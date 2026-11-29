Làm khách trên sân Thanh Hóa, các cầu thủ CLB TP.Đồng Nai thi đấu đầy nỗ lực nhưng chịu thua sít sao 0-1. Kết quả này khiến đội bóng do HLV Nguyễn Việt Thắng chôn chân ở cuối bảng xếp hạng với 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 7 thua).

CLB Thanh Hóa đánh bại CLB TP.Đồng Nai ở vòng 9 V-League 2026-2027 ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó 3 điểm quan trọng giành được trước CLB TP.Đồng Nai giúp CLB Thanh Hóa vươn lên hạng 5 với 15 điểm. Đội bóng xứ Thanh bằng điểm với đội xếp hạng 4 là CLB Công an Hà Nội nhưng xếp sau vì kém đối thủ hiệu số bàn thắng bại (1 so với 6). CLB Thanh Hóa kém đội xếp hạng 3 là CLB Ninh Bình 1 điểm, kém đội xếp hạng nhì là CLB SLNA 2 điểm và kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng CLB Nam Định 5 điểm.

Cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng trở nên "nóng bỏng" bởi cách biệt giữa đội xếp hạng 7 là CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với đội xếp hạng 2 là CLB SLNA chỉ 3 điểm, tương đương 1 trận thắng.

CLB Thể Công Viettel (áo trắng) và CLB Hải Phòng rượt đuổi tỷ số trên sân Lạch Tray ẢNH: MINH TÚ

Trên sân Lạch Tray, CLB Thể Công Viettel tạo nên màn rượt đuổi bàn thắng hấp dẫn với chủ nhà CLB Hải Phòng. Chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Thể Công Viettel giúp CLB Hải Phòng đạt 13 điểm, xếp hạng 8. Trong khi đó việc trắng tay trên sân Lạch Tray khiến CLB Thể Công Viettel chỉ có 6 điểm, xếp áp chót và nguy cơ bị CLB TP.Đồng Nai qua mặt ở các vòng đấu tới.

Vòng 10 V-League 2026-2027 diễn ra các ngày 4, 5, 6, 7.12 với những cặp đấu đáng chú ý như CLB Công an TP.HCM gặp Nam Định, HAGL gặp CLB TP.Đồng Nai, SLNA gặp Thanh Hóa, Ninh Bình gặp Công an Hà Nội, Hà Nội gặp Hải Phòng. Kết quả các trận đấu tại vòng 10 sẽ tạo nên biến động mới trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng vòng 9 V-League 2026-2027:





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