khó lường liên quan.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Hôm rồi, Hiên cũng gọi thợ đến gia cố bệ đỡ cục nóng máy lạnh. Không hiểu sao, trong giấc mơ của Hiên cứ hiện về những đổ vỡ loang lổ, khi tỉnh dậy, lòng Hiên tràn ngập nỗi hoang hoải vô hình. Người ta nói giấc mơ có liên quan với đời thực, Hiên cũng có vài lần kiểm chứng thấy đúng nên tin. Chẳng hạn như đột nhiên mơ thấy người nào đó, dù rất lâu mình không nghĩ về họ, là khi ấy họ cũng vừa nhắc đến mình.

Liệu những đổ vỡ trong giấc mơ có là tín hiệu báo trước điềm chẳng lành? An - cô đồng nghiệp của Hiên thì nửa đùa nửa thật rằng: "Đến tuổi nên xuất hiện những nỗi bất an vậy". An hơn Hiên vài tuổi nên đã trải qua thời kỳ tiền mãn kinh với sự trồi sụt cảm xúc mà trong đó có cả những nỗi lo quá thái và sự thiếu tự tin.

Anh thợ đến kiểm tra, ngó nghiêng một hồi rồi chạm tay vào bức tường từ màu mỡ gà đã chuyển sang màu của rêu phong, anh lấy thân tua vít gõ gõ vào tường: "Tường này đã mềm gần mục rồi, giờ có gia cố cũng không chắc hơn bao nhiêu. Thôi đợi dùng cho hết đời máy lạnh này, sau đó thay máy lạnh đời mới bây giờ, cục nóng gọn hơn nên nhẹ hơn nhiều". Anh thợ về, Hiên có thêm nỗi bất an mới: mảnh tường chung quanh nhà mình đã mục.

Vậy nên những trận mưa như cuồng phong này có khi khiến cả mảnh tường ngấm nước lâu ngày bở ra cả mảng cũng nên. Rồi thì các thể loại máy lạnh, tủ bếp treo bên trong cũng mất bệ đỡ mà đổ sụp xuống. Nghĩ đến đó thôi là Hiên thấy bế tắc. Hiên sợ nhất cảnh dọn đồ, hơn 10 lần chuyển nhà trọ thì Hiên mua được căn hộ này với tất cả số tiền tích góp được sau bao năm đi làm của mình. Tuy cũ nhưng vẫn ở tốt. Cùng diện tích nhưng có căn hộ họ sống đến 3 thế hệ, vẫn ngon lành!

Những mùa mưa trước trôi qua trong bình yên, chỉ vài năm trở lại đây, ai cũng than thời tiết khắc nghiệt hơn, nóng cũng nóng hơn và những cơn mưa không chỉ để dịu mát nữa, mà luôn kèm theo những tai họa rình rập.

Vì vậy nên cứ thấy mưa lớn là Hiên thấp thỏm trong lòng, dù thật lâu rồi Quang mới ghé nhà Hiên. Hiên đã chờ cuộc gặp này, để biết rằng khoảng lặng giữa hai người trong suốt thời gian qua là vì có lý do riêng, chứ cuộc tình của Hiên với Quang vẫn lành lặn như ban đầu - Hiên đã nghĩ vậy.

Hiên nhổm dậy hẳn khi phát hiện ra có giọt nước nhiễu xuống từ ổ điện. Thường, người ta sẽ bất an với những thứ ngoài tầm kiểm soát, Hiên cũng vậy. Hôm rồi các anh bên phòng cháy chữa cháy đến chung cư Hiên tuyên truyền về việc giữ an toàn cháy nổ, Hiên nhớ họ nói điện là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra gần đây. Hiên sợ. Thấy Hiên sợ, Quang cũng bất an theo. Anh rời khỏi chỗ ngồi, mở đèn pin từ điện thoại soi vào ổ điện. Ánh sáng từ đèn pin khiến dòng nước ánh lên từ dây điện trước khi dẫn vào ổ điện rồi nhiễu xuống nền nhà. Quang lắc đầu: "Hay là bán nhà đi. Chứ cứ mưa là dột vậy sao ở được?". Hiên hơi chột dạ. Cô còn nghĩ Quang sẽ tìm ra cách nào đó để an toàn, ít nhất là trong lúc này.

