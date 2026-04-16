Động thái của ca sĩ Hương Tràm giữa bão phẫn nộ

Tại lễ trao giải Cống hiến 2026, Hương Tràm bất ngờ vượt qua nhiều đồng nghiệp để chiến thắng hạng mục Album của năm nhờ dự án Phao cứu sinh. Thành tích này của giọng ca 9X nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận, trong bài đăng chia sẻ niềm vui của Hương Tràm trên mạng xã hội, đã có hơn 19.000 lượt phẫn nộ. Nhiều người chúc mừng quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên khi có thêm một giải thưởng lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả bất ngờ trước kết quả, đặt vấn đề về tiêu chí chấm giải vì cho rằng một dự án khác xứng đáng hơn.

Hương Tràm rạng rỡ trong khoảnh khắc nhận giải, song kết quả này lại gây tranh cãi ẢNH: FBNV

Giữa ồn ào, Hương Tràm có động thái đáng chú ý. Cô đăng tải loạt hình ảnh rạng rỡ tại lễ trao giải. Kèm theo đó, nữ ca sĩ có những trải lòng về cột mốc vừa đạt được trong sự nghiệp. Cô viết: “Tượng Cống hiến thứ ba trong hành trình của một cô gái 30 tuổi. Và thật hữu duyên khi tôi lại được đón nhận khoảnh khắc này từ cô Mỹ Linh và chú Anh Quân”.

Nhìn lại sự thay đổi của bản thân, Hương Tràm kể năm 18 tuổi, cô hát bằng bản năng, còn năm 23 tuổi hát bằng khát khao. Năm 30 tuổi là khi nữ ca sĩ “hát bằng tất cả những gì đã vỡ rồi tự lành”.

“Mỗi chặng đường, không phải ai cũng có cơ hội được sống trọn vẹn và được gọi tên. Tôi biết ơn khán giả, gia đình, FC và hội đồng giải Cống hiến vì đã nhìn thấy Phao cứu sinh không chỉ là âm nhạc, mà là một phần của hành trình sống. Cảm ơn những anh, em đã cùng Tràm thức đêm với 12 bản thu, đã đi qua đủ đầy cảm xúc vui, buồn và cả những lúc lênh đênh”, giọng ca sinh năm 1995 bày tỏ.

Hương Tràm trở lại mạnh mẽ với các hoạt động nghệ thuật sau quãng thời gian học tập, sinh sống ở Mỹ ẢNH: FBNV

Nói thêm về album vừa giành giải, Hương Tràm bộc bạch: “Nếu đã từng chênh vênh, mình sẽ hiểu giá trị của một chiếc phao. Nếu đã từng chìm, mình sẽ biết thế nào là được cứu. Và nếu hôm nay vẫn còn đứng ở đây, là vì tôi chưa từng buông tay khỏi chính mình”.

Trao đổi với chúng tôi, phía Hương Tràm cho biết bài viết là những chia sẻ của nữ ca sĩ về giải thưởng vừa đạt được hôm 15.4.

Hương Tràm nói về 'Phao cứu sinh'

Được biết Phao cứu sinh là dự án đặc biệt trong sự nghiệp của Hương Tràm, được trình làng sau khi cô du học và sinh sống ở Mỹ. Với giọng ca 9X, đây không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là món quà cô muốn dành tặng những khán giả đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi mình. Nữ ca sĩ kể rằng cô đã nhìn thấy trong ca khúc không chỉ câu chuyện tình yêu, mà còn là hình ảnh chính bản thân mình trong những năm tháng sống xa quê hương.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với chúng tôi, Hương Tràm cũng từng chia sẻ về dự án Phao cứu sinh: “Đến một giai đoạn, đôi khi mình thấy mệt mỏi bởi sự kỳ vọng, hay thành tích, con số. Đôi khi cuộc sống xoay vần, đặt mình vào sự khổ tâm. Những lúc đó, con người cần một cái phao cứu cho mình bớt chìm giữa cuộc đời nổi trôi. Đó cũng là lúc âm nhạc của Phao cứu sinh đến với tôi. Tôi bắt đầu làm dự án này trước khi về Việt Nam. Những bài đầu tiên tôi viết từ khi còn ở Mỹ, để làm sao truyền tải cảm xúc đối với những người đang vượt qua câu chuyện giống mình. Tôi muốn làm âm nhạc thành thật với cảm xúc, với con người của mình”.