Thể thao Các môn khác

Đường đua siêu địa hình 250km Prenn Trail Summit lập kỷ lục 'khủng': Dài nhất Việt Nam

Đăng Khoa
Đăng Khoa
24/01/2026 13:25 GMT+7

Giải chạy siêu địa hình quốc tế Prenn Trail Summit 2025 diễn ra ngày 22.1.2026 với 44 VĐV tranh tài, đánh dấu khởi đầu của hành trình siêu cự ly thi đấu đường đua địa hình (ultra trail) lập mốc kỷ lục dài nhất Việt Nam.

Đường đua địa hình siêu dài 250km gây choáng ngợp, thu hút nhiều quốc gia có mặt

Prenn Trail Summit 2025 với 8 cự ly thi đấu (250km, 187km, 103km, 75km, 55km, 25km, 10km và 3km) theo kế hoạch lẽ ra được tổ chức từ tháng 11.2025 nhưng phải dời sang tháng 1.2026 vì một số lý do bất khả kháng về thời tiết. Tuy nhiên, không vì vậy mà sức nóng của giải đấu bị giảm nhiệt, ngược lại đã thu hút rất đông VĐV tranh tài. Trong đó có gần 1800 VĐV từ 26 quốc gia như Afghanistan, Úc, Bỉ, Brunei, Trung Quốc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, Cộng hòa Moldova, Philippines, Ba Lan, Romania, Nga, Singapore, Slovakia, Vương Quốc Anh, Thái Lan, Mỹ có mặt tạo nên ngày hội thể thao vô cùng sôi nổi và náo nhiệt.

Đường đua siêu địa hình 250km Prenn Trail Summit lập kỷ lục 'khủng': Dài nhất Việt Nam- Ảnh 1.

Đông đảo VĐV tham dự cự ly siêu dài 250km

ẢNH: THU THẢO

Đây là giải chạy địa hình diễn ra tại Lâm Đồng với cung đường mang trong mình dấu ấn lịch sử từ hành trình thám hiểm của bác sĩ người Thụy Sĩ Alexandre Émile Jean Yersin. Khởi đầu vào năm 2023, Prenn Trail Summit nhanh chóng tạo dấu ấn trong cộng đồng trail Việt Nam và quốc tế. Năm 2024, giải đấu đã ghi dấu lịch sử với cự ly siêu dài 182km, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Bước sang mùa giải 2025, thử thách được nâng lên đỉnh cao mới với cự ly 250km, dài nhất cả nước hiện nay, bên cạnh hệ thống cự ly đa dạng gồm 3km, 10km, 25km, 55km, 75km, 103km và 187km. Nhờ vậy, Prenn Trail Summit đã và đang trở thành giải đấu giàu cảm hứng, thu hút nhiều VĐV trong nước quốc tế.

Đường đua siêu địa hình 250km Prenn Trail Summit lập kỷ lục 'khủng': Dài nhất Việt Nam- Ảnh 2.

Các VĐV phấn khởi tham gia

ẢNH: THU THẢO

Đặc biệt, cung đường di sản với thử thách khắc nghiệt trải dài từ cao nguyên Di Linh đến cao nguyên Lâm Viên đã chính thức mang lại đặc quyền tham dự "Tor des Géants® (TorX)", một trong những giải chạy địa hình danh giá nhất hành tinh, diễn ra vào tháng 9 hằng năm tại dãy Alps, Ý. Chỉ cần hoàn thành một trong ba cự ly 103km, 187km hoặc 250km tại Prenn Trail Summit, vận động viên sẽ được đặc cách đăng ký trực tiếp TOR330 (Tor des Géants® 2026) mà không cần xét duyệt hồ sơ hay bốc thăm. Không chỉ là cánh cửa bước tới TorX, Prenn Trail Summit còn mang đến cơ hội quý giá cho những vận động viên xuất sắc với suất tham dự các đấu trường quốc tế uy tín như 500 Thailand và Janda Baik Ultra 2026.

Đường đua siêu địa hình 250km Prenn Trail Summit lập kỷ lục 'khủng': Dài nhất Việt Nam- Ảnh 3.

Niềm vui được tham dự cự ly siêu địa hình

ẢNH: THU THẢO

Bên cạnh đó, giải đấu nằm trong hệ thống tính điểm của Asia Trail Master (ATM), International Trail Running Association (ITRA) và UTMB Index – những nền tảng uy tín toàn cầu, giúp ghi nhận thành tích, tích lũy điểm số và mở rộng cánh cửa để các VĐV Việt Nam tranh tài cùng bạn bè quốc tế. Với thông điệp "𝑪𝒉𝒆𝒓𝒊𝒔𝒉 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒔", Prenn Trail Summit tôn vinh vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, khuyến khích mỗi bước chân không chỉ là sự tận hưởng, mà còn là ý thức trân trọng và gìn giữ những giá trị quý giá mà thiên nhiên ban tặng.

Đường đua siêu địa hình 250km Prenn Trail Summit lập kỷ lục 'khủng': Dài nhất Việt Nam- Ảnh 4.

Về đích chiến thắng chính mình

ẢNH; THU THẢO

 