Hiên đứng tần ngần ở cầu dao tổng, để lỡ như có bất cứ sự cố chập cháy gì thì kịp thời tắt nguồn. Chợt nhớ ra Thành - anh sửa điện có lần đến thay bóng đèn cho Hiên, cô lần tìm trong danh bạ gọi điện cho Thành cầu cứu. Giọng Thành ồm ồm trong tiếng mưa: "Em quay phim chỗ bị nhiễu nước rồi gửi cho anh coi". Hiên làm theo, gửi liền clip cho Thành. Thành nói bây giờ tạm thời ngắt điện, rọi đèn pin để kéo hết dây cắm từ ổ điện nơi đó ra cho an toàn. Rồi mở điện lên dùng bình thường. Hiên làm theo từng hướng dẫn của Thành, để nguyên cuộc gọi video cho Thành cũng quan sát được. Ổ điện có tới 6 lỗ cắm dùng hết, cùng với CB máy lạnh, có những thiết bị từ khi mua đến giờ chưa gỡ ra lần nào nên bám rất chặt, Hiên phải hì hụi mãi mới gỡ ra hết.

Lúc Hiên làm xong, ngẩng lên đã thấy Quang đang đứng tựa lưng ở cửa, mắt không rời điện thoại. "Anh gọi xe về, chứ mưa như vầy có khi cả đêm. Xe tới rồi, thôi anh về nha!".

Quang xỏ giày rồi đi thật nhanh ra phía cầu thang. Tiếng gót giày xa dần trong cơn mưa vẫn nặng hạt. Hiên nhìn theo, cố gọi tên cảm xúc của mình lúc này nhưng không thể, nó không rõ ràng mà tù túng, mờ mịt như những giấc mơ đầy những đổ vỡ của cô.

Hiên quay vào, đóng hẳn cửa rồi nhìn đồng hồ, nhớ ra Quang phải về trước 10 giờ, nếu không mẹ anh sẽ càm ràm suốt những ngày sau đó. Ở tuổi 40 cũng chẳng khác gì khi mới quen Hiên. "Anh là con một nên mẹ lo cũng phải" - có lần Quang giải thích với Hiên vậy.

Quang về rồi mà lời gợi ý bán nhà của anh vẫn còn lấn cấn trong tâm trí Hiên. Hiên phải xin lỗi căn phòng mình, bởi cô nghe nói rằng đó là lời không nên nói ra với nơi đang che mưa che nắng cho mình.

Hiên biết ơn căn hộ đầu tiên mình mua được bằng tất cả tài sản dành dụm này - có lẽ con một như Quang, khi sinh ra đã được bày biện sẵn mọi tiện nghi thì chẳng thể nào hiểu được giá trị của một căn nhà do chính mình tích góp mua. Với Hiên, căn nhà này còn là nơi trở về an toàn nhất, vỗ về Hiên trong giấc ngủ sâu đủ để chữa lành sau bao tổn thương ngoài kia.

Hiên ngồi xếp bằng giữa căn phòng, khẽ chạm tay lên mảng tường còn vệt ẩm lạnh. Trong bóng tối mênh mông của cơn mưa đêm, cô thì thầm những lời tạ lỗi với không gian đã ôm ấp mình qua bao mùa giông bão. Lời nguyện chữa lành tan dần vào tiếng mưa gõ trên mái tôn.

Mưa vẫn rơi, kênh dự báo thời tiết nói có thể sẽ mưa nguyên đêm nay, nhưng Hiên đã chìm vào giấc ngủ trong bình yên.

***

Thành đến vào một ngày nắng. Sau cơn mưa, nhìn nắng vàng chảy tràn bên hiên nhà Hiên cũng xúc động. Màu nắng sau những ngày dầm dề mưa mới thấy kỳ diệu làm sao. Hiên hay nghe Đời đá vàng của Vũ Thành An vì rất thích câu: "Sau dầm dề mưa tuyết, mới vui ngày nắng về".

