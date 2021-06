Tất tần tật những gì bạn cần biết về sự kiện game lớn nhất hành tinh E3 2021

Sự kiện E3 2021 năm nay sẽ diễn ra trên nền tảng kỹ thuật số nhưng sức nóng và những thông tin về những tựa gam e bom tấn sắp ra mắt thì chưa bao giờ giảm. Do tác động của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới , từ 2020 đến nay sự kiện Electronic Entertainment Expo không được diễn ra như kế hoạch kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1995.

Với rất nhiều tựa game dự kiến được công bố, trải nghiệm E3 có thể khiến người xem lần đầu choáng ngợp. Dưới đây là tổng hợp tất cả thông tin bạn cần biết về sự kiện E3 2021.

Xem E3 2021 ở đâu?

Mặc dù một số công ty cũng sẽ phát sóng hội nghị của họ thông qua nền tảng phát trực tuyến của riêng họ nhưng các game thủ có rất nhiều cách để theo dõi sự kiện E3 2021 bằng các cổng thông tin chính thức sau đây:

- Kênh Twitch chính thức của E3

- Kênh Youtube chính thức của E3

- Web và app chính thức của E3

Nhờ sự chuẩn bị của E3 và sự thúc đẩy toàn bộ kỹ thuật số cho sự kiện năm 2021, cộng đồng game thủ có thể đăng ký tham gia sự kiện này thông qua Web và app chính thức của E3. Quyền truy cập sẽ chính thức mở vào ngày 12.6 theo đó game thủ sẽ được tạo hồ sơ & hình đại diện, diễn đàn, hội nghị truyền hình, sự kiện, "gian hàng ảo", v.v. Kèm theo đó là một loạt các studio sẽ mang đến nhiều thông tin về sản phẩm mới hấp dẫn sẽ được ra mắt trong thời gian tới.

Lịch trình của E3 2021

Thứ bảy 12.06

- 8 giờ sáng PST (10 giờ đêm Việt Nam) - Guerrilla Collective Showcase

- 10 giờ sáng PST (12 giờ đêm Việt Nam) - E3 Preshow/ Guerrilla Collective - Wholesome Direct

- 2 giờ chiều PST (4 giờ sáng 13.06 Việt Nam) - Gearbox Software

- 12 giờ chiều PST (2 giờ sáng 13.06 Việt Nam) - Ubisoft Forward

- Sắp công bố - Gearbox Entertainment Presentation

Chủ nhật 13.06

- 8:45 giờ sáng PST (10:45 đêm Việt Nam) - E3 Preshow

- 10 giờ sáng PST (12 giờ đêm Việt Nam) - Xbox and Bethesda Showcase

- 12:15 giờ chiều PST (02:15 giờ đêm Việt Nam) - Square Enix Presents

- 2:30 giờ chiều PST (4:30 giờ sáng 14.06 Việt Nam) - PC Gaming Show

- 4 giờ chiều PST (6 giờ sáng 14.06 Việt Nam) - Future Games Show

Thứ hai 14.06

- 8 giờ sáng PST (10 giờ đêm Việt Nam) - E3 Preshow

- 10:15 giờ sáng PST (12 giờ đêm Việt Nam) - Take-Two Interactive

- 2:30 giờ chiều PST (4:30 giờ sáng 15.06 Việt Nam) - Capcom

- 3 giờ chiều PST (5 giờ sáng 15.06 Việt Nam) - Razer E3 Keynote

- Sắp công bố - Capcom Presentation / Freedom Games Presentation / Mythical Games Presentation / Take-Two Interactive Presentation / Verizon Presentation

Thứ ba 15.06

- 8 giờ sáng PST (10 giờ đêm Việt Nam) - E3 Preshow

- 9 giờ sáng PST (11 giờ đêm Việt Nam) - Nintendo Direct / Nintendo Treehouse: Live

