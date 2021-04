Quảng Bình chỉ tổ chức đón khách khi bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, yêu cầu Sở Du lịch, Sở VH-TT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan đề nghị: Ban Quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội tại các địa phương, Ban quản lý các khu, điểm du lịch xây dựng và thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch, người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao , khách tham quan bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, người tham gia lễ hội. Chỉ tổ chức đón khách khi bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.