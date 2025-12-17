Em bé bị bỏ lại bệnh viện thành 'con chung' của cả khoa

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố ở xã Tân Nhựt, TP.HCM (H.Bình Chánh cũ) có một em bé sơ sinh chưa được đặt tên, khoảng chừng 5 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng và được điều trị tại Khoa Hô hấp. Ít lâu sau, nơi đây lại trở thành "gia đình" duy nhất của đứa trẻ, bởi mẹ bé đã bỏ đi.

Sát sao từng nhịp thở…

Câu chuyện được bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, công tác tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Hình ảnh em bé sơ sinh nằm gọn trong vòng tay các bác sĩ, điều dưỡng khiến nhiều người không khỏi xúc động, cũng xót xa trước cảnh một đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha mẹ.

Các điều dưỡng thay nhau săn sóc bé Ảnh: Ngọc Ngọc

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết khoảng đầu tháng 10, em bé được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng viêm phổi nặng, suy hô hấp và phải thở máy. Chỉ sau 1 - 2 ngày sau đó, không biết vì lý do gì, người mẹ rời đi, để con lại một mình chống chọi với bệnh tật.

Sau khi được các y bác sĩ điều trị, chăm sóc chu đáo, em bé sơ sinh được chuyển lên Khoa Hô hấp theo dõi nhưng vẫn liên tục bị nhiễm trùng. Thương bệnh nhi tình trạng nặng lại không có người thân bên cạnh, các bác sĩ và điều dưỡng thay nhau theo dõi sát sao từng nhịp thở của em.

"Chăm một đứa trẻ bệnh đã mệt, chăm một em nhỏ bị bỏ rơi, bệnh nặng, lại càng khó khăn hơn!", bác sĩ Phương Vũ chia sẻ. Các điều dưỡng chia nhau đến sớm hơn, về muộn hơn để tắm rửa, thay tã, cho bé bú, bồng bé sau mỗi lần ăn.

Chiếc nôi được Phòng Công tác xã hội đặt gần góc làm việc của các điều dưỡng, vô tình trở thành điểm dừng chân quen thuộc, ai đi ngang cũng ghé hỏi thăm, bế và chơi với bé. Những lúc khoa quá tải, khối lượng công việc nhiều, không chỉ điều dưỡng mà cả sinh viên thực tập hay thân nhân của các bệnh nhi khác trong khoa cùng góp sức, tạo nên mái ấm nhỏ cho em bé ngay tại bệnh viện.

Hiện tại, chi phí điều trị của bé được Phòng Công tác xã hội phối hợp với các nhà hảo tâm chi trả. Những món đồ thiết yếu như tã, sữa, khăn, quần áo cũng được nhiều người tốt bụng gửi tặng.

Bệnh viện trở thành nhà

Đứa trẻ không có người thân bên cạnh, nhưng trong Khoa Hô hấp, ai cũng dành tình cảm cho bé. Điều dưỡng Bích Duyên (30 tuổi) cho biết công việc hằng ngày rất nhiều, nhưng từ khi có bé xuất hiện, chị và các đồng nghiệp cố gắng xoay xở, sắp xếp. Cứ khoảng 3 tiếng một lần, chị cho bé uống sữa, thay tã, xem lại ven truyền. "Nếu có mẹ thì mẹ để ý. Bé này không ai trông, nên mình phải nhìn từng tư thế nằm, coi bé quơ khăn có che đường thở không. Bé còn nhỏ, lơ là chút là nguy hiểm", chị chia sẻ.

Chiếc nôi nhỏ trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của Khoa Hô hấp, ai đi ngang cũng ghé hỏi thăm Ảnh: Ngọc Ngọc

Chị Bích Trâm (30 tuổi đang nuôi con bệnh tại khoa) nhớ lại lần đầu gặp em bé: "Lúc mới vào, bé bị lở nhiều chỗ, đau nên khóc hoài. Nhìn tội lắm". Từ đó, mỗi khi điều dưỡng bận, chị lại qua tắm, cho bé uống sữa, vỗ bé nằm. Con gái 4 tuổi của chị cũng quen với việc "mẹ qua chăm em bé bệnh", xem bé như đứa em trong nhà.

Qua mạng xã hội, nhiều người biết đến hoàn cảnh của bé nên tìm đến khoa để gửi tã, sữa và đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Có người bận không ghé được thì nhờ người quen mang vào, có người chỉ lặng lẽ đặt lại một bịch tã rồi rời đi. Trước khi sử dụng, các nhu yếu phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn, vệ sinh.

Bệnh viện cho biết hiện tại, em bé đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang hồi phục dần. Dự kiến, khoảng 1 tháng nữa bé có thể xuất viện và được chuyển sang trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc lâu dài, để đứa trẻ có điểm tựa ổn định hơn cho hành trình lớn lên của mình.