Gal Gadot đổ lỗi vì chính trị nên 'Bạch Tuyết' thất bại tại phòng vé

Nữ diễn viên người Israel Gal Gadot gần đây chia sẻ "áp lực buộc những người nổi tiếng phải lên tiếng chống lại Israel" trong cuộc xung đột ở dải Gaza là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của phiên bản live-action Bạch Tuyết vào năm ngoái.

Gal Gadot và Rachel Zegler tại lễ trao giải Oscar hồi đầu tháng 3.2025 ẢNH: REUTERS

Mọi chuyện bắt đầu từ khi bạn diễn của cô - Rachel Zegler - thể hiện sự ủng hộ của mình dành cho phía Palestine trong quá trình quảng bá phim. Nữ diễn viên này đã viết trên X: "Tôi yêu các bạn rất nhiều! Cảm ơn sự quan tâm và 120 triệu lượt xem cho trailer của chúng tôi chỉ trong 24 giờ qua! Thật là choáng ngợp. Tôi đang khá bận rộn với các buổi tập dợt cho Romeo và Juliet nên sẽ không ở đây thường xuyên. Tạm biệt nhé. Và hãy nhớ rằng: Palestine xứng đáng được tự do".

Ngay sau bài đăng trên, nhà sản xuất Marc Platt của Bạch Tuyết đã bay đến New York để nói chuyện với ngôi sao. Con trai ông, Jonah, sau đó gọi hành động của Zegler là "thiếu chín chắn" và cho đó là nguyên nhân chính khiến bộ phim bị đánh giá thấp.

Về phía Gadot, vì là người Israel nên cô bắt đầu nhận được nhiều lời đe dọa sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng mình. Sau đó Disney thậm chí còn phải tăng cường an ninh cho nữ diễn viên.

"Wonder Woman" cho biết ban đầu mình khá tận hưởng quá trình quay phim cũng như làm việc với Rachel Zegler. Cô cũng tự tin khi cho rằng "chắc chắn bộ phim này sẽ thành công". Nhưng khi dải Gaza "nóng" lên vào ngày 7.10 năm ngoái, có "rất nhiều áp lực" buộc những người nổi tiếng ở Hollywood "phải lên tiếng phản đối Israel".

Nữ diễn viên cho biết bản thân thấy "thất vọng" vì Bạch Tuyết "bị ảnh hưởng rất nhiều", dẫn đến "không đạt doanh thu tốt" tại phòng vé.

Sau khi ra mắt, phiên bản live-action của Marc Webb đã bị chỉ trích dữ dội vì nhiều lý do, bao gồm cách cast vai chính cũng như khâu xử lý kịch bản cho nhân vật chú lùn. Nam diễn viên Peter Dinklage gọi đây là một bộ phim "hoàn toàn lạc hậu".

Tác phẩm có kinh phí sản xuất ước tính là 270 triệu USD nhưng cuối cùng chỉ thu về khoảng 205 triệu USD trên toàn thế giới - một thành tích đáng thất vọng nhưng không đến nỗi thảm họa. Về mặt phê bình, hầu hết các bài đánh giá đều là tiêu cực.