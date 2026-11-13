Đường Nguyễn Thị Minh Khai ở TP.HCM đổi chiều, xe máy vẫn đi ngược chiều đối đầu ô tô

Những ngày gần đây, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ giao lộ Tôn Thất Tùng đến Cao Thắng (TP.HCM), nhiều người đi xe máy vẫn chạy ngược chiều dù cơ quan chức năng đã lắp đặt biển báo cấm.

Có người khi phát hiện biển cấm mới vội quay đầu, trong khi một số trường hợp dù được nhắc nhở vẫn cố chạy tiếp, đối đầu với ô tô đang lưu thông đúng hướng.

Xe máy vẫn đi ngược chiều trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại đây, ngoài biển báo giao thông, cơ quan chức năng còn bổ sung băng rôn với dòng chữ lớn "Cấm đi ngược chiều" để người dân dễ nhận biết. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra.

Xe máy quay đầu khi gặp biển cấm, có người vẫn đi ngược chiều

Ghi nhận tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Tôn Thất Tùng, dù đã có biển cấm rẽ phải từ đường Tôn Thất Tùng ra Nguyễn Thị Minh Khai, một số người đi xe máy vẫn rẽ vào theo thói quen.

Khi phát hiện biển cấm đi ngược chiều, nhiều người giảm tốc độ, quan sát rồi tìm cách quay đầu. Có trường hợp được người dân xung quanh nhắc nhở mới biết mình đang đi sai hướng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp hành. Một số người dù được cảnh báo vẫn cố chạy ngược chiều, trong khi ô tô đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Xe máy đối đầu ô tô đi đúng chiều ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại khu vực này, cơ quan chức năng đã mở dải phân cách giữa đường để phục vụ phương án tổ chức giao thông mới. Ô tô hiện lưu thông qua phần đường mà trước đây nhiều người vẫn quen chạy xe máy theo chiều ngược lại.

Anh Nguyễn Nhật Tiến (33 tuổi) cho biết dù đã nghe thông tin thay đổi tổ chức giao thông từ trước, anh vẫn thấy các phương tiện di chuyển theo hướng cũ nên nghĩ rằng vẫn có thể đi được.

Gần đây, khi thấy băng rôn cảnh báo được bổ sung, dải phân cách được mở và ô tô bắt đầu lưu thông qua phần đường này, anh mới quay đầu vì nhận thấy nguy hiểm nếu tiếp tục chạy theo hướng cũ.

Với những người thường xuyên đi qua khu vực này, việc thay đổi tổ chức giao thông cũng đồng nghĩa phải tìm lộ trình khác thay cho đường đi quen thuộc.

Có biển báo, có băng rôn nhưng xe máy vẫn vi phạm ẢNH: NHẬT THỊNH

Chị Nguyễn Thị Hoài Thanh (29 tuổi) thường xuyên đi qua đường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết trước đây có thể di chuyển theo hướng cũ, nhưng nay phải tìm đường vòng qua các tuyến lân cận. Thời gian đầu, việc thay đổi lộ trình khá bất tiện do chưa quen đường, nhất là vào giờ cao điểm dòng xe ùn ứ. Tuy nhiên, chị Thanh cho rằng cần tuân thủ biển báo thay vì cố đi ngược chiều để tiết kiệm quãng đường.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai đổi chiều, người dân đi thế nào?

Trước đó, từ ngày 10.10, TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường trung tâm để phục vụ thi công dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo phương án của Sở Xây dựng TP.HCM, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa, được tổ chức lưu thông một chiều đối với tất cả các loại xe, theo hướng từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa.

Tuy nhiên cũng có những trường hợp bất chấp biển báo vẫn đi ngược chiều tạo nên tình huống giao thông nguy hiểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với chiều ngược lại, người dân có thể lựa chọn lộ trình thay thế qua đường Trương Định hoặc đường Bà Huyện Thanh Quan, sau đó đi đường Nguyễn Đình Chiểu hoặc đường Võ Văn Tần, đến đường Cao Thắng rồi trở lại đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Việc thay đổi hướng lưu thông đã được thông báo trước khi triển khai để người dân chủ động lựa chọn lộ trình. Tuy nhiên, sau hơn một tháng áp dụng, tình trạng chạy xe ngược chiều vẫn xuất hiện tại khu vực giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Tôn Thất Tùng.

Người dân bối rối ở giao lộ tìm lối đi thay thế ẢNH: NHẬT THỊNH

Liên quan việc xử lý vi phạm, trước đó, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết trong những ngày đầu thay đổi tổ chức giao thông, lực lượng chức năng chủ yếu hướng dẫn, nhắc nhở, chưa xử phạt để người dân làm quen với phương án mới.

Sau thời gian này, những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Theo Nghị định 168/2024, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 238/2026, xe máy đi ngược chiều bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm bằng lái xe.