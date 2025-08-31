Đốt cháy nhiều calo hơn mỗi ngày: 5 cách ít ai ngờ tới

Ngay cả trong khi ngủ, cơ thể vẫn không ngừng hoạt động để duy trì các chức năng thiết yếu như hô hấp, tuần hoàn, tái tạo tế bào và hoạt động não bộ. Ngoài tập thể dục, còn nhiều hoạt động khác cũng giúp tiêu hao năng lượng. Sau đây là những cách đốt calo lạ mà khoa học đã chứng minh, theo trang tin sức khỏe Health Digest.

Tập thể dục trong thời tiết nóng

Tập luyện dưới thời tiết nóng khiến cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để làm mát và điều hòa nhiệt độ bên trong. Theo Hội đồng Thể dục Mỹ, đây là một dạng "áp lực kép" lên cơ thể, từ việc vận động và từ nhiệt độ môi trường. Do đó, dù chạy với cùng tốc độ, bạn vẫn có thể đốt nhiều calo hơn khi thời tiết nóng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng môi trường nóng khiến dễ mệt nhanh, nên cần thời gian để cơ thể thích nghi dần.

Chạy với cùng tốc độ, bạn sẽ đốt nhiều calo hơn khi thời tiết nóng Ảnh minh họa: AI

Ăn cay

Capsaicin - hợp chất có trong ớt - có khả năng kích thích quá trình trao đổi chất. Một số nghiên cứu cho thấy ăn cay có thể làm tăng lượng calo tiêu hao trong và sau bữa ăn, đồng thời, người ăn cay còn có xu hướng ăn ít hơn trong mỗi bữa.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ không trực tiếp đốt cháy nhiều calo, nhưng lại đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự cân bằng nội tiết. Theo Hiệp hội về Giấc ngủ Quốc gia của Mỹ, thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng cảm giác đói và giảm khả năng kiểm soát khẩu phần ăn, dẫn đến tăng cân. Khi được nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể sẽ có đủ năng lượng để hoạt động hiệu quả và duy trì chế độ tập luyện đều đặn.

Cười đốt calo

Một nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt (Mỹ) cho thấy, cười 10 - 15 phút có thể giúp đốt thêm 10 - 40 calo. Dù con số không lớn, nhưng đó là cách thú vị để hỗ trợ giảm cân mà không cần đến phòng gym.

Caffeine tăng trao đổi chất

Theo trang tin sức khỏe Healthline, caffeine có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất khi nghỉ ngơi từ 3 - 11%. Đặc biệt, hiệu quả này cao hơn ở người trẻ và có vóc dáng cân đối. Để đạt hiệu quả, nên uống cà phê một cách điều độ và tránh thêm đường, theo Health Digest.

Tóm lại, giảm cân và tiêu hao calo không chỉ giới hạn trong việc tập luyện chăm chỉ. Những thói quen đơn giản như cười mỗi ngày, ngủ đủ giấc hay ăn cay đều có thể góp phần nhỏ vào quá trình đốt năng lượng. Kết hợp với lối sống lành mạnh và tập luyện đều đặn sẽ giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả giảm cân một cách thông minh và bền vững.