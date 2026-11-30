U.17 Việt Nam đã khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng trận thua 0-2 trước Mali. Trước đó, chúng ta cũng đã thua Bỉ 2-3 và hòa New Zealand 3-3. 1 điểm sau 3 trận, không đủ để đội tuyển đi tiếp. Nhưng tôi nghĩ, không có gì phải quá thất vọng, càng không nên nhìn nhận hành trình này bằng một gam màu u ám.

Bởi hãy nhìn vào những đối thủ mà các cầu thủ trẻ Việt Nam vừa đối đầu. Bỉ là đội bóng từng đứng trong nhóm hàng đầu thế giới, Mali có nền bóng đá và thể chất vượt trội, còn New Zealand cũng không phải đối thủ dễ chơi. Chúng ta đã ghi được 5 bàn thắng, trong đó có những thời điểm khiến đối thủ phải thực sự vất vả. Đặc biệt, trận thua Bỉ 2-3 cho thấy các cầu thủ Việt Nam không hề bước ra sân với tâm thế của một đội bóng chỉ biết chịu trận.

Tất nhiên, trận thua Mali 0-2 cũng cho chúng ta thấy khoảng cách còn rất lớn. Một chuyên gia bóng đá Mali nhận xét rằng Việt Nam thậm chí nên hài lòng với tỷ số này, bởi đội bóng châu Phi đã có tới 30 cú dứt điểm. Điều đó phản ánh khá rõ sự chênh lệch về thể lực, tốc độ, khả năng tranh chấp và trình độ tổ chức lối chơi. Cũng phải thôi bởi họ đã từng có lần là á quân thế giới lứa U.17 cùng vài lần ở ngôi 3 và 4 thế giới.

Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả sau trận đấu cuối cùng không phải là tỷ số, mà là hình ảnh HLV Cristiano Roland bật khóc, chắp tay cảm ơn các học trò.

HLV Roland rơi nước mắt sau trận đấu với U.17 Mali

Một người đàn ông trưởng thành, một HLV chuyên nghiệp đến từ Brazil, đã không kìm được nước mắt khi chia tay hành trình World Cup đầu tiên của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ông khóc vì tiếc nuối, vì thương các học trò đã nỗ lực hết mình, và có lẽ còn bởi tình cảm mà ông dành cho đội bóng này. Ông nói với các cầu thủ rằng World Cup chỉ là sự khởi đầu. Nếu tiếp tục con đường đã chọn, các em phải luôn giữ khát vọng, nỗ lực để đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn. Ông cũng nhắc đến điều kiện sân bãi còn hạn chế ở Việt Nam, nhưng các cầu thủ vẫn có thể giành vé đến World Cup và khiến người hâm mộ tự hào.

Tôi đặc biệt xúc động trước những lời ấy.

Trong bóng đá, có thể tìm được một HLV giỏi về chuyên môn, có bằng cấp và kinh nghiệm. Nhưng tìm được một người thầy thực sự có tâm, có khát vọng, biết truyền cảm hứng và đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ của chúng ta lại không phải chuyện dễ dàng.

Vì thế, tôi nghĩ đây là lúc những người quản lý bóng đá Việt Nam cần suy nghĩ nghiêm túc về một việc: Hãy tìm cách giữ chân HLV Cristiano Roland lâu dài, nếu ông cũng có nguyện vọng tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam.

HLV Roland đã đưa U.17 Việt Nam lần đầu đến sân chơi thế giới

Đừng chỉ nhìn ông qua kết quả của một giải đấu. Cũng đừng chỉ đánh giá một HLV bằng vài trận thắng hay thua trước mắt. Điều quan trọng hơn là ông đã xây dựng được điều gì, tạo ra tư duy bóng đá nào và có thể tiếp tục đưa các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam đi xa đến đâu.

Chúng ta vừa có một lứa cầu thủ U.17 đáng được trân trọng và đầu tư. Các em đã có cơ hội bước ra sân chơi lớn nhất thế giới ở lứa tuổi của mình. Đó là vốn quý không thể để mai một. Những Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân cùng các đồng đội cần được tiếp tục đào tạo trong một môi trường tốt hơn, với một chiến lược dài hơi hơn.

Và người hiểu rõ nhất những ưu điểm, hạn chế cũng như tiềm năng của lứa cầu thủ này có lẽ chính là HLV đã đồng hành cùng các em.

Bóng đá Việt Nam đã nhiều lần nói đến chiến lược phát triển bền vững, nói đến khát vọng vươn tầm châu lục và thế giới. Nhưng muốn làm được điều đó, chúng ta phải biết kiên nhẫn, biết đầu tư cho con người và đặc biệt phải biết giữ những người có năng lực, có tâm huyết.

Đừng để cứ sau một giải đấu, một HLV lại ra đi, một lứa cầu thủ lại phải bắt đầu lại từ đầu với một triết lý bóng đá khác.

Cầu thủ U.17 Việt Nam bật khóc nức nở, HLV Roland nghẹn ngào nói lời cảm ơn

Một tấm vé dự World Cup là thành quả đáng tự hào. Nhưng nếu từ thành quả ấy, chúng ta xây dựng được một thế hệ cầu thủ trưởng thành hơn, một hệ thống đào tạo tốt hơn và giữ được một người thầy có tâm huyết như Cristiano Roland, thì giá trị của chuyến đi Qatar lần này sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Tôi tin rằng, nước mắt của ông Roland sau trận thua Mali không chỉ là nước mắt của một người thất bại. Đó còn là nước mắt của một người đã đặt tình cảm, niềm tin và khát vọng của mình vào bóng đá Việt Nam. Và bóng đá Việt Nam, nếu thực sự biết trân trọng những điều ấy, thì đừng nên để ông ra đi quá sớm. Đôi khi, giữ được một người thầy giỏi còn quan trọng hơn việc tìm kiếm một chiến thắng trước mắt.