Đồng Nai: Tạm giữ 4 thanh, thiếu niên ném vỏ chai bia khiến 1 người tử vong

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm N.T.T.Đ (15 tuổi), P.M.Q (16 tuổi), Phạm Anh Tuyển (20 tuổi, cùng ở xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) và Lê Minh Trọng (19 tuổi, ở xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ vụ việc ném vỏ chai bia khiến 1 người tử vong.

Khoảng 1 giờ 15 phút ngày 18.12, ông Nguyễn Văn Lộc (48 tuổi, ở ấp Phú Thọ, xã Thống Nhất) đang ngồi trước cửa nhà thì bất ngờ bị nhóm thanh, thiếu niên chạy trên 2 xe máy đi ngang qua, cầm vỏ chai bia ném trúng đầu.

Thấy cha bị thương ở đầu, người con trai đang ở trong nhà chạy ra dùng khăn lau máu, băng quấn vết thương và bàn tính đưa đi cấp cứu, nhưng ông Lộc nói "không sao". Sau đó, cả 2 cha con đi ngủ.

4 nghi phạm liên quan vụ ném vỏ chai bia khiến 1 người đàn ông tử vong ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Đến khoảng 5 giờ, thấy cha có biểu hiện co giật nên người con trai đã gọi người thân đưa đi cấp cứu nhưng đến khoảng 5 giờ 20 phút thì ông Lộc tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong là do chấn thương sọ não.

Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Thống Nhất tiến hành điều tra, truy xét "nóng" theo dấu vết tội phạm.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định và bắt giữ N.T.T.Đ, P.M.Q, Phạm Anh Tuyển và Lê Minh Trọng là những nghi phạm liên quan vụ việc.

Bước đầu cơ quan công an xác định: Do có mâu thuẫn với nhau từ trước, nên rạng sáng 18.12, T.T.Đ, P.M.Q, Phạm Anh Tuyển và Lê Minh Trọng đi tìm đánh một thanh niên tên Nam.

Nhóm thanh, thiếu niên này biết Nam thường đến chơi với con trai ông Lộc nên cả 4 kéo đến dùng vỏ chai bia ném vào, trúng đầu ông Lộc, gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả 4 nghi phạm trên để điều tra làm rõ vụ người đàn ông bị nhóm thanh, thiếu niên ném chai bia gây tử vong.