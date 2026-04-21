Đồng Nai đủ điều kiện trở thành thành phố

Lập TP.Đồng Nai là động lực, kinh nghiệm cho sau này

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng tỉnh Đồng Nai có vị trí đắc địa về an ninh quốc phòng, gồm đường biên giới sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước cũ, khu vực Lộc Ninh từng là nơi giải phóng đầu tiên ở miền Nam, cùng đó là sân bay Long Thành, sân bay Biên Hòa, hồ Trị An… tạo nên thế trận phòng thủ vững chắc. Đồng Nai còn có lợi thế rất lớn về kinh tế khi phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân từ miền Tây vốn chỉ làm nông nghiệp di cư tới đây.

Với những yếu tố trên, tỉnh Đồng Nai đã đủ điều kiện trở thành thành phố, nhất là các chỉ tiêu về thu nhập, dân số, diện tích và vị trí địa lý. Nếu QH thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7. Chưa kể mới đây, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập TP.Quảng Ninh, vì vậy việc thành lập TP.Đồng Nai sẽ là động lực, kinh nghiệm cho sau này.

Đồng Nai khi trở thành thành phố sẽ là cực tăng trưởng mới cho vùng Đông Nam bộ ẢNH: LÊ LÂM

Cùng ý kiến, ĐB Trương Minh Huy Vũ (đoàn TP.HCM) phân tích: Sau sắp xếp bộ máy hành chính, vùng Đông Nam bộ còn 3 tỉnh là TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Ông kỳ vọng khi Đồng Nai trở thành thành phố sẽ là cực tăng trưởng mới cho vùng Đông Nam bộ, tạo liên kết "vùng TP.HCM" với quy mô kinh tế gần 3 triệu tỉ đồng, "mạnh kinh khủng".

ĐB Nguyễn Trung Kiên (đoàn Đồng Nai) đề nghị QH có nghị quyết giao cho Đồng Nai một số cơ chế đặc thù để có thể phát triển mạnh mẽ về KT-XH, KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa, môi trường, y tế, giáo dục, quy hoạch đô thị, thu hút đầu tư...

Đồng quan điểm, ĐB Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) nói việc thành lập TP.Đồng Nai là rất tốt, nhưng tương lai phát triển ra sao cũng là vấn đề rất quan trọng. Bên cạnh những chính sách hiện hành áp dụng với tỉnh Đồng Nai, thời gian tới cần xây dựng thêm các cơ chế đột phá, tạo "chiếc áo mới" đặc biệt hơn nữa cho thành phố.

Đồng Nai sẽ chung vai gánh vác nền kinh tế

Phát biểu tại tổ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định việc thành lập TP.Đồng Nai không đơn thuần dừng ở nâng cấp hành chính mà còn thiết lập nền quản trị tiên tiến. Tỉnh Đồng Nai hiện nay có vị thế cả về quy mô dân số, diện tích và kinh tế, cùng đó là rất nhiều di tích cách mạng; là miền đất của rất nhiều người đến từ nhiều tỉnh thành về đây sinh sống với số lượng rất lớn; hoàn toàn đủ điều kiện trở thành thành phố.

Ông Văn cũng nhấn mạnh, việc thành lập thành phố không chỉ dừng lại ở số lượng mà sẽ tập trung phát triển cả về năng lực thu ngân sách và năng suất lao động. Năm 2025, Nghị quyết của Chính phủ giao chỉ tiêu thu 70.000 tỉ đồng, nhưng tỉnh Đồng Nai đã vượt trên 100.000 tỉ đồng, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất cả nước. Năm nay, địa phương sẵn sàng đặt mục tiêu thu 150.000 tỉ đồng để nộp ngân sách nhà nước. "Chủ trương của Đảng đã chín muồi và chúng tôi đã rà soát kỹ lưỡng, nếu chậm trễ thực hiện sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển", ông Văn nói.

Vẫn theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, việc thành lập một đơn vị hành chính mới, chuyển từ mô hình quản trị nông thôn sang quản trị đô thị mà phát triển không hiệu quả, đời sống nhân dân chưa cao, chỉ mang tính hình thức thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mà T.Ư và QH giao. Do đó, địa phương xác định sẽ phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng, chung vai gánh vác nền kinh tế quốc gia.