Liên quan đến dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Phối cảnh đường trên cao dọc quốc lộ 51 ẢNH: CĐT

Quyết định phê duyệt cho biết dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51 có điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt, điểm cuối là nút giao giữa đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Chiều dài toàn tuyến khoảng 6,2 km, trong đó phần cầu cạn dài khoảng 4,6 km. Dự án có quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/ giờ. Phần đường quốc lộ 51 hiện hữu được nâng cấp, cải tạo đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp.

Trên tuyến được xây dựng 3 nút giao tại 3 điểm có lưu lượng lớn, phức tạp. Đó là nút giao ngã tư Vũng Tàu, nút giao Hương Lộ 2 và nút giao Cổng 11. Cầu nhánh tại các nút giao có bề rộng từ 1 làn xe (7,5 m) đến 2 làn xe (11 m).

Theo quyết định phê duyệt, dự án dự kiến bố trí tường chống ồn kiêm chắn sáng với chiều cao tường khoảng 2,5 m. Phạm vi bố trí tường chống ồn kiêm chắn sáng trên gờ lan can 2 bên cầu cạn trên toàn tuyến, nhằm hạn chế sự lan truyền tiếng ồn và phát tán ánh sáng từ phương tiện giao thông trên cầu cạn đến khu dân cư và các công trình lân cận.

Một đoạn đường được lắp tường chống ồn trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Ngày 28.4, HĐND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) đã thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường trên cao quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao giữa đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đây là dự án được UBND thành phố Đồng Nai định hướng là giải pháp hạ tầng chiến lược nhằm nâng cao năng lực kết nối liên vùng. Trong đó, nút giao ngã tư Vũng Tàu đóng vai trò then chốt, là điểm đầu mối tổ chức giao thông và phân luồng cho toàn tuyến.

Dự kiến thời gian xây dựng từ năm 2026 - 2029. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 16.406 tỉ đồng, bằng hình thức đối tác công - tư: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Quốc lộ 51 dài 72 km, đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai và TP.HCM (trước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), là tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông thuộc tốp nhiều nhất nước, lúc cao điểm lên tới gần 70.000 lượt xe/ngày đêm.



