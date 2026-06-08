EU níu giữ để 'chữa cháy'

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Montenegro Jakov Milatovic và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tham dự cuộc họp báo chung trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU-tây Balkan ở Tivat, Montenegro, ngày 5.6.2026. Ảnh: Reuters

Nguyên nhân là 5 quốc gia ở vùng miền tây bán đảo Balkan gồm Montenegro, Albania, Serbia, Bosnia và Herzegovina, Bắc Macedonia và vùng lãnh thổ Kosovo đã bắt đầu sốt ruột vì vẫn chưa được vào EU. Khối này hiện có lý do xác đáng để lo ngại là các đối tác vừa nêu cứ dần thêm mất lòng tin, không còn kiên định tiến trình xích lại gần EU nữa mà ngả về phía các đối tác ở bên ngoài khu vực, đặc biệt là Nga và Trung Quốc.

Những ứng cử viên trên còn có hai lý do khác nữa để hoài nghi về triển vọng được gia nhập EU. Thứ nhất là nội bộ EU hiện phân rẽ sâu sắc về định hướng, tiêu chí và lộ trình mở rộng khối. Thứ hai là EU hiện tập trung ưu tiên cho các nước xung quanh Nga như Ukraine hay Moldova, nên hiện đã có sự phân biệt đối xử rõ rệt giữa các đối tác ở khu vực này với các đối tác ở vùng miền tây bán đảo Balkan trong chiến lược mở rộng EU.



Chính vì thế, EU phải gấp gáp tổ chức cuộc gặp cấp cao trên nhằm níu giữ các đối tác, khích lệ đối tác kiên định chủ trương gắn kết với EU và ngăn ngừa họ tự co cụm lại với nhau hoặc ngả hẳn về phía Nga và Trung Quốc. Nhưng níu giữ thì cũng vẫn trong khoảng cách chứ không phải để rồi chắc chắn sẽ thu nạp và càng không phải để thu nạp ngay. Như thế đâu có khác gì vẫn "chữa cháy" bằng cái bánh vẽ.