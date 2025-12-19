Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đồng Nai: Tạm giữ 4 thanh, thiếu niên ném vỏ chai bia khiến 1 người tử vong

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
19/12/2025 16:13 GMT+7

Đang ngồi trước cửa nhà, người đàn ông tại Đồng Nai đã bị nhóm thanh, thiếu niên ném vỏ chai bia dẫn đến tử vong sau đó.

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm N.T.T.Đ (15 tuổi), P.M.Q (16 tuổi), Phạm Anh Tuyển (20 tuổi, cùng ở xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) và Lê Minh Trọng (19 tuổi, ở xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ vụ việc ném vỏ chai bia khiến 1 người tử vong.

Khoảng 1 giờ 15 phút ngày 18.12, ông Nguyễn Văn Lộc (48 tuổi, ở ấp Phú Thọ, xã Thống Nhất) đang ngồi trước cửa nhà thì bất ngờ bị nhóm thanh, thiếu niên chạy trên 2 xe máy đi ngang qua, cầm vỏ chai bia ném trúng đầu.

Thấy cha bị thương ở đầu, người con trai đang ở trong nhà chạy ra dùng khăn lau máu, băng quấn vết thương và bàn tính đưa đi cấp cứu, nhưng ông Lộc nói "không sao". Sau đó, cả 2 cha con đi ngủ.

Đồng Nai: Tạm giữ 4 thanh, thiếu niên ném vỏ chai bia khiến 1 người tử vong - Ảnh 1.

4 nghi phạm liên quan vụ ném vỏ chai bia khiến 1 người đàn ông tử vong

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Đến khoảng 5 giờ, thấy cha có biểu hiện co giật nên người con trai đã gọi người thân đưa đi cấp cứu nhưng đến khoảng 5 giờ 20 phút thì ông Lộc tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong là do chấn thương sọ não.

Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Thống Nhất tiến hành điều tra, truy xét "nóng" theo dấu vết tội phạm.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định và bắt giữ N.T.T.Đ, P.M.Q, Phạm Anh Tuyển và Lê Minh Trọng là những nghi phạm liên quan vụ việc.

Bước đầu cơ quan công an xác định: Do có mâu thuẫn với nhau từ trước, nên rạng sáng 18.12, T.T.Đ, P.M.Q, Phạm Anh Tuyển và Lê Minh Trọng đi tìm đánh một thanh niên tên Nam.

Nhóm thanh, thiếu niên này biết Nam thường đến chơi với con trai ông Lộc nên cả 4 kéo đến dùng vỏ chai bia ném vào, trúng đầu ông Lộc, gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả 4 nghi phạm trên để điều tra làm rõ vụ người đàn ông bị nhóm thanh, thiếu niên ném chai bia gây tử vong.

Tin liên quan

Công an điều tra vụ đâm bạn nhậu tử vong ở xã Phan Rí Cửa

Công an điều tra vụ đâm bạn nhậu tử vong ở xã Phan Rí Cửa

Trưa 12.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ đâm bạn nhậu tử vong, xảy ra tại xã Phan Rí Cửa.

Đồng Nai: Bắt nghi phạm dùng súng bắn người phụ nữ tử vong

Khám phá thêm chủ đề

ném vỏ chai bia khiến 1 người tử vong Công an tỉnh Đồng Nai Điều Tra cảnh sát điều tra tạm giữ hình sự Nghi phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận