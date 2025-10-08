Du lịch cần làm gì để cán đích 25 triệu lượt khách quốc tế ?

Thách thức lớn

Sau 9 tháng, VN đón hơn 15,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Như vậy, ngành du lịch còn cần gần 10 triệu lượt khách trong 3 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Khách nước ngoài hào hứng trải nghiệm du lịch miền Tây Ảnh: Lê Nam

Theo Cục Thống kê, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 2 thị trường lớn nhất, chiếm gần một nửa tổng lượng khách quốc tế đến VN. Bên cạnh đó, các thị trường tăng trưởng nhanh gồm Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan và Úc. Nhiều điểm đến như TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Phú Quốc đang tăng tốc quảng bá và đẩy mạnh chính sách mở rộng chuyến bay quốc tế.

Các chuyên gia nhận định dù mùa cao điểm cuối năm (từ tháng 10 - 12) sẽ chứng kiến lượng khách tăng mạnh nhờ chuỗi sự kiện lễ hội, nhưng để đạt mốc 25 triệu lượt khách vẫn là thử thách không nhỏ.

TS Phạm Hương Trang, giảng viên ngành quản trị du lịch và khách sạn, Trường ĐH RMIT, nhận định với hơn 15,6 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng vừa qua, mục tiêu 25 triệu trong năm nay là một thử thách lớn. Vì để đạt con số này, VN phải đón thêm gần 10 triệu lượt khách chỉ trong 3 tháng cuối năm, tương đương tăng trưởng 64% so với 9 tháng đầu, mức tăng chưa từng có tiền lệ.

"Dù quý 4 thường là mùa cao điểm du lịch nhờ thời tiết thuận lợi và dòng khách Đông Bắc Á tránh rét, song trong những năm tốt nhất trước đại dịch Covid-19, giai đoạn này chỉ chiếm 30 - 35% tổng lượng khách cả năm, chứ không tới gần 40% như yêu cầu hiện tại", bà Trang phân tích.

Nhà chờ ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập khách Ảnh: Lê Nam

Không chỉ vậy, các yếu tố ngoại cảnh vẫn chưa thuận lợi như kinh tế toàn cầu còn bất ổn, lượng khách Trung Quốc phục hồi chậm, trong khi sự cạnh tranh với các điểm đến khác ở Đông Nam Á như Thái Lan hay Singapore ngày càng khốc liệt. Tuy vậy, TS Phạm Hương Trang cũng cho rằng mục tiêu này không phải là bất khả thi.

"Nếu có chiến lược marketing và chính sách đột phá, VN vẫn có thể tiến gần mốc 25 triệu, nhưng kịch bản thực tế hơn có lẽ nằm trong khoảng 20 - 22 triệu lượt khách quốc tế. Và nếu đạt 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế, du lịch VN vẫn tăng trưởng gần 40% so với năm 2024, đây đã là một con số rất ấn tượng", bà Trang phân tích. Vì thế, theo chuyên gia này, thay vì chỉ nhìn vào lượng khách, cần đánh giá qua chất lượng tăng trưởng, bao gồm chi tiêu bình quân, thời gian lưu trú, tỷ lệ quay lại và mức độ hài lòng của du khách. Bởi một điểm đến đón 20 triệu lượt khách nhưng mang lại chi tiêu cao, trải nghiệm tốt sẽ bền vững hơn nhiều so với 25 triệu lượt nhưng hạ tầng quá tải và dịch vụ xuống cấp.

Chất lượng quan trọng hơn số lượng

Ông Nguyễn Văn Mỹ, chuyên gia du lịch, đại diện Công ty Lửa Việt Tours, cũng thẳng thắn cho rằng mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 là một thách thức rất lớn. "Thật ra, lượng khách chỉ là một chuyện, doanh thu và lợi nhuận mới là yếu tố quyết định tính bền vững. Nhiều doanh nghiệp đang phải "cào giá" xuống thấp để giành khách, vậy lợi nhuận còn bao nhiêu? Nếu 10 tháng mà đạt 10 triệu lượt khách quốc tế đã là rất tốt rồi. Năm ngoái, Nhật Bản tăng mạnh 47% vì họ triển khai rất nhiều chương trình quảng bá và xúc tiến, còn VN thì chính sách miễn visa cần có thời gian mới phát huy hiệu quả", ông Mỹ nói.

Xe buýt 2 tầng chở khách du lịch tham quan TP.HCM tấp nập mỗi tối Ảnh: Lê Nam

Một chuyên gia du lịch cũng đồng quan điểm cần đặt mục tiêu gắn với chất lượng và thị phần khách ổn định, thay vì chạy theo số lượng. "Chúng ta đặt ra mục tiêu để phấn đấu, nhưng nếu không đạt cũng không nên xem là thất bại. Vấn đề là cơ sở nào để đưa ra con số 25 triệu khi chưa có nhiều chương trình hành động cụ thể? Quan trọng hơn là khách quốc tế có hài lòng, có quay trở lại hay không và doanh thu thực tế đạt bao nhiêu. Trong cơ cấu khách, nếu có tăng, phải xem thị trường nào mang lại giá trị bền vững", vị này nhận định.

