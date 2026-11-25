Theo phản ánh của người dân, tình trạng đường Nguyễn Văn Quỳ, đoạn qua giao lộ Đào Trí (phường Phú Thuận, TP.HCM) hư hỏng, xuống cấp đã kéo dài nhiều tháng nay. Mặt đường xuất hiện ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cụ thể, vào những ngày triều cường dâng cao, mặt đường ngập sâu, biến các hố trũng thành "bẫy" ngầm dưới nước khiến nhiều người tham gia giao thông, đặc biệt là học sinh và người ở nơi khác đến, bị sụp hố té ngã do không nhìn thấy.

Đường Nguyễn Văn Quỳ qua giao lộ Đào Trí xuống cấp, người dân khổ sở vì ổ gà và bụi mù ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực này cho thấy mặt đường bong tróc, lồi lõm, ngổn ngang đất đá. Dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Quỳ xuất hiện hàng loạt ổ gà lớn, nhỏ. Mỗi khi xe tải trọng lớn chạy qua, tiếng động vang lên, bụi đất cuốn theo mù mịt, xộc thẳng vào nhà dân hai bên đường.

Để đối phó, người dân phải liên tục dùng vòi xịt nước và quét dọn trước cửa nhưng chỉ ít phút sau, mặt đường lại phủ kín bụi.

Bức xúc trước tình trạng này, ông Châu Quang Thanh Bình (51 tuổi, ở đường Nguyễn Văn Quỳ) cho biết đường hư hỏng đã nhiều tháng nay khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, nhiều người dân và học sinh đã bị té ngã.

Ổ gà nằm san sát ẢNH: TRẦN KHA

Mặt đường lồi lõm, ngổn ngang đất đá ẢNH: TRẦN KHA

Theo ông Bình, đơn vị chức năng chỉ khắc phục tạm bợ bằng cách dặm vá đất đá chứ chưa trải nhựa. "Sáng họ vừa lấp thì chiều nước triều cường lên lại cuốn trôi hết, tình trạng này cứ lặp đi lặp lại suốt nhiều tháng qua", ông Bình nói.

Chung nỗi lo lắng, chị Nguyễn Thị Mỹ Hà (46 tuổi, cư dân địa phương) chia sẻ tuyến đường này xuống cấp là do nước ngập kết hợp với mật độ xe cộ lưu thông dày đặc. Mỗi khi trời nắng, xe chạy qua khiến bụi bay mù mịt, còn lúc triều cường thì ổ gà bị nước che khuất. "Nhiều người lạ đường không biết nên sụp ổ gà té ngã, ướt hết đồ đạc, thậm chí có người chở hàng bị đổ văng tung tóe ra đường", chị Hà kể.

Theo bà Lâm Thị Thu Thủy (61 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Văn Quỳ), tình trạng đường bể nát đã kéo dài gần một năm. Thời điểm triều cường dâng cao trùng với lúc học sinh tan trường, người dân địa phương phải tự ra đứng canh ở các hố sâu để cảnh báo, chỉ đường cho người đi đường tránh nạn.

Bà Thủy cho biết thêm, người dân đã nhiều lần gửi đơn phản ánh lên chính quyền địa phương và được thông báo tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được sửa chữa triệt để.

Người dân sinh sống dọc tuyến đường Nguyễn Văn Quỳ kiến nghị các cấp chính quyền và cơ quan chức năng sớm có phương án nâng cấp, trải nhựa lại mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông và ổn định đời sống sinh hoạt cho bà con.

Trời nắng đường đầy bụi, người dân phải liên tục xịt nước, quét cát nhưng đâu lại vào đấy ẢNH: TRẦN KHA

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ là đường gom dân sinh bên hông cầu cạn Phú Mỹ do Công ty BOT cầu Phú Mỹ quản lý.

Với tình trạng đường có nhiều ổ gà như báo chí phản ánh, sở và Trung tâm Quản lý giao thông - Hạ tầng kỹ thuật đã yêu cầu công ty sửa chữa. "Công ty đã có kế hoạch sửa chữa khu vực xuống cấp này. Tuy nhiên, hiện đơn vị chỉ đổ đá để đảm bảo giao thông do triều cường chưa làm nhựa được. Đợt này đang nằm trong đỉnh triều cường tháng 10 âm lịch, vài ngày nữa đơn vị sẽ sửa bê tông nhựa. Mỗi ngày sau khi triều rút đều phải bù đá", đại diện sở thông tin.