Thành bảo sẽ thay ổ điện, dời đến nơi khác, hoặc dùng tắc lô cách tường cho an toàn, vì tường này trước sau gì cũng thấm. Dù nói vậy, nhưng anh vẫn loay hoay tìm thang để có thể quan sát bức tường bên ngoài. Thành bảo: "Tốt nhất là phải tìm ra đường nước vào từ đâu". Anh nói, rồi đi tìm thang. Đi một vòng thì trở về với chiếc thang nhôm chữ A rất gọn gàng. Thành cười: "Chung cư lâu đời vầy chắc chắn sẽ có thang để mình mượn".

"Ồ, đã tìm ra thủ phạm rồi!" - giọng Thành vọng xuống từ phía trên mái tôn. "Là một vết toác to trên tường, nước mưa không thoát hẳn mà đọng lại âm ỉ, lại ngay lỗ thoát của ống đồng máy lạnh có sẵn kẽ hở nên nước mưa theo đường dây đi vào ổ điện" - Thành nói một lèo trôi chảy. Trong giọng nói của anh có âm thanh như reo vui khi đã tìm ra nguyên nhân, khiến Hiên cũng vui theo.

Lúc Thành trộn hồ, Hiên ngồi gần bắt chuyện: "Có vẻ như anh Thành rất thành thạo việc này, ngoài nghề điện nhỉ?". "Vợ chồng anh cũng mua được căn nhà nhỏ, lúc mua là mùa hè, đến mùa mưa mới hãi hùng vì nước từ vách tường chảy thẳng xuống nhà, ngập lênh láng trên nền nhà. Nhà phố vách chung nên việc tìm ra nguyên nhân rất khó khăn, nhưng tính anh là chịu cực chứ không sống khổ. Bằng mọi giá phải tìm ra nguyên nhân nước vào nhà để tu sửa. Rồi tới nhà ngoại, nhà nội, nhà hàng xóm… nhà nào cũng cần thợ sửa nhà, chống thấm vào mỗi mùa mưa nên anh mới thành thạo được như bây giờ" - Thành nói rồi cười rất sảng khoái.

Mỗi năm, vào mùa mưa, ở chung cư Hiên lại nhộn nhịp thợ chống thấm, chống dột, tiện thể gia cố chỗ nọ chỗ kia. Thợ năm nào cũng đến, thành quen, gặp nhau hớn hở chào hỏi. Chung cư cũ mà, đâu thể tránh được. Chẳng lẽ mỗi khi bị thấm dột mình lại chuyển nhà. Việc mua bán cũng đâu dễ dàng nhanh chóng như mua bó rau, miếng thịt, đó là chưa kể đến hoàn cảnh kinh tế của mỗi người, vậy mà Quang nói nhẹ như không. Hiên ấm ức nghĩ.

Thành đã xử lý xong vết toác, nhưng anh vẫn chưa yên tâm, hỏi Hiên: "Em xem trong nhà còn chỗ nào bị thấm không, chứ bữa giờ nước vô cũng nhiều đó". Hiên đi lên gác kiểm tra. Thật lâu rồi cô không lên gác. Trên ấy như cái nhà kho thì đúng hơn. Hiên chạm vào những thùng đồ kê sát vách tường, thấy vết nước thấm ra tay. Cô báo với Thành, anh nói tốt nhất kiểm tra đồ đạc xem có bị hơi ẩm làm hư hỏng không. Thành hẹn buổi chiều khi bức tường khô, anh sẽ quay lại quét keo chống thấm và kiểm tra lại thêm lần nữa, là yên tâm hẳn.

Một mình Hiên ở lại trên căn gác. Cô bùi ngùi vì gần như tất cả những món đồ trên này đều liên quan đến Quang.

Căn phòng hẹp trần thấp, ngột ngạt mùi ẩm mốc có lẽ do bị thấm lâu ngày. Cô len lỏi qua những thùng các-tông chất chồng, tay khẽ chạm vào chiếc lá sa kê khô khốc đã giòn vụn nơi mép viền, rồi dừng lại trước chú gấu bông ngồi nơi góc tối. Chú gấu bông to gần bằng người cô, lớp lông vàng óng ngày xưa giờ đã xỉn màu, phủ một tầng bụi xám dày.

