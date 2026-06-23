Dự đoán tỷ số Anh - Ghana (3 giờ ngày 24.6, trực tiếp VTV6): Tam sư tính đường dài

Bài toán chấn thương

Sau trận thắng Croatia, đội tuyển Anh đối mặt tình huống hóc búa khi nhiều cầu thủ trụ cột bị ảnh hưởng về vấn đề thể lực và chấn thương.

Điều này không phải bắt nguồn từ trận đấu với Croatia quá quyết liệt, mà do nhiều ngôi sao của "Tam sư" đã quá tải từ CLB. HLV Tuchel phải tính toán về điều này, "Tam sư" cần sớm hoàn tất nhiệm vụ vượt qua vòng bảng với ngôi đầu một cách an toàn nhất mà không bị sứt mẻ về lực lượng.

Ít ai biết tiền vệ chủ chốt nhất của đội tuyển Anh là Declan Rice đối mặt với chấn thương gân kheo, nhưng anh đã thi đấu suốt 6 tháng nay. Chính Rice đã tiết lộ với kênh ITV Sport mới đây rằng anh đã thi đấu tổng cộng 63 trận cho Arsenal và đội tuyển Anh trong tình trạng bị đau âm ỉ dây thần kinh gân kheo suốt từ tháng 12.2025 đến nay.

Ảnh: TV360

Declan Rice (4) đã sống chung với chấn thương suốt 6 tháng qua ẢNH: REUTERS

Ở trận gặp Croatia, sau khi đội tuyển Anh dẫn 3-2, mặc dù tỷ số chưa an toàn nhưng HLV Tuchel buộc lòng phải thay Rice ở phút 70. "Khoảng thời gian 20 phút cuối trận, với tình trạng của tôi, chấn thương rất dễ ập đến", Rice chia sẻ. Không riêng Rice, Bukayo Saka và cả đội trưởng Harry Kane cũng ở trạng thái như vậy.

Nhà báo Craig Hope của Daily Mail dự đoán: "HLV Tuchel sẽ không có xáo trộn nhiều ở đội hình chính thi đấu trận gặp Ghana so với Croatia. Có nghĩa là Kane, Rice dù không khỏe vẫn phải ra sân. Tương tự là Gordon, Madueke, Jude Bellingham. Với Saka và Rashford, dù cả hai vào thay người đã để lại dấu ấn, nhưng ông Tuchel vẫn chỉ muốn sử dụng họ từ ghế dự bị, đây là quan điểm rất rõ ràng của nhà cầm quân người Đức, bất kể có sự tư vấn nào từ các trợ lý".

Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Anh chỉ mới gặp Ghana một lần (hòa 1-1 trong trận giao hữu quốc tế năm 2011). Ghana sẽ có sự trở lại của tiền vệ Partey khi anh không thi đấu trận ra quân thắng Panama vì bị cơ quan chức năng Canada từ chối cấp thị thực nhập cảnh. Màn trình diễn của Ghana ở trận đấu với Panama cho thấy họ chưa phải đối thủ xứng tầm với đội tuyển Anh. Nhưng nếu HLV Tuchel và các học trò không giải quyết sớm đối thủ này (ít nhất là trong hiệp 1), thì họ cũng dễ sa vào bẫy cù cưa dễ dẫn tới tình thế bị ảnh hưởng lực lượng.

Panama - Croatia (6 giờ ngày 24.6, trực tiếp VTV6) Với trận ra quân để thua đội tuyển Anh, Modric và đội tuyển Croatia không còn đường lùi trong trận đấu với Panama. Họ phải giành chiến thắng để lấy lại hy vọng tranh vé vào vòng 32 đội, trước khi thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Ghana ngày 28.6. Panama thể hiện quyết tâm lớn trong lần trở lại World Cup kể từ năm 2018, nhưng đội bóng ở khu vực CONCACAF này cũng cho thấy nhiều hạn chế về lực lượng. Đây sẽ là cơ hội cho danh thủ 40 tuổi Modric lên tiếng, sau khi hoàn toàn im hơi lặng tiếng ở trận thua đội tuyển Anh ngày ra quân.



