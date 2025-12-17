Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

DTAP được vinh danh nhờ quảng bá Việt Nam bằng âm nhạc

Thạch Anh
17/12/2025 07:56 GMT+7

Album Made In VietnamHành trình Tự hào Việt Nam của DTAP vừa được vinh danh tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, hạng mục Sản phẩm số đa phương tiện. Dự án không chỉ tạo dấu ấn chuyên môn mà còn khẳng định vai trò của sản phẩm âm nhạc số trong việc lan tỏa hình ảnh, bản sắc VN ra quốc tế.

Made In Vietnam gồm 16 tác phẩm, được xây dựng như 16 lát cắt giàu tính biểu tượng, phản ánh những vẻ đẹp đa dạng của tinh thần, cảnh quan, lịch sử và con người VN. Ra mắt vào tháng 8.2025, album được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng. Nhiều ca khúc được lựa chọn trình diễn tại các sự kiện lớn. Trong đó, bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ trở thành ca khúc chủ đề cho chiến dịch đa phương tiện Tự hào Việt Nam do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai. Không chỉ dừng lại ở hoạt động biểu diễn, các tác phẩm trong album còn được đưa vào nội dung giảng dạy, tư liệu tham khảo và ví dụ minh họa trong một số bài học, góp phần truyền cảm hứng về tư duy sáng tạo dựa trên bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh, sinh viên.

DTAP được vinh danh nhờ quảng bá VN bằng âm nhạc - Ảnh 1.

DTAP bày tỏ niềm tự hào khi dự án Made In Vietnam được khán giả đón nhận

ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, DTAP đã triển khai Hành trình Tự hào Việt Nam - chuỗi hoạt động lan tỏa tinh thần yêu nước, đi dọc tuyến đường Trường Sơn lịch sử, đưa các ca khúc về VN đến với công chúng.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm nay thu hút gần 2.500 tác phẩm tham dự, thuộc 8 hạng mục. Trong đó, album Made In Vietnam được sáng tạo trên nền chất liệu dân gian đương đại đã có đóng góp quan trọng trong việc kết nối VN với bạn bè quốc tế. Trước đó, DTAP đã nhận bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhờ những đóng góp nổi bật trong chiến dịch Tự hào Việt Nam.

