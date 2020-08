Những đồn đoán về việc Assassin's Creed ra mắt game mới vào năm 2021

Lý do nhiều người xem xét về năm tài chính sắp tới của Ubisoft do trong kế hoạch 6 tháng cuối của năm tài chính hiện tại của Ubisoft có danh sách hàng loạt các game bom tấn. Bắt đầu với Watch Dogs : Legion và Assassin's Creed Valhalla , và có lẽ là Gods & Monsters, danh sách ra mắt sắp tới của Ubisoft có một số bản phát hành của các game đỉnh. Vào mùa xuân sẽ có Far Cry 6 và có lẽ là Rainbow Six Quarantine. Năm tài chính 2020-2021 đối với Ubisoft gặp áp lực chủ yếu do các bản phát hành đáng thất vọng từ cả The Division 2 và Ghost Recon Breakpoint