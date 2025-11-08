Dùng kỹ thuật mới điều trị bệnh nhân ung thư vú, từng ghép thận

Ngày 8.11, PGS-TS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết khoa vừa phẫu thuật nội soi cắt tuyến vú và tái tạo vú thành công cho một nữ bệnh nhân bị ung thư vú. Đặc biệt, người này đã từng ghép thận do suy thận mạn.

Nữ bệnh nhân N.T.H (40 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) cho biết năm 2018, chị bị suy thận giai đoạn cuối và đến năm 2020 thì đăng ký ghép thận. Tháng 5.2021, chị được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy ghép thận thành công từ thận hiến của em gái.

Ê kíp bác sĩ mổ nội soi tuyến vú cho bệnh nhân ẢNH: BVCC

Tuy nhiên, đến tháng 6.2024, qua tầm soát sức khỏe, bác sĩ phát hiện chị H. bị tổn thương vú hai bên nên chỉ định làm sinh thiết. Kết quả phát hiện chị bị tổn thương dạng nhú hai bên. Đây không phải là tổn thương ác tính nhưng có nguy cơ phát triển thành ác tính.

Sau đó, chị H. được theo dõi và tái khám định kỳ 3 tháng/lần, kèm siêu âm, chụp nhũ ảnh và cộng hưởng từ vú. Tháng 9.2025, chị H. được các bác sĩ thực hiện sinh thiết lần hai. Kết quả chị mắc ung thư vú ở cả hai bên, giai đoạn sớm.

Chị H. được ê kíp bác sĩ hội chẩn đa chuyên khoa, lập kế hoạch điều trị. Do bệnh nhân có bệnh nền là cao huyết áp, loãng xương, viêm dạ dày, ghép thận đang dùng thuốc chống thải ghép, nên bác sĩ quyết định chọn phương pháp mổ nội soi cắt tuyến vú, sinh thiết hạch (không nạo hạch nách) và tái tạo ngực bằng túi độn cả hai bên.

Điều dưỡng thay băng cho bệnh nhân sau phẫu thuật ẢNH: BVCC

PGS-TS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay đây là kỹ thuật mới ở Việt Nam với đường mổ nhỏ 4 cm dưới nếp nách hai bên để thực hiện kỹ thuật sinh thiết hạch lính gác. Qua đó, các bác sĩ sẽ tiến hành tạo khoang và cắt tuyến vú hoàn toàn bằng nội soi. Sau đó, tái tạo lại tuyến vú tức thì bằng túi độn.

“Với kỹ thuật này, phẫu thuật nhanh, ít đau, sẹo mổ ngắn… đảm bảo điều trị triệt để căn bệnh ung thư vú, đồng thời giữ được vẻ đẹp cho người phụ nữ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân chỉ nằm viện 6 ngày để điều trị và theo dõi”, phó giáo sư Khánh nói.

Ở Việt Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những bệnh viện đầu tiên thực hiện phẫu thuật ít xâm lấn trong tái tạo vú cho người bệnh ung thư vú.

Theo thống kê của bệnh viện, từ tháng 1.2023 - tháng 7.2024, có 130 trường hợp thực hiện phẫu thuật này tại khoa tuyến vú với 96,15% các trường hợp đạt kết quả tốt.

Riêng chị H. là bệnh nhân ghép thận đầu tiên được phẫu thuật và tái tạo lại cả hai bên vú bằng phác đồ phối hợp nhiều phương pháp và kỹ thuật mới. Dự kiến trong tương lai, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ triển khai phẫu thuật robot trong tái tạo vú cho người bệnh.

Ung thư vú: Phát hiện sớm có thể điều trị dứt điểm PGS-TS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ung thư vú giai đoạn 0 (tiền ung thư) là giai đoạn sớm nhất, khi các tế bào ung thư chỉ xuất hiện trong ống dẫn sữa hoặc tiểu thùy vú và chưa xâm lấn sang mô xung quanh. Dạng phổ biến nhất là ung thư biểu mô ống dẫn sữa tại chỗ (DCIS), chiếm khoảng 20% các ca ung thư vú mới. Giai đoạn này thường không có triệu chứng rõ rệt, chủ yếu được phát hiện qua sàng lọc như chụp nhũ ảnh định kỳ. Nếu phát hiện và điều trị kịp thời, ung thư vú giai đoạn 0 có tỷ lệ chữa khỏi gần 100%. Hiện ung thư vú giai đoạn sớm thường được phẫu thuật ít xâm lấn như nội soi, robot, giúp xử lý triệt để khối u, tái tạo tuyến vú, giảm đau, rút ngắn thời gian nằm viện và đảm bảo thẩm mỹ. "Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên tầm soát định kỳ bằng chụp nhũ ảnh, khám vú thường xuyên để phát hiện sớm bệnh", phó giáo sư Khánh khuyến cáo.