Hiên đã lưỡng lự hay là giữ lại chú gấu, khi cô ngẩn người nhìn đôi mắt đen lánh của chú. Đôi mắt từng nhìn cô qua bao nhiêu vui buồn tuổi trẻ, giờ phản chiếu bóng hình cô đơn độc trong căn gác chật chội. Hiên cúi xuống, ôm nó vào lòng như cách cô từng làm hàng trăm lần nhiều năm về trước. Nhưng không có sự ấm áp nào đáp lại. Một luồng hơi ẩm lạnh xộc vào mũi, và dưới lớp vải đã mục, từng mảnh lông mục tan ra, dính vào vạt áo cô. Cô khẽ vuốt nhẹ lên chóp mũi gấu bông, phủi đi vệt bụi bám trên má nó. Chẳng có lời từ biệt hay hứa hẹn nào được thốt ra. Cô lặng lẽ đặt chú gấu vào chiếc túi nilon đen to bản, rồi dọn tiếp những thùng đồ cũ kỹ lâu ngày đầy hơi ẩm.

Hiên nhớ có lần, hồi tình còn nồng, Quang cũng có lên gác và lúc đó anh mới biết Hiên giữ mọi thứ của anh ở nơi này, cả chiếc máy tính bàn không dùng CPU mà có lần Quang mua về từ nước ngoài, khi đó nó rất hiện đại, đã hư hẳn nhưng Hiên vẫn giữ. Thay vì cảm động, Quang ngạc nhiên cáu: "Em bỏ hết đi cho rộng nhà. Thời bây giờ mọi thứ hiện đại, cần gì mình mua mới dùng cho tốt". Quang nói không sai. Bây giờ đồ dùng vừa phong phú mẫu mã, mà giá cả cũng phù hợp túi tiền, nhưng những gì Hiên giữ lại là vì nó là kỷ vật.

Một thoáng chùng xuống, rồi Hiên quyết định dọn dẹp cho căn gác thông thoáng nhất có thể, bằng cách không để lại bất cứ thứ gì. Cả những bộ đồ ấm mà Hiên từng giữ lại vì cái hẹn đến Sa Pa vào ngày có tuyết rơi với Quang. Sa Pa không còn là điểm hẹn trong ý nghĩ của Hiên nữa.

Hiên cầm chổi quét từng góc gác, lau đi lau lại nền gạch cho đến khi sạch hẳn. Ngọn nến thơm được thắp lên, hương gỗ thông dìu dịu tỏa ra, xua đi cái mùi ẩm mốc tích tụ bấy lâu. Hiên đứng ở đầu cầu thang nhìn lại: căn gác xép giờ đây trống trải, ngập tràn ánh nắng, màu nắng tươi mới sau cơn mưa chảy tràn vào ô cửa khiến Hiên thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.

***

Vạt nắng chiều đã nhạt màu trên chậu linh sam Hiên treo nơi ô cửa. Thành cũng vừa xong việc. Anh xếp lại đồ nghề của mình cho gọn gàng, rồi dặn dò Hiên vài thứ cần thiết. Lúc rời đi, ngang qua túi đen nilon to tướng mà Hiên gom từ trên gác xuống, anh dừng lại, xốc nhẹ cái túi trên vai, nói với Hiên: "Để anh xách ra chỗ tập kết rác dưới chân cầu thang luôn cho, có vẻ nặng đó!". Hiên cuống quýt: "Để đó lát em tự mang xuống cũng được!". Nhưng rất nhanh, Thành đã nhấc túi nilon đem đi. Túi nilon nặng khiến bước đi của anh hơi lệch về một bên. Hiên đứng tựa vào khung cửa, nhìn theo cái bóng lệch ấy cho đến khi nó mất hút sau khúc ngoặt cầu thang.

Trong túi nilon đó là những kỷ vật mà cô từng ngỡ sẽ mang theo suốt cuộc đời mình. Vậy mà giờ đây, khi tự tay bỏ đi, cô đã không hề lưu luyến như mình nghĩ. Cô đóng cửa lại, ngước nhìn căn gác giờ đây đã thông thoáng, thấy lòng mình nhẹ tênh!