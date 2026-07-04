Du lịch băng băng về đích

Nền tảng vững chắc từ nửa đầu năm

Theo Cục Du lịch quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, cả nước ước đón 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 48,8% kế hoạch năm. Cùng thời gian này, ngành du lịch phục vụ khoảng 81 triệu lượt khách nội địa, đạt 54% kế hoạch; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569.000 tỉ đồng, tương đương 50,5% kế hoạch năm. Để hoàn thành mục tiêu 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, VN cần đón thêm khoảng 10,8 triệu lượt khách trong nửa cuối năm, tương đương bình quân 1,8 triệu lượt khách mỗi tháng. Đây là áp lực không nhỏ, nhưng được đánh giá là khả thi nếu ngành du lịch giữ được đà phục hồi của các thị trường trọng điểm và khai thác tốt mùa cao điểm quốc tế cuối năm.

Khách nước ngoài rất thích đi xe buýt 2 tầng ngắm cảnh TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Động lực tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm tiếp tục đến từ sự phục hồi mạnh của nhiều thị trường quốc tế quan trọng. Đông Bắc Á vẫn là khu vực đóng góp lớn nhất, trong đó Hàn Quốc và Trung Quốc duy trì vai trò là hai nguồn khách chủ lực. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc đang lấy lại đà tăng sau khi nhiều đường bay được khôi phục, trong khi Hàn Quốc tiếp tục ổn định nhờ mạng lưới kết nối hàng không dày đặc và nhu cầu du lịch cao. Bên cạnh các thị trường truyền thống, nhiều thị trường mới nổi cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Nga trở thành điểm sáng khi lượng khách tăng gần gấp ba so với cùng kỳ, nhờ các chuyến bay thuê bao được nối lại. Philippines, Ấn Độ và nhiều quốc gia ASEAN duy trì mức tăng trưởng hai con số, góp phần đa dạng hóa nguồn khách đến VN. Ở nhóm thị trường châu Âu, hiệu quả từ chính sách miễn thị thực tiếp tục được phát huy khi lượng khách từ nhiều quốc gia tăng mạnh.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 3.7, ông Trần Tường Huy, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội, cho rằng kết quả tăng trưởng của du lịch VN trong 6 tháng đầu năm là thành quả của quá trình triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Đơn cử, lượng khách quốc tế tăng cao cho thấy hiệu quả của chính sách xúc tiến, mở rộng thị trường, cải thiện môi trường du lịch và tăng cường kết nối hàng không trong thời gian qua. Điểm nổi bật là sự phục hồi của các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga. Đây đều là những thị trường có khả năng tạo nguồn khách lớn, tần suất đi lại cao và mức chi tiêu đáng kể. Cùng với đó, việc mở rộng thêm các thị trường mới giúp du lịch VN giảm dần sự phụ thuộc vào một số thị trường trọng điểm, tạo nền tảng tăng trưởng ổn định hơn.

Lượng khách quốc tế đến VN tiếp tục tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng quan điểm, PGS-TS Nguyễn Đức Thắng, Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Du lịch Trường ĐH Công nghệ Đông Á, đánh giá du lịch VN đã có bước tiến đáng kể trong quá trình nâng hạng vị thế, cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhiều diễn đàn trong khu vực Đông Nam Á và châu Á bắt đầu nói nhiều hơn về sự thay đổi tích cực của du lịch VN. Đây là tín hiệu quan trọng, bởi hình ảnh điểm đến được xây dựng bằng cả chất lượng dịch vụ, tính an toàn, bản sắc sản phẩm và khả năng tạo trải nghiệm khác biệt. Một trong những điểm tích cực là thương hiệu du lịch VN đang dần được định vị rõ nét hơn. Minh chứng là Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Quốc hay một số điểm đến miền núi, miền biển đang từng bước xây dựng hình ảnh riêng trong mắt du khách. Ngoài ra, nhiều địa phương đã chú trọng phát triển sản phẩm, tạo thêm điểm chạm và trải nghiệm thay vì chỉ khai thác cảnh quan sẵn có. Khi khách có nhiều hoạt động để tham gia, nhiều dịch vụ để tiêu dùng, họ có xu hướng lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và có khả năng quay trở lại cao hơn.

Từ góc nhìn doanh nghiệp (DN), thạc sĩ Hà Dĩ Luân, Giám đốc thương mại Công ty CP Sự kiện du lịch quốc tế Vạn Thịnh, nhận xét: Một thay đổi đáng chú ý là khách quốc tế hiện không chỉ đến một vài đô thị lớn rồi rời đi mà có xu hướng khám phá nhiều địa phương hơn trong cùng một hành trình. Điều này liên quan trực tiếp đến việc mỗi vùng, mỗi địa phương đang dần xây dựng được bản sắc du lịch riêng. Ví dụ như miền Bắc có lợi thế về thủ đô, phố cổ, làng nghề, di sản và cảnh quan thiên nhiên; miền Trung nổi bật với biển, nghỉ dưỡng, di sản; còn miền Nam có thế mạnh về du lịch sông nước, văn hóa miền Tây và đời sống bản địa.

Du khách nước ngoài thích thú với tour cưỡi trâu ở Thanh Tây (Hội An, TP.Đà Nẵng) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tăng tốc cho chặng nước rút

Dù kết quả 6 tháng đầu năm rất khả quan, các chuyên gia đều cho rằng giai đoạn từ tháng 7 đến cuối năm mới là thời điểm quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu đón 23 triệu lượt khách quốc tế. Ông Trần Tường Huy lưu ý nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu, đồng thời mở rộng sang những thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Trung Đông và một số quốc gia Đông Nam Á. Hoạt động quảng bá cũng cần thay đổi theo hướng ứng dụng mạnh công nghệ số, cá nhân hóa nội dung và tiếp cận đúng nhóm khách mục tiêu thay vì triển khai dàn trải. Bên cạnh đó, việc mở rộng kết nối hàng không vẫn giữ vai trò then chốt. Nhiều thị trường có nhu cầu lớn nhưng vẫn thiếu các đường bay thẳng hoặc tần suất khai thác còn thấp.

Cụ thể hơn, thạc sĩ Hà Dĩ Luân góp ý, với khách quốc tế, website vẫn là kênh tìm kiếm thông tin quan trọng trước khi quyết định chuyến đi. Vì vậy, các DN lữ hành và điểm đến cần chú trọng xây dựng hệ thống website đa ngôn ngữ, tối ưu công cụ tìm kiếm, đầu tư nội dung chất lượng và hoàn thiện hệ thống đặt dịch vụ trực tuyến. Các DN cần phát triển nhiều hơn các tour ngắn ngày, tour ghép và các sản phẩm trải nghiệm tại điểm đến dành cho nhóm khách quốc tế đi tự túc. Đây là nhóm khách ngày càng gia tăng và thường quyết định mua thêm dịch vụ sau khi đã đến VN. Khi sản phẩm đủ hấp dẫn và dễ tiếp cận, doanh thu từ nhóm khách này sẽ còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh giải pháp căn cơ nhất vẫn là tiếp tục định vị thương hiệu cho từng địa phương. Du lịch VN không nên quảng bá chung chung mà mỗi điểm đến phải trả lời được câu hỏi: "Du khách sẽ đến đây để trải nghiệm điều gì mà nơi khác không có?". Khi mỗi địa phương có bản sắc riêng, có sản phẩm đặc trưng và câu chuyện riêng để kể, khả năng thu hút cũng như giữ chân du khách sẽ cao hơn. Dẫn chứng đối với các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, việc định vị thương hiệu du lịch càng trở nên cấp thiết. Đây là hai cửa ngõ đón khách quốc tế lớn nhất cả nước nhưng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển thêm các sản phẩm trải nghiệm, kinh tế ban đêm, văn hóa đô thị và các hoạt động giải trí nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.