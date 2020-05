Lễ 30.4-1.5: Cả ngàn du khách tham quan miễn phí ở Huế, du lịch 'hồi sinh'

Đáng chú ý, không chỉ người dân Huế đến tham quan đại nội Huế trong dịp lễ 30.4 và 1.5 này mà du khách tham quan còn đến từ TP.HCM, Hà Nội cùng một số tỉnh, thành phố ở miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng , Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… Phần nhiều người dân đi du lịch theo gia đình.

Còn chị Lâm Thị Thúy Hằng, người vừa xuống trải qua hành trình dài bằng xe giường nằm từ Hà Nội vào Huế tham quan cho biết, sau dịp nghỉ lễ này, công việc và “guồng quay” của chị trở lại bình thường, sẽ là những ngày đầy áp lực nên chị tranh thủ thời gian này cùng người bạn thân đến Huế tham quan, tận hưởng không khí trong lành để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp đến.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế (ở giữa) cùng với lãnh đạo một số đơn vị thăm đại nội Huế dịp mở cửa trở lại ĐÌNH TOÀN

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 4 tháng đầu năm 2020, lượng khách đến Huế ước đạt 940 nghìn lượt, giảm 60% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đạt 426 nghìn lượt, giảm 44,95%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 2.079 tỉ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ. Tổng thiệt hại về doanh thu từ du lịch 4 tháng đầu năm 2020 ước khoảng 2.250 tỉ đồng.