Chuyên gia này lưu ý thêm khách du lịch tàu biển là một trong những thị trường tiềm năng nhất hiện nay. Tuy nhiên, cả nước hiện chỉ có vài cảng đón được tàu biển lớn như Thị Vải hay Hiệp Phước, còn lại đa số chưa đủ độ sâu. Ngoài ra, nếu VN tận dụng được nguồn khách thủy thủ thì đây sẽ là thị trường rất đáng giá. Một chuyến tàu có thể chở 2.000 khách, kèm theo gần 800 thủy thủ. Nếu linh hoạt hơn về chính sách, ngành du lịch sẽ giành được mảng cung ứng dịch vụ lưu trú, ăn uống cho nhóm này và đây sẽ là nguồn doanh thu bổ sung rất đáng kể.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty du lịch VinaGroup, thì đề nghị nên nhìn nhận mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 một cách thực tế và phù hợp với định hướng phát triển của từng địa phương.

"Lấy ví dụ riêng TP.HCM - địa phương đầu tàu của cả nước hiện đang tập trung phát triển sản phẩm và dịch vụ hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp. Khi đã chọn hướng đi này, lượng khách khó có thể tăng đột biến. Nếu làm sản phẩm đại trà, bán theo kiểu "chợ" thì khách sẽ đông, nhưng khi hướng đến chất lượng cao thì lượng khách ít hơn là điều dễ hiểu", ông Mẫn phân tích và kết luận điều quan trọng không phải là "chạy" theo con số, mà là xác định chiến lược phát triển bền vững.

TP.HCM hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng cao, độc đáo Ảnh: Lê Nam

Cùng quan điểm về tính bền vững, Th.S Hà Quách (Vincent), giảng viên ngành quản trị du lịch và khách sạn Trường ĐH RMIT, nhấn mạnh không nên chỉ đánh giá sự thành công bằng tổng lượng khách, mà phải nhìn vào 2 chỉ số then chốt là thời gian lưu trú trung bình và mức chi tiêu bình quân của du khách. Ví dụ, khách châu Âu thường lưu trú dài ngày (8 - 20 ngày) và chi tiêu cao, từ 1.500 - 2.500 USD mỗi chuyến. Họ ưa thích trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và du lịch bền vững…, những yếu tố mà VN đang có lợi thế cạnh tranh. Vì vậy, ngay cả khi chưa đạt 25 triệu lượt khách, việc thu hút nhóm khách có giá trị cao, lưu trú lâu và chi tiêu nhiều vẫn là thành công đáng kể, giúp tăng hiệu quả kinh tế và hình ảnh điểm đến.

Ông Hà Quách đề xuất VN nên phát triển mạnh xu hướng slowcation (du lịch chậm) để hướng đến du khách lưu trú dài ngày, khám phá sâu văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và nghỉ dưỡng bền vững. "Nhóm khách này đi ít chuyến hơn nhưng ở lâu hơn, chi tiêu cao cho các trải nghiệm giá trị như wellness (du lịch sức khỏe), ẩm thực cao cấp hay tour chuyên đề. Họ không tìm kiếm sự náo nhiệt, mà là chiều sâu văn hóa và chất lượng dịch vụ".

Theo thống kê quốc tế, 57% du khách toàn cầu quan tâm đến tác động đối với môi trường và cộng đồng; và lưu trú chiếm tới 1/3 chi tiêu của khách châu Âu. Vì thế, nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú, đa dạng sản phẩm dịch vụ và đảm bảo yếu tố bền vững là ưu tiên chiến lược.

VN đang có nhiều lợi thế như hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện cùng ẩm thực đặc sắc, cảnh quan phong phú và văn hóa đa dạng. Nếu kết hợp truyền thông quốc tế mạnh mẽ, chính sách visa linh hoạt, kết nối hàng không thuận tiện và chất lượng dịch vụ cao, du lịch VN hoàn toàn có thể vừa mở rộng quy mô, vừa nâng cao giá trị.

Mặt khác, Nghị quyết 229/NQ-CP ban hành ngày 8.8.2025 cho phép miễn thị thực cho công dân 12 nước châu Âu như Hà Lan, Ba Lan, Thụy Sĩ… cần có thêm thời gian để "ngấm". Khi đó, lượng khách quốc tế có chi tiêu cao tới VN cũng sẽ tăng mạnh hơn.