Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đồng minh ông Putin chế giễu ông Trump về phát ngôn tàu ngầm áp sát Nga
Video Thế giới

Đồng minh ông Putin chế giễu ông Trump về phát ngôn tàu ngầm áp sát Nga

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
01/10/2025 21:22 GMT+7

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 1.10 đã chế giễu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông cho biết Mỹ đã không điều tàu ngầm hạt nhân đến bờ biển Nga như ông Trump từng hứa.

Hôm 30.9, Tổng thống Trump đã gọi ông Medvedev là “một kẻ ngốc” và cho hay ông đã điều động “một hoặc hai tàu ngầm” đến bờ biển Nga. Trước đó, vào tháng 8, ông Trump nói mình đã ra lệnh điều động hai tàu ngầm hạt nhân đến “các khu vực thích hợp” để đáp trả những lời đe dọa từ ông Medvedev, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tập mới của loạt phim ly kỳ”, ông Medvedev viết như vậy trong một bài đăng bằng tiếng Anh trên mạng xã hội X.

Bài đăng viết: “Ông Trump một lần nữa nhắc đến những chiếc tàu ngầm mà ông ta được cho đã ‘điều động đến bờ biển Nga’, và khẳng định rằng các tàu này ‘được che giấu rất kỹ’”. Ông Medvedev bình luận: “Như người ta vẫn nói, khó mà tìm thấy mèo đen trong phòng tối - đặc biệt là khi nó không có ở đó”.

Đồng minh ông Putin chế giễu ông Trump về phát ngôn tàu ngầm áp sát Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại căn cứ thủy quân lục chiến Quantico ở bang Virginia (Mỹ), vào ngày 30.9.2025

ẢNH: REUTERS

Phát ngôn liên quan của ông Trump được đưa ra khi tổng thống Mỹ phát biểu trước các tướng lĩnh quân đội Mỹ tại căn cứ thủy quân lục chiến Quantico ở bang Virginia.

“Gần đây Nga có đe dọa đôi chút, và tôi điều ngay một tàu ngầm, một chiếc tàu ngầm hạt nhân, thứ vũ khí chết chóc nhất từng được chế tạo. Đỉnh nóc, không thể phát hiện được. Không có cách nào phát hiện. Về tàu ngầm thì nước Mỹ đã đi trước Nga và Trung Quốc đến 25 năm”.

Hồi tháng 8, ông Trump đã cảnh báo ông Medvedev cần thận trọng với phát ngôn, sau khi vị quan chức Nga đáp trả một phát biểu trước đó của ông Trump bằng cách nhắc đến “Bàn tay Tử thần”, một hệ thống chỉ huy bí mật của Nga được thiết kế để tấn công trả đũa hạt nhân.

Ông Trump sau đó tuyên bố đã ra lệnh điều động hai tàu ngầm hạt nhân đến “các khu vực thích hợp” để đáp trả những lời đe dọa từ ông Medvedev.

Điện Kremlin khi đó kêu gọi “tất cả mọi người nên hết sức thận trọng với những phát ngôn liên quan đến hạt nhân”.

Tin liên quan

Nga cảnh báo tình hình 'nghiêm trọng' khi Mỹ tăng hoạt động quân sự quanh Venezuela

Nga cảnh báo tình hình 'nghiêm trọng' khi Mỹ tăng hoạt động quân sự quanh Venezuela

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27.9 đã lên tiếng về việc Mỹ tăng cường lực lượng hải quân tại vùng biển quốc tế xung quanh Venezuela.

Ukraine triển khai 'tàu mẹ' mang UAV cáp quang tấn công Nga?

Khám phá thêm chủ đề

nga Trump Vladimir Putin kremlin Tàu ngầm ông Trump hạt nhân Tổng thống Trump Dmitry Medvedev Mỹ Chế giễu tàu ngầm hạt nhân vũ khí hạt nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận