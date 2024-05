Đồng Tháp: Tuyên án các bị cáo nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 66-02D

Ngày 3.5, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Lập Nghĩa (49 tuổi, ngụ TP.HCM) 29 năm tù; Nguyễn Thành Nguyễn (34 tuổi, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 66-02D - gọi tắt là Trung tâm 66-02D) 22 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Đồng thời, tuyên phạt bổ sung Nghĩa 40 triệu đồng và buộc Nghĩa nộp hơn 2,4 tỉ đồng do phạm tội mà có.

Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Ngọc Dung (55 tuổi), Trần Thanh Nhã (51 tuổi) mỗi bị cáo 15 năm tù; Lê Minh Nhí (29 tuổi) và Kim Thị Huỳnh Duy (25 tuổi, cùng là nhân viên Trung tâm 66-02D) mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo Trần Lập Nghĩa, Nguyễn Thành Nguyễn, Trần Thanh Nhã (hàng đầu, từ phải qua) và các bị cáo Trần Thị Ngọc Dung, Kim Thị Huỳnh Duy, Lê Minh Nhí (hàng phía sau, từ phải qua) nghe tuyên án tại phiên tòa ngày 3.5 TRẦN NGỌC

Trước đó, tại phiên xét xử ngày 23 và 24.4, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đề nghị HĐXX tuyên phạt Nghĩa 17 - 18 năm tù về tội nhận hối lộ và 12 - 14 năm tù về tội giả mạo trong công tác, tổng hợp hình phạt 29 - 30 năm tù.

Theo cáo trạng, Trung tâm 66-02D trực thuộc Công ty TNHH MTV Đức Khôi (ở xã An Nhơn, H.Châu Thành, Đồng Tháp), do bà T.T.N.T (chị ruột Nghĩa) làm giám đốc, nhưng thực tế trung tâm này do Nghĩa làm chủ đầu tư và quản lý điều hành toàn bộ hoạt động.



Nghĩa cho chủ trương các nhân viên Trung tâm 66-02D thu tiền phụ thu để bỏ qua lỗi của phương tiện đến đăng kiểm. Nghĩa thành lập nhóm viber "66-02D" để điều hành, quản lý hoạt động và phụ thu phương tiện của trung tâm. Tùy mức độ lỗi xe đến đăng kiểm mà Nghĩa và nhóm nhân viên ra giá phụ thu từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/phương tiện. Đến cuối ngày, Duy, Nhí sẽ tổng hợp các khoản thu rồi nộp về công ty mẹ và Cục Đăng kiểm Việt Nam các khoản thu theo quy định. Riêng khoản tiền nhận hối lộ và các khoản phí khác thì chuyển vào tài khoản của Nghĩa.

Bị cáo Trần Lập Nghĩa bị TAND tỉnh Đồng Tháp phạt 29 năm tù về hai tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác TRẦN NGỌC

Vào ngày 14.10.2022, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang Trung tâm 66-02D bỏ qua lỗi cho 44 phương tiện, nhận hối lộ 18,6 triệu đồng. Theo điều tra, từ ngày khai trương (8.2.2022) đến khi bị bắt quả tang, Nghĩa và các bị cáo nêu trên đã nhận tiền phụ thu của 5.202 phương tiện không đạt chuẩn, với tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thành Nguyễn (giữa), Giám đốc Trung tâm 66-02D, bị TAND tỉnh Đồng Tháp phạt 22 năm tù về tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác TRẦN NGỌC

Ngoài ra, trong quá trình đăng kiểm, do Trung tâm 66-02D không đủ đăng kiểm viên để đăng kiểm theo quy định nên Nghĩa chủ mưu và chỉ đạo cho Nguyễn giả mạo lập khống hồ sơ đăng kiểm viên để hợp thức hóa thủ tục. Qua đó, Nghĩa và Nguyễn đã giả mạo trong công tác và làm sai lệch 3.849 hồ sơ đăng kiểm để nhận hối lộ. Trong quá trình điều tra vụ án, Nghĩa đã nộp 1,6 tỉ đồng khắc phục hậu quả.