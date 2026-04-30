Elon Musk đối đầu Sam Altman: Vì sao có cuộc chiến pháp lý giữa hai trùm công nghệ?

Một vụ việc đã châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình bên ngoài tòa án, và có khả năng dẫn đến nhiều diễn biến kịch tính bên trong. Hai tỉ phú Elon Musk và Sam Altman đang đối đầu trong một vụ kiện tụng ở bang California.

Ông Musk, CEO của hãng xe điện Tesla, đang yêu cầu công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI và nhà đầu tư Microsoft bồi thường 150 tỉ USD, theo một người tham gia vụ kiện. Ông Musk lập luận rằng ông Altman và người đồng sáng lập OpenAI là Greg Brockman đã lừa ông đầu tư vào công ty khởi nghiệp này.

Ông nói rằng họ đã đi chệch khỏi sứ mệnh phi lợi nhuận để tập trung vào lợi nhuận, thay vì giúp đỡ xã hội, và ông muốn cả hai người bị sa thải.

Hãng tin Reuters bình luận rằng phản ứng có thể xảy ra của nhà sản xuất ChatGPT là rõ ràng.

Bà Deepa Seetharaman, phóng viên Reuters, nói: “OpenAI đang chiến đấu hết mình để đảm bảo rằng không có điều gì xảy ra với công ty dù là chỉ hơi giống với những gì ông Elon đang yêu cầu. Lập luận của OpenAI từ trước đến nay là CEO Musk đang ghen tị. Ông ấy tức giận vì đã rời bỏ [OpenAI] trước khi nó đạt được thành công lớn”.

Tỉ phú Elon Musk tại phiên tòa xét xử vụ kiện giữa ông và OpenAI, tại một tòa án ở Oakland (bang California, Mỹ), ngày 28.4.2026 ẢNH: REUTERS

Các tài liệu tòa án cho thấy tỉ phú Musk đã đầu tư khoảng 38 triệu USD vào OpenAI từ năm 2016, trước khi trở nên thất vọng và cuối cùng rời khỏi hội đồng quản trị.

Sau đó, công ty khởi nghiệp này đã tái cấu trúc để trở thành một thực thể vì lợi nhuận. Tuy nhiên, nhánh phi lợi nhuận của nó vẫn giữ cổ phần và sẽ nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào mà ông Musk thắng kiện.

Reuters nhận định OpenAI sẽ lập luận rằng ông Musk thực sự đang hành động để có lợi cho công ty khởi nghiệp xAI của riêng mình, trong bối cảnh cuộc chiến khốc liệt giành vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Và hiện không ai dám dự đoán kết quả.

Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn cho tòa án đã hoàn tất vào ngày 27.4, và hai bên đã đưa ra các tuyên bố mở đầu vào ngày hôm sau. Những nhân vật quyền lực ở Thung lũng Silicon, bao gồm tỉ phú Musk, Altman và ông chủ Microsoft Satya Nadella, đều dự kiến sẽ ra làm chứng.

Bất kỳ thất bại nào cũng có thể gây ra những hậu quả khó lường đối với OpenAI, công ty đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), có thể định giá nó lên tới 1.000 tỉ USD.

Về phía những người biểu tình, họ muốn cả hai bên đều thua. “Những người đó đã tuyên bố và thực hiện các chiến dịch quảng cáo rằng họ muốn thay thế người lao động bằng máy móc. Vậy chúng ta còn gì để làm? Nền kinh tế của con người sẽ còn lại gì sau đó? Và rồi họ đã xây dựng, họ sẽ xây dựng các công cụ để đàn áp chúng ta vì đã phàn nàn về điều đó. Vì vậy, tôi không thấy điều gì tốt đẹp về công nghệ này cả”, một người biểu tình cho biết.