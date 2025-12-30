Đồng Nai: Triệt xóa nhiều tụ điểm mại dâm trá hình

Ngày 30.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa triệt xóa tụ điểm hoạt động mại dâm trong quán massage H.379 ở phường Tam Phước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 45 ngày 27.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp Công an phường Tam Phước kiểm tra cơ sở massage H.379.

Nguyễn Thị Xuyến và Nguyễn Thanh Tùng đang bị công an tạm giữ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Qua kiểm tra, công an bắt quả tang 2 nhân viên nữ đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách. Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ Nguyễn Thanh Tùng (36 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Thị Xuyến (36 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Cũng trong tối 27.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp Công an phường Bình Phước kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke C.R (ở phường Bình Phước) và phát hiện 4 nhân viên nữ có hành vi khỏa thân, khiêu dâm phục vụ khách nam.

Trước đó, tụ điểm mại dâm tại quán cà phê chòi võng Bảo Thy cũng bị triệt xóa ẢNH: CA

Trước đó, ngày 16.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp Công an phường Chơn Thành triệt xóa tụ điểm mại dâm tại quán cà phê chòi võng Bảo Thy (ở phường Chơn Thành), bắt giữ 2 người liên quan để điều tra, xử lý.

Các hoạt động kiểm tra, xử lý được thực hiện trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hiện các vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.