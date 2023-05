Đồng Nai: Người mẹ cùng 3 con bị bạo hành được cơ quan chức năng bảo vệ

Liên quan vụ việc người mẹ cùng 3 con bị bạo hành ở P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) mà Báo Thanh Niên phản ánh, ngày 4.5, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ P.Long Bình Tân, cho biết: "Sau khi Báo Thanh Niên đăng bài viết về vụ bạo hành, hội phụ nữ đã gặp bà Nguyễn Thị Y. để tìm hiểu vụ việc. Các vấn đề liên quan đến chuyện bạo hành thì chờ kết luận của Công an TP.Biên Hòa. Hội phụ nữ phường đã liên hệ với khu phố và chủ nhà trọ nơi bà Y. cùng các cháu đang ở, cắt cử người trực; phối hợp chủ nhà trọ canh chừng để bảo vệ an toàn cho mẹ con bà Y., tránh tình trạng người chồng đến gây rối hoặc hành hung".

Bà Y. bị chồng đánh thâm tím mắt CTV

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng công an TP.Biên Hòa cho biết: "Công an TP.Biên Hòa đã nhận được hồ sơ và báo cáo từ phía Công an P.Long Bình Tân. Vụ việc này còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ chứ không đơn thuần chỉ là hành vi hành hung. Do vậy, Công an TP.Biên Hòa tiếp tục thu thập thông tin để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật".

Như Thanh Niên đã thông tin, bà Nguyễn Thị Y. và ông Lê Anh Đ. (cùng quê Thanh Hóa), kết hôn đến nay được 20 năm, có 3 con gồm 2 gái, 1 trai. Năm 2007, cả nhà chuyển vào sống tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Thời gian gần đây, bà Y. thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ, nhiều lần phải nhập viện cấp cứu. Bà Y. phải gọi Công an P. Long Bình Tân đến giúp đỡ, có lúc nhờ lực lượng Cảnh sát 113 đến giải cứu trong đêm.

Ông Đ. còn hành hạ, đánh đập các con của mình. Trong đó, người con gái lớn bị đuổi ra khỏi nhà. Mới đây bà Y. thuê nhà trọ, cùng các con ra ngoài sinh sống.