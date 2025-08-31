Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đốt cháy nhiều calo hơn mỗi ngày: 5 cách ít ai ngờ tới

Thiên Lan
Thiên Lan
31/08/2025 07:43 GMT+7

Để đốt cháy calo, hầu hết mọi người nghĩ ngay đến các bài tập thể dục cường độ cao. Tuy nhiên, calo tiêu hao khi tập luyện chỉ chiếm một phần trong tổng năng lượng bạn sử dụng mỗi ngày.

Ngay cả trong khi ngủ, cơ thể vẫn không ngừng hoạt động để duy trì các chức năng thiết yếu như hô hấp, tuần hoàn, tái tạo tế bào và hoạt động não bộ. Ngoài tập thể dục, còn nhiều hoạt động khác cũng giúp tiêu hao năng lượng. Sau đây là những cách đốt calo lạ mà khoa học đã chứng minh, theo trang tin sức khỏe Health Digest.

Tập thể dục trong thời tiết nóng

Tập luyện dưới thời tiết nóng khiến cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để làm mát và điều hòa nhiệt độ bên trong. Theo Hội đồng Thể dục Mỹ, đây là một dạng "áp lực kép" lên cơ thể, từ việc vận động và từ nhiệt độ môi trường. Do đó, dù chạy với cùng tốc độ, bạn vẫn có thể đốt nhiều calo hơn khi thời tiết nóng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng môi trường nóng khiến dễ mệt nhanh, nên cần thời gian để cơ thể thích nghi dần.

Đốt cháy nhiều calo hơn mỗi ngày: 5 cách ít ai ngờ tới - Ảnh 1.

Chạy với cùng tốc độ, bạn sẽ đốt nhiều calo hơn khi thời tiết nóng

Ảnh minh họa: AI

Ăn cay

Capsaicin - hợp chất có trong ớt - có khả năng kích thích quá trình trao đổi chất. Một số nghiên cứu cho thấy ăn cay có thể làm tăng lượng calo tiêu hao trong và sau bữa ăn, đồng thời, người ăn cay còn có xu hướng ăn ít hơn trong mỗi bữa.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ không trực tiếp đốt cháy nhiều calo, nhưng lại đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự cân bằng nội tiết. Theo Hiệp hội về Giấc ngủ Quốc gia của Mỹ, thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng cảm giác đói và giảm khả năng kiểm soát khẩu phần ăn, dẫn đến tăng cân. Khi được nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể sẽ có đủ năng lượng để hoạt động hiệu quả và duy trì chế độ tập luyện đều đặn.

Cười đốt calo

Một nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt (Mỹ) cho thấy, cười 10 - 15 phút có thể giúp đốt thêm 10 - 40 calo. Dù con số không lớn, nhưng đó là cách thú vị để hỗ trợ giảm cân mà không cần đến phòng gym.

Caffeine tăng trao đổi chất

Theo trang tin sức khỏe Healthline, caffeine có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất khi nghỉ ngơi từ 3 - 11%. Đặc biệt, hiệu quả này cao hơn ở người trẻ và có vóc dáng cân đối. Để đạt hiệu quả, nên uống cà phê một cách điều độ và tránh thêm đường, theo Health Digest.

Tóm lại, giảm cân và tiêu hao calo không chỉ giới hạn trong việc tập luyện chăm chỉ. Những thói quen đơn giản như cười mỗi ngày, ngủ đủ giấc hay ăn cay đều có thể góp phần nhỏ vào quá trình đốt năng lượng. Kết hợp với lối sống lành mạnh và tập luyện đều đặn sẽ giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả giảm cân một cách thông minh và bền vững.

Tin liên quan

4 nhóm cơ đốt calo nhiều nhất trên cơ thể

4 nhóm cơ đốt calo nhiều nhất trên cơ thể

Các bài tập cardio như chạy bộ, đạp xe có khả năng đốt calo cực kỳ hiệu quả. Nhưng để có cơ bắp săn chắc và tối ưu hóa quá trình giảm cân thì cần tập thêm các bài sức mạnh. Một số nhóm cơ đặc biệt đốt nhiều calo hơn những nhóm khác.

Thực phẩm giúp đốt calo

Muốn đốt calo nhiều hơn thì tập thế nào, ăn cái gì?

Khám phá thêm chủ đề

calo đốt calo Chạy bộ ăn cay ngủ đủ giấc Caffeine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận