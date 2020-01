Ngày Tết kể chuyện Kỳ vĩ Lý Sơn, độc đáo gành Đá Đĩa

Đến nay, các việc phải làm như khảo sát, điều tra, phân tích, thống kê, nhận dạng các giá trị di sản đã hoàn tất. Dự kiến công viên địa chất toàn cầu ở Quảng Ngãi có diện tích 2.500 km2 đất liền và 2.600 km2 mặt biển, trải dài trên địa bàn 10 huyện, thành phố, với hơn 1 triệu dân.

Ông Khôi cũng cho biết văn hóa Sa Huỳnh không khép kín mà giao lưu rộng rãi với văn hóa Đông Sơn phía bắc, văn hóa thời đại kim khí Đông Nam bộ, giao lưu mạnh mẽ ở hình thức táng tục bằng chum gốm.

Nhiều nghiên cứu cho rằng có 5 núi lửa đã tắt tạo thành địa hình Lý Sơn ngày nay, dân gian gọi là ngũ linh: Hòn Tai, Hòn Tiền, Hòn Sỏi, Hòn Vung, Hòn Thới Lới. Ngoài ra, chúng còn tạo ra các gành đá bazan dạng cột, các bậc thềm sông, thềm biển tuyệt đẹp như Bình Châu, Mỹ Khê, Hóc Mó, Sa Huỳnh, Châu Me...

Hoạt động “công viên núi lửa” ngày ấy còn tạo ra các dãy núi nhô ra biển, hình thành những cảnh quan kỳ thú như Gành Yến, mũi Ba Làng An, Thạch Ky Điếu Tẩu... “Các di sản diện mạo Lý Sơn không chỉ có giá trị cấp quốc gia, mà còn giá trị quốc tế, góp phần đưa công viên địa chất Lý Sơn tham gia mạng lưới công viên địa chất toàn cầu”, ông Nguyễn Xuân Nam nhận định.

Trong năm 2019, các chuyên gia của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu cùng các nhà khoa học của Viện Khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên - Môi trường) cũng đã tiến hành khảo sát những tiềm năng để hình thành công viên địa chất ở Phú Yên.

Qua đó, các chuyên gia khẳng định nhiều địa điểm ở Phú Yên được đánh giá là có tiềm năng tiến hành thực hiện công viên địa chất như: Gành Đá Đĩa , khu vực các xã An Định, An Nghiệp, An Lĩnh (huyện Tuy An); khu vực Mũi Điện (huyện Đông Hòa).