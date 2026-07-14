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Đời sống Cộng đồng

Dưới chân chung cư mọc lên khu vườn 200 m², rau nhiều đến mức chia cả xóm

Dương Lan
Dương Lan
Từ mảnh đất trống dưới chân chung cư, chị Trần Thư cùng hàng xóm cải tạo thành khu vườn rộng khoảng 200 m². Rau xanh thu hoạch quanh năm không chỉ đủ cho gia đình mà còn mang chia cho nhiều người trong khu dân cư.

Chị Trần Thư (32 tuổi, ở phường Kiến Hưng, Hà Nội) cho biết bắt đầu trồng rau trên khu đất trống dưới chân chung cư nơi gia đình chị sinh sống từ tháng 3.2026. Thấy nhiều hàng xóm cùng nhau khai hoang, chị xin phép cải tạo khu đất thành vườn rau

Sau đó, lực lượng bảo vệ ở đây còn nhiệt tình hỗ trợ chị dựng hàng rào để tránh trâu, bò vào phá vườn, đồng thời làm giàn cho mướp leo. Nhờ vậy, khu đất hoang dần được phủ kín bởi những luống rau xanh tốt.

Người phụ nữ 'biến' mảnh đất trống dưới chân chung cư thành vườn rau xanh mướt - Ảnh 1.

Chị Thư đam mê chăm sóc vườn rau

ẢNH: NVCC

"Ban đầu mục đích của mình rất đơn giản là muốn có nguồn rau sạch, an toàn cho gia đình và cũng để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên càng làm, mình cảm thấy việc trồng rau mang lại niềm vui và sự thư giãn, dần trở thành niềm đam mê của bản thân lúc nào không hay", chị Thư chia sẻ. 

Vườn rau của chị Thư rộng khoảng 200 m2 được trồng đa dạng các loại rau theo mùa và luân phiên như mồng tơi, rau muống, xà lách, rau dền, các loại rau thơm, mướp, đậu đũa, rau đay... Nhờ trồng luân phiên nên lúc nào chị cũng có rau xanh để thu hoạch. Mỗi ngày, sau khi đi làm về chị dành khoảng 1 - 2 tiếng để chăm sóc vườn. Nếu có thời gian rảnh vào cuối tuần, chị tranh thủ cải tạo đất và gieo trồng giống rau mới. 

Người phụ nữ 'biến' mảnh đất trống dưới chân chung cư thành vườn rau xanh mướt - Ảnh 2.

Giàn đậu đũa sai quả, mỗi lần chị Thư thu hoạch 2 - 3 kg

ẢNH: NVCC

"Những lúc bận việc đột xuất, mình có nhờ hàng xóm tưới rau và ai cũng nhiệt tình giúp đỡ. Lúc đầu, mình mua phân trùn quế để cải tạo đất sau đó tận dụng các gốc rau, lá cây trong vườn và rác thải hữu cơ từ rau củ quả trong sinh hoạt hằng ngày để ủ thành phân. Mỗi bữa ăn được chế biến từ những bó rau mình tự tay trồng và chăm sóc, mình cảm thấy rất ngon và ý nghĩa", chị Thư bày tỏ. 

Do vườn rau trồng được nhiều loại khác nhau nên cứ khoảng 2 - 3 ngày chị lại mang rau chia cho hàng xóm. Với chị, vườn rau không chỉ là nguồn thực phẩm sạch của gia đình mà còn là góc bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng. 

"Hàng xóm khi nhận rau đều vui mừng và ủng hộ còn bản thân cảm thấy ấm áp vì có thể chia sẻ thành quả của mình, điều này cũng giúp tình làng nghĩa xóm trở nên gắn bó hơn. Vườn rau cũng là nơi giúp mình được thư giãn, vận động cơ thể và kết nối với thiên nhiên. Mỗi ngày ra vườn, nhìn các loại rau lớn lên từng chút, mình cảm thấy nhẹ nhàng và có nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống", người phụ nữ bày tỏ. 

Người phụ nữ 'biến' mảnh đất trống dưới chân chung cư thành vườn rau xanh mướt - Ảnh 3.

Đậu bắp sau mỗi lần thu hoạch đều cắt lá để cây đẻ nhánh và tập trung dinh dưỡng nuôi cây và quả

ẢNH: NVCC

Người phụ nữ 'biến' mảnh đất trống dưới chân chung cư thành vườn rau xanh mướt - Ảnh 4.

Rau muống tươi tốt dù chị Thư không tốn nhiều công sức bón phân

ẢNH: NVCC

Người phụ nữ 'biến' mảnh đất trống dưới chân chung cư thành vườn rau xanh mướt - Ảnh 5.

Chị Thư sắm thêm chiếc bàn để sơ chế rau sau khi thu hoạch

ẢNH: NVCC


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