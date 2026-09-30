FIFA nói gì khi Thái Lan chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam?





FIFA nhấn mạnh chuỗi 27 trận bất bại bị chặn đứng

Trang chủ FIFA dành nhiều sự chú ý cho chiến thắng 2-0 của Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam tối 29.9. Kết quả này không chỉ đưa "Voi chiến" sớm vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 mà còn chấm dứt chuỗi trận bất bại kéo dài suốt 2 năm của đội tuyển Việt Nam.

Trong bài viết sau trận, FIFA nhấn mạnh bàn thắng từ xa của Sarach Yooyen đã giúp Thái Lan chấm dứt chuỗi 27 trận không thua của đội tuyển Việt Nam.

FIFA đánh giá trước cuộc đối đầu này, đội tuyển Việt Nam đang có phong độ rất ấn tượng khi trải qua 27 trận liên tiếp bất bại trong khoảng thời gian kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, chuỗi thành tích ấy đã dừng lại trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan.

Cú sút xa mở tỷ số của đội tuyển Thái Lan

Chuỗi trận bất bại của đội tuyển Việt Nam dừng lại ở số 27 ẢNH: NGỌC LINH

Khác biệt xuất hiện ngay phút 10. Sau khi bóng bật ra, đội trưởng Sarach Yooyen tung cú vô lê, đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik. FIFA mô tả đây là một cú dứt điểm tuyệt đẹp, mở đường cho chiến thắng của Thái Lan. Đây cũng là bàn thắng thứ 9 của Sarach sau 97 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam từng có cơ hội đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 37. Nguyễn Tài Lộc thoát xuống và đưa bóng qua thủ môn Saranon Anuin, nhưng bàn thắng bị từ chối sau khi VAR xác định tiền đạo Việt Nam việt vị.

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Sang hiệp 2, Sarach tiếp tục suýt tạo nên một siêu phẩm khác với cú sút phạt đưa bóng chạm cột dọc. FIFA nhận định đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc tạo ra phản ứng đủ mạnh, dù Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đình Bắc đều có những cơ hội.

Ở chiều ngược lại, Lê Giang Patrik phải thực hiện pha bay người cứu thua trước cú dứt điểm của Peeradol Chamrasamee. Đến phút bù giờ, cầu thủ vào sân thay người Chaiyaphon Otton ghi bàn thứ 2, ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.

FIFA: Việt Nam cần 1 điểm để vào trận tranh HCĐ

Theo FIFA, mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch với Thái Lan. "Voi chiến" thắng cả 2 trận, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới, qua đó chắc chắn giành ngôi đầu bảng B cùng vé vào chung kết dù vẫn còn 1 lượt đấu. Trong khi đó, thất bại trước Thái Lan khiến đội tuyển Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh vé vào chung kết.

Sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik có 3 điểm, đứng thứ 2 bảng B. Philippines và Pakistan cùng có 1 điểm. FIFA chỉ ra nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam ở lượt cuối khá rõ ràng: chỉ cần hòa Pakistan, Đình Bắc và đồng đội sẽ giành quyền dự trận tranh HCĐ.

Trong khi đó, với vị trí đầu bảng đã được đảm bảo, Thái Lan có thể tính đến việc xoay tua đội hình khi gặp Philippines ở lượt trận cuối.