Đồng minh ông Putin chế giễu ông Trump về phát ngôn tàu ngầm áp sát Nga

Hôm 30.9, Tổng thống Trump đã gọi ông Medvedev là “một kẻ ngốc” và cho hay ông đã điều động “một hoặc hai tàu ngầm” đến bờ biển Nga. Trước đó, vào tháng 8, ông Trump nói mình đã ra lệnh điều động hai tàu ngầm hạt nhân đến “các khu vực thích hợp” để đáp trả những lời đe dọa từ ông Medvedev, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tập mới của loạt phim ly kỳ”, ông Medvedev viết như vậy trong một bài đăng bằng tiếng Anh trên mạng xã hội X.

Bài đăng viết: “Ông Trump một lần nữa nhắc đến những chiếc tàu ngầm mà ông ta được cho đã ‘điều động đến bờ biển Nga’, và khẳng định rằng các tàu này ‘được che giấu rất kỹ’”. Ông Medvedev bình luận: “Như người ta vẫn nói, khó mà tìm thấy mèo đen trong phòng tối - đặc biệt là khi nó không có ở đó”.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại căn cứ thủy quân lục chiến Quantico ở bang Virginia (Mỹ), vào ngày 30.9.2025

ẢNH: REUTERS

Phát ngôn liên quan của ông Trump được đưa ra khi tổng thống Mỹ phát biểu trước các tướng lĩnh quân đội Mỹ tại căn cứ thủy quân lục chiến Quantico ở bang Virginia.

“Gần đây Nga có đe dọa đôi chút, và tôi điều ngay một tàu ngầm, một chiếc tàu ngầm hạt nhân, thứ vũ khí chết chóc nhất từng được chế tạo. Đỉnh nóc, không thể phát hiện được. Không có cách nào phát hiện. Về tàu ngầm thì nước Mỹ đã đi trước Nga và Trung Quốc đến 25 năm”.

Hồi tháng 8, ông Trump đã cảnh báo ông Medvedev cần thận trọng với phát ngôn, sau khi vị quan chức Nga đáp trả một phát biểu trước đó của ông Trump bằng cách nhắc đến “Bàn tay Tử thần”, một hệ thống chỉ huy bí mật của Nga được thiết kế để tấn công trả đũa hạt nhân.

Ông Trump sau đó tuyên bố đã ra lệnh điều động hai tàu ngầm hạt nhân đến “các khu vực thích hợp” để đáp trả những lời đe dọa từ ông Medvedev.

Điện Kremlin khi đó kêu gọi “tất cả mọi người nên hết sức thận trọng với những phát ngôn liên quan đến hạt nhân”.