Giải quyền Anh Zuffa Boxing lần đầu 'cập bến' Việt Nam, phát độc quyền trên FPT Play

Giải quyền anh Zuffa Boxing lần đầu phát sóng chính thức ở Việt Nam

Theo thông tin do FPT Play công bố, đơn vị này đã sở hữu bản quyền phát sóng độc quyền Zuffa Boxing - giải đấu quyền Anh được tổ chức theo mô hình UFC - trong 3 mùa liên tiếp. Điều này giúp khán giả Việt Nam có thêm lựa chọn theo dõi những trận so găng đỉnh cao của boxing thế giới.

Giải quyền Anh Zuffa Boxing khởi tranh từ ngày 24.1

Zuffa Boxing là giải quyền anh trực thuộc TKO Group Holdings, công ty đang sở hữu UFC và WWE. Giải đấu thu hút sự chú ý lớn của giới chuyên môn sau sự kiện “superfight” hạng siêu trung (super middleweight) giữa Canelo Álvarez và Terence Crawford vào cuối năm 2025.

Với định hướng từ nhà đồng sáng lập Dana White - hiện là Chủ tịch UFC - Zuffa Boxing được vận hành theo mô hình tương tự UFC. Mỗi card đấu được xây dựng có chiều sâu, có câu chuyện rõ ràng, các tay đấm được phát triển hình ảnh dài hạn và tập trung vào những cặp đấu “dream match”, “superfight” thay vì dàn trải số lượng trận.

Cách tiếp cận này giúp Zuffa Boxing trở thành một giải quyền Anh tập trung, nơi các tay đấm hàng đầu từ nhiều nhà tổ chức khác nhau có thể góp mặt trong cùng một sự kiện – điều hiếm khi xảy ra với mô hình boxing truyền thống trước đây. Bên cạnh đó, Zuffa Boxing cũng xây dựng hệ thống đai vô địch thống nhất cho từng hạng cân, giúp người hâm mộ theo dõi dễ dàng hơn.

Với tần suất dự kiến từ 2-4 sự kiện mỗi năm, Zuffa Boxing được định vị là giải quyền anh cao cấp, trong đó mỗi sự kiện đều mang tính điểm nhấn. Đây được xem là nỗ lực tái cấu trúc quyền anh hiện đại theo mô hình mà MMA đã phát triển thành công trong hơn 2 thập kỷ qua.

Zuffa Boxing phát sóng tại Việt Nam trong 3 mùa liên tiếp từ năm 2026 đến 2028

Theo thỏa thuận bản quyền, toàn bộ các sự kiện Zuffa Boxing trong 3 mùa liên tiếp từ năm 2026 đến 2028 sẽ được phát trực tiếp và độc quyền trên các nền tảng của FPT Play. Ngay trong tháng 1, khán giả Việt Nam có thể theo dõi 6 trận đấu, gồm 3 trận Prelims và 3 trận Main Card, tại sự kiện Zuffa Boxing 1 diễn ra vào ngày 24.1.

FPT Play hiện là dịch vụ truyền hình thuần Việt với hơn 35 triệu tài khoản đăng ký. Đơn vị này đang sở hữu bản quyền phát sóng nhiều giải đấu thể thao quốc tế ở các bộ môn khác nhau như bóng đá, bóng rổ, eSports, golf và pickleball. Một số nội dung đáng chú ý gồm Ngoại hạng Anh, FIFA Club World Cup 2025™, NBA, PPA Tour Asia và eSports World Cup 2025™.

Khán giả có thể theo dõi các sự kiện Zuffa Boxing trên hệ thống FPT Play thông qua website fptplay.vn hoặc ứng dụng FPT Play trên Smart TV, smartphone và FPT Play Box.