Đồng Tháp phải khai thác hiệu quả dư địa phát triển mới

Đổi mới mạnh mẽ tư duy hành động, phương thức điều hành

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận của các bộ ngành, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được thời gian qua.

Phân tích về những hạn chế, khó khăn, thách thức cản trở sự phát triển của Đồng Tháp, Thủ tướng cho rằng tăng trưởng quý 1/2026 mặc dù có diễn biến tích cực song chưa đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách còn thấp, chưa bền vững; nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, giá trị gia tăng chưa cao; GRDP bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung cả nước. Giải ngân đầu tư công còn chậm là điểm nghẽn rất lớn đối với sự phát triển của tỉnh, nhất là các dự án trọng điểm của T.Ư; hệ thống giao thông kết nối liên vùng chưa đồng bộ, gây hạn chế trong logistics và thu hút đầu tư lớn. Nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy hành động, phương thức điều hành, Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Đồng Tháp cần phải chủ động kiến nghị, chính sách, cơ chế đặc thù phù hợp tình hình địa phương; xây dựng chương trình, kịch bản tăng trưởng của địa phương, phân công phụ trách từng lĩnh vực cụ thể.

Thủ tướng lưu ý Đồng Tháp phải khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh; tập trung hoàn thành phương án xử lý vướng mắc cho các dự án hạ tầng; xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng; phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng văn hóa, xã hội; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm thực hiện yêu cầu về hạch toán KT-XH.

Thủ tướng đề nghị Đồng Tháp phải xác định mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của tỉnh; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, gắn với chế biến sâu; xây dựng vùng duyên hải ven biển thành trung tâm kinh tế biển, đa ngành thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung phát triển logistics cấp vùng, đưa tỉnh trở thành trung tâm trung chuyển, kho vận, phân phối hàng hóa kết nối vùng ĐBSCL với TP.HCM và thị trường xuất khẩu. Phát triển kinh tế biên mậu, phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nông thôn, nhất là các sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu của địa phương.

Cùng với đó, Đồng Tháp cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia trên địa bàn như cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng, nút giao Đồng Tâm - QL1.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực cho KH-CN

Cho biết thời gian tới T.Ư sẽ tiến hành sơ kết một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải bảo đảm vận hành mô hình thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ, đặc biệt là sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã trong một số lĩnh vực; sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực giáo dục, y tế...

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Thủ tướng lưu ý cần tăng cường huy động nguồn lực, tập trung phát triển nguồn nhân lực cho KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp; thu hút nhân lực KH-CN; hợp tác với các trường đại học lớn trong vùng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo; xây dựng nhà ở xã hội; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần; tập trung triển khai xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về quản lý, vận hành, bảo đảm hiệu quả, chống lãng phí; nghiên cứu kỹ nhu cầu về nhà ở cho thuê để triển khai trên địa bàn Đồng Tháp cho phù hợp.

Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục nghiên cứu nội dung kiến nghị để phối hợp xử lý và chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác T.Ư đã đến dâng hương, viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc ở P.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.



