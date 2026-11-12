Em bé co giật giữa đường, tài xế xe công nghệ 'chạy đua' 12 phút đến bệnh viện

Chiều 11.11, khi đang chở hai mẹ con chị Du Thị Điểm (26 tuổi) đến ngã tư đường Mai Chí Thọ và đường D1 (phường An Khánh, TP.HCM), tài xế xe công nghệ Nguyễn Văn Pha (45 tuổi) nghe chị nói: "Con em giật dữ quá rồi".

Những người đi đường đang dừng đèn đỏ đứng cạnh anh Pha thấy cháu bé co giật còn người mẹ thì hốt hoảng cũng giục anh: "Chạy nhanh đi, nhanh đi".

Nhận thấy tình hình nguy cấp, anh Pha chỉ biết vặn thúc ga, chạy hướng đến bệnh viện gần nhất. Trong khoảng 12 phút đi qua quãng đường gần 5 km, anh Pha chở hai mẹ con đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng) cấp cứu kịp thời.

Anh Pha và chị Điểm chờ tin cháu bé đang cấp cứu bên trong Ảnh: Phan Diệp

Anh Pha cho biết, vì là người dân địa phương nên nắm rõ đoạn đường gần nhất đến bệnh viện. Tuy nhiên, đường sá giờ tan tầm có nhiều xe cộ nên có những đoạn anh không thể chạy nhanh.

"Giữa lúc đó, khi đang chạy trên đường Nguyễn Duy Trinh thì có một tài xế xe công nghệ khác đoán tình hình cháu bé nguy cấp nên đã xung phong chạy trước mở đường. Anh ấy bóp còi, hô lớn để xin nhường đường, giúp tôi có thể chạy nhanh hơn một chút", anh Pha - tài xế sống ở phường Bình Trưng chia sẻ.

Đến bệnh viện, anh Pha thấy người mẹ trẻ khóc nức nở và tỏ ra lo lắng, mất bình tĩnh nên đã động viên chị giữ sức để lo cho con.

Lúc đó, anh Pha gọi điện thông báo tình hình cho chồng chị Điểm. Khoảng 30 phút sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, cháu bé hết co giật, tỉnh táo trở lại. Bác sĩ đã làm thủ tục cho cháu bé nhập viện để tiếp tục theo dõi, điều trị. Anh Pha cũng cố gắng nán lại, đợi người chồng đến rồi mới chịu ra về.

Cháu bé qua giai đoạn nguy hiểm, được bác sĩ cho nhập viện để theo dõi Ảnh: Phan Diệp

"Tôi là hàng xóm của gia đình cháu bé. Chiều nay, tôi chở hai mẹ con đi khám bệnh về. Gần tới nhà thì cháu bé co giật giữa đường. Tôi cũng có con nhỏ, rất hiểu cảm giác của người mẹ trẻ nên chỉ biết chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất", anh Pha kể và cho biết làm tài xế xe công nghệ được 7 năm, hiện đang làm bố đơn thân một mình nuôi con.

Chị Điểm cho biết cháu bé là con đầu lòng của hai vợ chồng, bé đang bị sốt. Chồng chị Điểm làm phụ hồ còn chị đang ở nhà chăm con. Gia đình chị còn có một mẹ già, đang nằm viện điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy suốt 1 tuần nay. Cả nhà đang thuê trọ, sống gần nhà anh Pha.



Đứng trước cửa khoa cấp cứu, anh Pha bày tỏ bất ngờ khi có một người phụ nữ xa lạ chứng kiến khoảnh khắc cháu bé bắt đầu co giật giữa đường, vì thấy lo lắng nên chạy theo anh đến bệnh viện.

Sau khi hỏi thăm hoàn cảnh gia đình 2 bên, người phụ nữ gửi chị Điểm một ít tiền để đóng tạm ứng viện phí và tặng anh Pha tiền đổ xăng rồi rời đi...