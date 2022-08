Dự đoán gì cho 6 tháng tiếp theo của chiến sự Nga - Ukraine?

Đến nay, cuộc xung đột Nga - Ukraine đang bước vào tháng thứ 7. Chiến sự ác liệt vẫn diễn ra khi lực lượng Nga tìm cách kiểm soát toàn bộ vùng Donbass ở miền đông trong khi Ukraine đang tìm cách phản công giành lại miền nam.

Dự đoán về 6 tháng tiếp theo của cuộc xung đột do ông Dan Sabbagh, biên tập viên về quốc phòng và an ninh của báo Anh The Guardian, đưa ra.

1. Cuộc chiến có thể sẽ kéo dài ít nhất một năm nhưng về cơ bản là bế tắc và cường độ sẽ giảm dần.

2. Ukraine không có phương tiện hiệu quả để phản công theo cách thông thường, vì vậy nước này chuyển chiến lược sang tấn công bằng tên lửa tầm xa.





3. Nga có lẽ đang chuyển sang phòng thủ bảo vệ những vùng lãnh thổ đã kiểm soát được và tiến tới sáp nhập những vùng này.

4. Mùa đông sẽ đẩy nhanh một cuộc khủng hoảng tị nạn mới và tạo cơ hội cho những ai có thể chuẩn bị tốt nhất.

5. Phương Tây cần quyết định xem họ muốn Ukraine chiến thắng hay chỉ dừng lại ở mức cầm cự.