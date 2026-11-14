FIFA công bố 21 cầu thủ U.17 Việt Nam dự World Cup: Sẵn sàng viết lịch sử trên đất Qatar

Theo danh sách được FIFA công bố, U.17 Việt Nam có 3 thủ môn, 6 hậu vệ, 6 tiền vệ và 6 tiền đạo. Ở vị trí thủ môn, 3 gương mặt góp mặt là Chu Bá Huấn, Nguyễn Thái Sơn và Lý Xuân Hòa. Hàng phòng ngự gồm Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Nguyễn Ngọc Anh Hào và Quán Thành Công.



Tuyến tiền vệ có Đào Quý Vương, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Trọng Phong và Trương Nguyễn Duy Khang.

Trong khi đó, 6 tiền đạo được đăng ký gồm Lê Trọng Đại Nhân, Nguyễn Văn Dương, Trần Ngọc Sơn, Trần Trí Dũng, Trần Mạnh Quân và Lê Sỹ Bách.

Danh sách đăng ký của U.17 Việt Nam do FIFA đăng tải ẢNH: FIFA

U.17 Việt Nam hòa Panama trong trận đấu tập cuối cùng

Chiều 14.11 theo giờ địa phương, U.17 Việt Nam có trận đấu tập cuối cùng trước thềm World Cup U.17 2026, gặp U.17 Panama.

Đây là màn thử sức quan trọng để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá phong độ cầu thủ, kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật và hoàn thiện đội hình trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Trong hiệp 1, U.17 Việt Nam gặp khó khăn và để đối phương vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, các học trò của HLV Cristiano Roland không đánh mất sự tập trung, tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ sau giờ nghỉ.

Đội hình xuất phát của U.17 Việt Nam trước Panama ẢNH: VFF

Bước ngoặt đến khi Chu Ngọc Nguyễn Lực bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U.17 Việt Nam. Chính tiền vệ này thực hiện thành công cú sút từ chấm 11 m, quân bình tỷ số 1-1.

Kết quả hòa được giữ nguyên đến hết trận. Dù không giành chiến thắng, U.17 Việt Nam đã có thêm cơ hội cọ xát với một đối thủ quốc tế, đồng thời hoàn tất loạt trận đấu tập tại Qatar.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau trận đấu với Panama, ban huấn luyện sẽ tiến hành chốt danh sách chính thức gồm 21 cầu thủ theo quy định của điều lệ giải.

Lần đầu dự World Cup, U.17 Việt Nam đối đầu những thử thách lớn

World Cup U.17 Qatar 2026 diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12, với sự tham dự của 48 đội tuyển. Đây là kỳ World Cup U.17 thứ hai được tổ chức theo thể thức mở rộng lên 48 đội, tạo thêm cơ hội cho các nền bóng đá trẻ góp mặt tại đấu trường thế giới.

U.17 Việt Nam nằm ở bảng G, cùng các đối thủ Bỉ, New Zealand và Mali. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ ra quân gặp U.17 Bỉ vào lúc 20 giờ ngày 20.11, tiếp đó đối đầu U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 phút ngày 23.11 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11. Tất cả đều theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu của U.17 Việt Nam tại World Cup ẢNH: VFF

Đây đều là những thử thách đáng chú ý đối với đội bóng lần đầu tham dự World Cup U.17. Đặc biệt, việc chạm trán các đại diện đến từ châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam có cơ hội trải nghiệm những phong cách thi đấu khác nhau.

Bên cạnh mục tiêu đạt kết quả tích cực, World Cup U.17 2026 còn mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Việc được thi đấu ở cấp độ thế giới sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và tiếp cận những yêu cầu chuyên môn cao hơn.