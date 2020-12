Những tựa game gây thất vọng nhất trong năm 2020 (phần 2)

Có một số tựa game đã hứa hẹn rất nhiều nhưng cuối cùng lại không đạt được kỳ vọng khi ra mắt, dưới đây là những tựa game gây thất vọng nhất năm 2020.

Loạt game thể thao 2K đã có rất nhiều vấn đề xảy ra trong những năm gần đây, từ rất nhiều lỗi game trong WWE 2K20 đến NBA 2K gần đây, đặc biệt liên quan đến các giao dịch trong game. Một số game thủ hy vọng rằng trò chơi NBA năm nay sẽ xoay chuyển tình thế nhờ vào các phiên bản dành cho thế hệ máy chơi game tiếp theo được xây dựng từ đầu và mang theo tất cả các tính năng mới như chế độ The City.

Sau khi phát hành, NBA 2K21 một lần nữa không như mong đợi. Game thủ đã sẵn sàng chi 70 USD, nhưng sau khi phát hành, game nhận được rất nhiều lời chỉ trích bao gồm cả ngôi sao trang bìa Damian Lillard của Portland Trailblazers. Phiên bản thế hệ tiếp theo có các quảng cáo không thể bỏ qua, người chơi WNBA không thể truy cập chế độ The City và một số nhân vật như Andrew Wiggins của Golden State Warriors tiếp tục bị bỏ qua. Sự thất vọng của game thủ lên đến đỉnh điểm vào tháng 11 khi một hashtag mới cho Make2KFunAgain bắt đầu trở thành xu hướng trên mạng xã hội

Phải có một điều gì đó thực sự nghiêm trọng để Madden NFL 21 có thể truất ngôi Warcraft 3: Reforged về số lượng đánh giá tệ trên Metacritic. Tuy Madden NFL 21 đã trở thành tựa game bán chạy nhất trong tháng 8 tuy nhiên, thực tế đó không ngăn được người hâm mộ kêu ca EA vì thiếu tính năng.

Sau khi ra mắt vào tháng 8, game thủ đã phát hiện nhiều lỗi khác nhau, nhân vật bị trục trặc, vấn đề về hiệu suất và hàng tá các vấn đề kỳ quặc khác. Tệ hơn nữa, việc thiếu nội dung câu chuyện mới và các cải tiến về lối chơi đã dấy lên làn sóng hashtag NFLDropEA trên Twitter, và vô số clip chia sẻ về trải nghiệm không mấy hay ho.

Trong khi EA đang từ từ cập nhật trò chơi để hy vọng giảm bớt hoặc loại bỏ các vấn đề, việc công bố phiên bản thế hệ tiếp theo đặc biệt của Madden NFL 21 có giá 70 USD chỉ gây ra tranh cãi. Không chắc rằng phiên bản mới này sẽ có nhiều tính năng mới, vì vậy về cơ bản EA đang kỳ vọng game thủ mua trò chơi với một vài bản nâng cấp trong khi nhiều lỗi cốt lõi vẫn còn trong sản phẩm hiện tại. Rất may khi những người đã mua có thể nâng cấp miễn phí lên thế hệ tiếp theo, vì vậy có khả năng doanh thu của Madden NFL 21 chỉ còn trông chờ vào những người chơi mới.

Mặc dù đây là bản phát hành đầu tiên từ nhà phát triển V1 Interactive, nhưng lịch sử của studio đã khiến game thủ hy vọng rằng Disintegration sẽ sánh ngang với một số tựa game bắn súng khoa học viễn tưởng hay nhất như Halo. Lý do chính là nhà phát triển cũ của Bungie và người đồng sáng tạo Halo - Marcus Lehto điều hành studio mới này cùng với các nhân vật tài năng khác trong ngành.

Disintegration hứa hẹn là một câu chuyện khoa học viễn tưởng về một nhóm người ngoài vòng pháp luật cố gắng ngăn chặn một nhóm chiến binh tương lai buộc những người cuối cùng còn lại trải qua một quá trình gọi là Tích hợp, chuyển não người vào một cơ thể người máy để giảm nhu cầu về tài nguyên đang cạn kiệt của Trái đất . Khi chơi từ góc nhìn thứ nhất, người chơi sẽ ở bên trong một chiếc xe được gọi là Gravcycle, cho phép người chơi không chỉ giao tranh với kẻ thù mà còn ra lệnh cho quân đồng minh bên dưới. Do đó, Disintegration đã kết hợp game bắn súng góc nhìn thứ nhất với các yếu tố chiến lược thời gian thực.

Khi ra mắt, pPhần lớn các bài đánh giá trái chiều cho rằng ý tưởng của game thú vị, nhưng trải nghiệm không thể phát huy hết tiềm năng của nó. Nhiều nhân vật xuất hiện dưới dạng một chiều, không gian trung tâm hơi thiếu sức sống, đồng thời có một số khu vực chưa được hoàn thiện. Tệ hơn nữa, số lượng game thủ tham gia đã giảm rất nhanh chóng, điều này ảnh hưởng đáng kể đến các phần nhiều người chơi. Chỉ vài tháng sau khi ra mắt, V1 Interactive thông báo rằng tính năng nhiều người kết thúc vào ngày 17.11.

Thương hiệu Fast and Furious đã phát triển qua nhiều năm từ những khởi đầu ít ỏi vào năm 2003 để trở thành một thương hiệu thành công. Hai bộ phim chính gần đây nhất đã thu về hơn một tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới , khiến nó trở thành tài sản rất được săn đón. Game thủ vô cùng phấn khích khi Fast & Furious Crossroad được công bố tại Giải thưởng trò chơi 2019 và được phát triển bởi Slightly Mad Studios, một nhà phát triển nổi tiếng với dòng game đua xe như Project Cars và Need for Speed Shift.