Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Giải quyền Anh Zuffa Boxing lần đầu 'cập bến' Việt Nam, phát độc quyền trên FPT Play

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
23/01/2026 15:29 GMT+7

Giải quyền Anh Zuffa Boxing lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, với bản quyền phát sóng độc quyền thuộc FPT Play, mở ra cơ hội theo dõi mô hình boxing mới theo chuẩn UFC cho khán giả trong 3 mùa liên tiếp.

Giải quyền anh Zuffa Boxing lần đầu phát sóng chính thức ở Việt Nam

Theo thông tin do FPT Play công bố, đơn vị này đã sở hữu bản quyền phát sóng độc quyền Zuffa Boxing - giải đấu quyền Anh được tổ chức theo mô hình UFC - trong 3 mùa liên tiếp. Điều này giúp khán giả Việt Nam có thêm lựa chọn theo dõi những trận so găng đỉnh cao của boxing thế giới.

Giải quyền Anh Zuffa Boxing lần đầu 'cập bến' Việt Nam, phát độc quyền trên FPT Play- Ảnh 1.

Giải quyền Anh Zuffa Boxing khởi tranh từ ngày 24.1

Zuffa Boxing là giải quyền anh trực thuộc TKO Group Holdings, công ty đang sở hữu UFC và WWE. Giải đấu thu hút sự chú ý lớn của giới chuyên môn sau sự kiện “superfight” hạng siêu trung (super middleweight) giữa Canelo Álvarez và Terence Crawford vào cuối năm 2025.

Với định hướng từ nhà đồng sáng lập Dana White - hiện là Chủ tịch UFC - Zuffa Boxing được vận hành theo mô hình tương tự UFC. Mỗi card đấu được xây dựng có chiều sâu, có câu chuyện rõ ràng, các tay đấm được phát triển hình ảnh dài hạn và tập trung vào những cặp đấu “dream match”, “superfight” thay vì dàn trải số lượng trận.

Cách tiếp cận này giúp Zuffa Boxing trở thành một giải quyền Anh tập trung, nơi các tay đấm hàng đầu từ nhiều nhà tổ chức khác nhau có thể góp mặt trong cùng một sự kiện – điều hiếm khi xảy ra với mô hình boxing truyền thống trước đây. Bên cạnh đó, Zuffa Boxing cũng xây dựng hệ thống đai vô địch thống nhất cho từng hạng cân, giúp người hâm mộ theo dõi dễ dàng hơn.

Với tần suất dự kiến từ 2-4 sự kiện mỗi năm, Zuffa Boxing được định vị là giải quyền anh cao cấp, trong đó mỗi sự kiện đều mang tính điểm nhấn. Đây được xem là nỗ lực tái cấu trúc quyền anh hiện đại theo mô hình mà MMA đã phát triển thành công trong hơn 2 thập kỷ qua.

Giải quyền Anh Zuffa Boxing lần đầu 'cập bến' Việt Nam, phát độc quyền trên FPT Play- Ảnh 2.

Zuffa Boxing phát sóng tại Việt Nam trong 3 mùa liên tiếp từ năm 2026 đến 2028

Theo thỏa thuận bản quyền, toàn bộ các sự kiện Zuffa Boxing trong 3 mùa liên tiếp từ năm 2026 đến 2028 sẽ được phát trực tiếp và độc quyền trên các nền tảng của FPT Play. Ngay trong tháng 1, khán giả Việt Nam có thể theo dõi 6 trận đấu, gồm 3 trận Prelims và 3 trận Main Card, tại sự kiện Zuffa Boxing 1 diễn ra vào ngày 24.1.

FPT Play hiện là dịch vụ truyền hình thuần Việt với hơn 35 triệu tài khoản đăng ký. Đơn vị này đang sở hữu bản quyền phát sóng nhiều giải đấu thể thao quốc tế ở các bộ môn khác nhau như bóng đá, bóng rổ, eSports, golf và pickleball. Một số nội dung đáng chú ý gồm Ngoại hạng Anh, FIFA Club World Cup 2025™, NBA, PPA Tour Asia và eSports World Cup 2025™.

Khán giả có thể theo dõi các sự kiện Zuffa Boxing trên hệ thống FPT Play thông qua website fptplay.vn hoặc ứng dụng FPT Play trên Smart TV, smartphone và FPT Play Box.

Tin liên quan

Nguyễn Thùy Linh dừng chân đáng tiếc ở tứ kết giải cầu lông Indonesia Masters 2026

Nguyễn Thùy Linh dừng chân đáng tiếc ở tứ kết giải cầu lông Indonesia Masters 2026

Hôm nay, Nguyễn Thùy Linh để thua nhà vô địch đơn nữ giải cầu lông trẻ thế giới 2023 Pitchamon Opatniputh (hạng 36 thế giới), dừng chân ở tứ kết đơn nữ giải cầu lông Indonesia Masters 2026.

'Người sắt' Anh Khoa tỏa sáng ở ASEAN Para Games

Nguyễn Thùy Linh đánh bại tay vợt hạng 14 thế giới ở giải cầu lông Indonesia Masters

Khám phá thêm chủ đề

boxing FPT Play Zuffa Boxing bản quyền phát sóng Quyền anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận