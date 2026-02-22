Du xuân ở Lý Sơn, có gì hấp dẫn?

Check in ở Lý Sơn dịp đầu năm ẢNH: THANH NAM

Điểm đến thu hút người trẻ

Theo anh Đỗ Hoàng Việt (32 tuổi, hướng dẫn viên du lịch, Công ty PYS Travel, Quảng Ngãi), Lý Sơn là vùng biển đảo nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, những vách núi đá bazan và nước biển trong xanh như ngọc. Anh Việt cho biết: "Vùng đất này lưu giữ rất nhiều giá trị địa chất, sinh thái, lịch sử và văn hóa đặc trưng. Chính vì thế, trong nhiều năm gần đây, Lý Sơn trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách, nhất là với những người trẻ tuổi đam mê du lịch khám phá".

Nhiều người trẻ đến Lý Sơn du xuân vào dịp năm mới ẢNH: THANH NAM

Anh Việt cho rằng du xuân ở Lý Sơn là ý tưởng tuyệt vời, bởi trong những ngày tháng giêng là thời điểm lý tưởng để "xách ba lô lên và đến Lý Sơn" khi thời tiết ôn hoà, biển êm dịu và không khí đầu năm tràn ngập sắc màu lễ hội.

Hoàng Minh Hằng (27 tuổi, ngụ ở xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi; trước là xã Tịnh Bình, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), người chuyên tổ chức các tour du lịch ở Lý Sơn cho biết để đến Lý Sơn du lịch, di chuyển bằng tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ (xã Đông Sơn, Quảng Ngãi; trước là xã Bình Châu, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) với thời gian 45 phút. Đến đảo, du khách có nhiều lựa chọn phương tiện để di chuyển quanh đảo, đến những điểm tham quan nổi bật bằng xe máy, xe điện, xe đạp…

"Theo thời gian, những dịch vụ du lịch ở Lý Sơn ngày càng phát triển với nhiều homestay, địa điểm lưu trú, quán ăn…", Hằng nói.

Hang Cau là một trong những nơi người trẻ đến chụp ảnh khi đi du lịch ở Lý Sơn ẢNH: THANH NAM

Những điểm tham quan "không thể bỏ qua" ở Lý Sơn

Nguyễn Thanh Nhật, sinh viên Trường ĐH Đà Nẵng, cho biết ngày mùng 6 tết đi du xuân ở Lý Sơn cùng nhóm bạn học cũ. "Chúng em chọn Lý Sơn làm nơi họp lớp, kế hoạch này đã lên từ hai tháng trước", Nhật kể.

Theo Nhật, cả nhóm cũng đã đưa vào danh sách những nơi không thể không đặt chân đến ở Lý Sơn là: cổng Tò Vò, hang Cau, chùa Hang, đỉnh núi Thới Lới…

Nhóm bạn trẻ check in ở cổng Tò Vò ẢNH: THANH NAM

Hoàng Minh Hằng cho biết thêm: "Cổng Tò Vò là một trong những điểm check in nổi tiếng nhất trên đảo. Đây là một vòm đá núi lửa tự nhiên được tạo thành từ nham thạch, nằm ngay bên bờ biển với cảnh nền là đại dương xanh mướt. Vào lúc hoàng hôn hay bình minh, ánh sáng rọi xuyên qua cổng tự nhiên tạo nên khung cảnh vô cùng ảo diệu, lý do không ít bạn trẻ chọn nơi này làm background sống ảo. Hầu như ai đến Lý Sơn đều chụp ảnh ở cổng Tò Vò".

Cột cờ Tổ quốc trên núi Thới Lới ẢNH: THANH NAM

Về đỉnh núi Thới Lới, Hoàng Minh Hằng cho hay: "Đây là điểm cao nhất trên đảo, nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh đảo Lớn và bao quát cả vùng biển bao la. Ở đỉnh núi Thới Lới có cây cột cờ Tổ quốc cao 20 m phấp phới trước gió biển, trở thành một trong những điểm đến được nhiều người lựa chọn khi đặt chân lên đỉnh núi này".

Gia đình chị Lý Thị Thiên Hương (36 tuổi, ngụ ở P.Đức Phổ, Quảng Ngãi; trước là xã Phổ Vinh, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết đến Lý Sơn là ghé hang Câu và chùa Hang. Lý do vì đây là hai trong những cảnh đẹp hoang sơ, có những vách đá bazan dựng đứng, bên cạnh là bãi tắm hoang sơ với nước trong xanh, sóng vỗ rì rào.

Từ cảng Sa Kỳ, nhiều người trẻ "xách ba lô lên và đi" đến Lý Sơn du xuân ẢNH: THANH NAM

Trên TikTok, nhiều người trẻ từng đặt chân đến Lý Sơn cũng chia sẻ nhiều hình ảnh, video clip về các địa điểm du lịch khác ở Lý Sơn như: đảo Bé, hòn Mù Cu, chùa Đục, đình làng An Hải, làng bích họa…

Hướng dẫn viên du lịch Đỗ Huỳnh Viên nói: "Về ẩm thực, có thể thưởng thức những món ăn ngon như: gỏi tỏi, gỏi rong biển, nhum biển, cua huỳnh đế… khi đến Lý Sơn. Nến đến Lý Sơn du xuân từ nay đến hết ngày mùng 8, cơ cơ hội xem hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh…".

Hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh ở Lý Sơn ẢNH: THANH NAM

Du lịch ở Lý Sơn thời điểm này được xem là lý tưởng khi thời tiết ôn hòa, biển êm dịu... ẢNH: THANH NAM

Một góc Lý Sơn ẢNH: THANH NAM

Lý Sơn là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị địa chất, sinh thái, lịch sử và văn hóa đặc trưng ẢNH: THANH NAM