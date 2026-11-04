FPT Play phát trực tiếp và trọn vẹn U.17 World Cup: U.17 Việt Nam đấu ai, có phải đá đêm?

Đội tuyển U.17 Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào VCK FIFA U.17 World Cup Qatar 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có đại diện tham dự sân chơi World Cup dành cho lứa tuổi U.17.

Tấm vé lịch sử là thành quả của hành trình thi đấu ấn tượng trong năm 2026. Tại vòng loại U.17 châu Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland toàn thắng cả 5 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới. Tiếp đó, đội tuyển U.17 Việt Nam giành chức vô địch U.17 Đông Nam Á sau chiến thắng 3-0 trước Malaysia trong trận chung kết.

HLV Cristiano Roland cùng các học trò trong một buổi tập ẢNH: VFF

Đến VCK U.17 châu Á, đội tuyển tiếp tục tạo dấu ấn khi đánh bại Yemen 1-0 ở trận ra quân. Dù thất bại 1-4 trước Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng ngược dòng 3-2 trước UAE trong trận đấu cuối vòng bảng.

Kết quả này giúp U.17 Việt Nam đứng đầu bảng C, giành quyền vào tứ kết và chính thức đoạt vé tham dự VCK FIFA U.17 World Cup Qatar 2026.

Dù hành trình tại giải châu Á khép lại sau thất bại 0-3 trước Úc ở tứ kết, những màn trình diễn của đội tuyển vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Đồng thời, trận thua cũng cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam cần tiếp tục cải thiện thể lực, thể hình và khả năng tranh chấp khi đối đầu với những đội bóng có trình độ cao.

Đội tuyển U.17 Việt Nam có năm 2025 thành công ở đấu trường khu vực và châu lục ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam chuẩn bị thế nào trước U.17 World Cup 2026?

Sau VCK U.17 châu Á, đội tuyển U.17 Việt Nam nhanh chóng triển khai kế hoạch chuẩn bị cho sân chơi thế giới. Từ ngày 20.9, đội tuyển tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với 29 cầu thủ. Bên cạnh việc củng cố chiến thuật và hoàn thiện lối chơi, ban huấn luyện đặc biệt chú trọng nâng cao nền tảng thể lực, sức mạnh và sức bền.

Ngày 8.10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức chương trình đào tạo về dinh dưỡng thể thao và phòng tránh chấn thương cho các cầu thủ. Đây là những nội dung quan trọng nhằm giúp đội tuyển thích nghi với cường độ tập luyện và thi đấu cao tại World Cup.

U.17 Việt Nam thi đấu giao hữu với CLB Shinpyeong trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc ẢNH: VFF

Một trong những hoạt động đáng chú ý nhất là chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 19 đến 29.10. Trong thời gian này, U.17 Việt Nam thi đấu 3 trận giao hữu với những kết quả khác nhau.

Ở trận đầu tiên, đội tuyển để thua U.18 FC Seoul với tỷ số 1-4. Sau đó, thầy trò HLV Cristiano Roland giành chiến thắng 5-0 trước U.17 Cheonan và đánh bại Shinpyeong 4-2. Những trận đấu này giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, làm quen với tốc độ thi đấu cao và cải thiện khả năng xử lý trong những tình huống tranh chấp quyết liệt. Đồng thời, ban huấn luyện có thêm cơ sở để đánh giá lực lượng, thử nghiệm các phương án chiến thuật và hoàn thiện đội hình trước ngày bước vào giải đấu.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam tại World Cup 2026, xem trực tiếp ở đâu?

VCK FIFA U.17 World Cup Qatar 2026 là cột mốc quan trọng đối với bóng đá trẻ Việt Nam. Sau hành trình giành vé đầy ấn tượng tại đấu trường châu Á, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có cơ hội đối đầu với những đội bóng trẻ hàng đầu thế giới.

Lịch thi đấu cụ thể của U.17 Việt Nam tại bảng G (giờ Việt Nam):

20 giờ ngày 20.11.2026: U.17 Bỉ - U.17 Việt Nam

22 giờ 30 phút ngày 23.11.2026: U.17 Việt Nam - U.17 New Zealand

20 giờ ngày 26.11.2026: U.17 Việt Nam - U.17 Mali

Đây không chỉ là dịp để U.17 Việt Nam kiểm chứng năng lực chuyên môn mà còn là cơ hội giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, làm quen với áp lực thi đấu quốc tế và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.

Lịch thi đấu của U.17 Việt Nam ở U.17 World Cup ẢNH: FPT PLAY

Tại sân chơi này, khả năng duy trì thể lực, tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái và tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng đối với đội tuyển U.17 Việt Nam.

FPT Play là đơn vị phát trực tiếp và trọn vẹn VCK FIFA U.17 World Cup Qatar 2026 tại Việt Nam, bao gồm các trận đấu của U.17 Việt Nam ở vòng bảng. Người hâm mộ có thể theo dõi giải đấu trên ứng dụng FPT Play dành cho SmartTV, điện thoại thông minh, máy tính, FPT Play Box hoặc truy cập website https://fptplay.vn.