Tháng 10.2021 sẽ là một tháng sôi động của ngành game

Không ngoài dự đoán, các nhà phát hành và nhà phát hành game đã mang đến nhiều thông tin thú vị về các tựa game sắp ra mắt. Theo đó tháng 10 sẽ là một tháng tuyệt vời đối với các game thủ trong năm nay khi nhiều tựa game được lên lịch phát hành và hoàn toàn có khả năng là nhiều bản khác vẫn chưa được tiết lộ.

Dưới đây là những tựa game hiện đang được lên kế hoạch ra mắt vào tháng 10.2021:

Far Cry 6 - 07.10

Các tựa game thế giới mở của Ubisoft đôi khi bị chỉ trích là quá giống nhau, nhưng Far Cry 6 dự kiến sẽ có một số thay đổi lớn đối. Một trong những thay đổi quan trọng trong Far Cry 6 là tựa game chuyển sang góc nhìn thứ ba cho các đoạn cắt cảnh và các khoảnh khắc khác trong trò chơi. Điều này sẽ giúp nhân vật chính của Far Cry 6 dễ liên tưởng hơn so với các phiên bản trước do đó sẽ giúp người chơi trải nghiệm câu chuyện tốt hơn.

Far Cry 6 sẽ là một trải nghiệm thế giới mở trong đó người chơi chiến đấu trong một cuộc cách mạng du kích chống lại một chính phủ áp bức do Anton Castillo điều hành, do nam diễn viên nổi tiếng Giancarlo Esposito thủ vai. Cho đến nay những thông tin được chia sẻ về tựa game này khá ấn tượng, và đây chắc chắn sẽ là một trong những bản phát hành đình đám sẽ ra mắt vào ngày 7.10 trên các nền tảng PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X

Metroid Dread - 08.10

Bất ngờ lớn tại sự kiện E3 2021 của Nintendo là sự ra mắt của Metroid Dread. Là một tựa game độc quyền trên Nintendo Switch, Metroid Dread đang đưa dòng game trở lại nguồn gốc của nó, đồng thời đóng vai trò là phần kết cho câu chuyện bắt đầu với trò chơi Metroid gốc vào những năm 80.

Metroid Dread sẽ ra mắt ngày 8.10 dành riêng cho Nintendo Switch

Back 4 Blood - 12.10

Turtle Rock Studios đã tạo dựng tên tuổi với Left 4 Dead , nhưng dòng game này thuộc sở hữu của Valve và đã không hoạt động kể từ khi phát hành Left 4 Dead 2. Mặc dù có vẻ như Valve không có hứng thú với việc tiếp tục Left 4 Dead series, người hâm mộ có thể trông đợi vào người kế của dòng game này là Back 4 Blood . Ra mắt trên Xbox Game Pass một ngày, Back 4 Blood ít nhiều giống với Left 4 Dead 3 với kiểu hành động tiêu diệt thây ma quen thuộc với một số cải tiến và nhiều điều mới mẻ. Back 4 Blood chắc chắn là một trong những tựa game hứa hẹn nhất được giới thiệu tại E3.

Back 4 Blood ra mắt vào ngày 12.10 trên PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X.

Battlefield 2042 - 22.10

Sau nhiều tháng đồn đoán, EA cuối cùng đã công bố tựa game Battlefield 2042 và đây sẽ là một game nhiều người chơi. Bản beta Battlefield 2042 có thể sẽ được công bố trước khi ra mắt chính thức. Những người đã đăng ký Xbox Game Pass Ultimate hoặc EA Play có thể chơi Battlefield 2042 sớm một tuần từ ngày 15 tháng 10.

Battlefield 2042 ra mắt vào ngày 22.10 trên PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X.

Guardians Of The Galaxy - 26.10

Trong Guardians of the Galaxy, người chơi đảm nhận vai trò của Star-Lord đưa ra những quyết định quan trọng để điều khiển cốt truyện trong khi chống lại tất cả các loại kẻ thù ngoài hành tinh. Tựa game Guardians of the Galaxy rõ ràng được lấy cảm hứng từ MCU và các game thủ có thể trải nghiệm tựa game này vào cuối năm nay.

Guardians of the Galaxy phát hành ngày 26.10 trên PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One và Xbox Series X.

Ghostwire: Tokyo: Sắp công bố