- 2:25 PST - Bandai Namco

- Sắp công bố: Bandai Namco Presentation / Yooreka Games Presentation

Những tin tức nóng hổi tại E3 2021

Sự kiện dành riêng của Microsoft sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 13.6 lúc 10 giờ sáng theo giờ PST (12 giờ đêm Việt Nam). Dự kiến sẽ có hàng loạt thông báo của Xbox cũng như một số dự án từ các nhà phát triển và nhà xuất bản tên tuổi này. Microsoft đang có kế hoạch tổ chức Xbox và Bethesda Showcase, sau khi gã khổng lồ công nghệ mua lại Bethesda vào năm 2020. Bethesda hiện đang phát triển tựa game được mong đợi Elder Scrolls 6, cũng như một IP mới là Starfield.

Sự kiện riêng của Nintendo sẽ diễn ra vào thứ ba, ngày 15.6 lúc 9 giờ sáng theo giờ PST (11 giờ đêm Việt Nam). Mặc dù hiện tại chưa có bất kỳ thông tin cụ thể nào về chính xác những gì Nintendo sẽ tiết lộ, nhưng có khả năng một số dự án lớn hơn của công ty được hé lộ bao gồm The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Splatoon 3, Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl, Bayonetta 3 và Metroid Prime 4. Người chơi cũng hy vọng sẽ có cái nhìn rõ hơn về gameplay trong Pokemon phiêu lưu RPG sắp tới Legends: Arceus, mặc dù trò chơi hiện đang được phát hành vào đầu năm 2022.

Sony không tham dự E3 2019 mà thay vào đó tự tổ chức sự kiện riêng có tên State of Play (tương tự như Nintendo Direct). Xu hướng này có vẻ sẽ tiếp tục vào năm 2021 khi các ông lớn không xuất hiện tại sân khấu tại E3 và xây dựng sự kiện của riêng họ. Chúng ta sẽ không thấy PlayStation chính thức xuất hiện tại triển lãm năm nay nhưng chúng ta vẫn có thể mong đợi thấy một số bản phát hành AAA được giới thiệu.

Game thủ PC có thể sẽ thất vọng vì Valve sẽ không tham dự triển lãm năm nay, ít nhất là không phải với tư cách "chính thức". Steam sẽ tổ chức sự kiện riêng của mình một ngày sau khi triển lãm kết thúc. Steam Next Fest sẽ diễn ra vào thứ tư 16.6 lúc 10 giờ sáng PST (12 giờ đêm Việt Nam) và hứa hẹn sẽ giới thiệu một loạt các bản phát hành Steam sắp tới cũng như các dự án trong tương lai.

Và những tin đồn liên quan

E3 2021 có thể là một trong những sự kiện lớn nhất trong ngành game, tuy nhiên vì Sony sẽ không tham gia vào năm nay nên các tựa game của bên thứ nhất như Horizon Forbidden West, tựa God of War tiếp theo và Gran Turismo 7 đương nhiên sẽ vắng mặt. Một số công ty khác cũng đã xác nhận rằng họ sẽ không giới thiệu một số trò chơi nhất định. Dưới đây là các dự án lớn dự kiến sẽ không xuất hiện tại E3 2021:

- Dead Island

- The Division: Heartland

- Hogwarts Legacy

- Gotham Knights

- Konami sẽ không có mặt tại E3, vì vậy các trò chơi như GetsuFumaDen sẽ không được giới thiệu. Tuy nhiên, có có khả năng một tựa game của Konami có thể xuất hiện trên Nintendo hoặc Xbox.

- Metro

- Prince of Persia: The Sands of Time Remake

- Saints Row

- Suicide Squad: Kill the Justice League

- Skull and Bones

- Bài thuyết trình của Square Enix sẽ tập trung vào tựa game mới của Eidos Montreal, Babylon's Fall, Marvel's Avengers và Life is Strange: True Colors. Mặc dù có thể có một số bất ngờ, nhưng người hâm mộ nên giảm bớt kỳ vọng của họ đối với các trò chơi như Forspoken hoặc Final Fantasy 16.

- TimeSplitters

Bạn quan tâm tựa game nào tại E3 2021? Hãy chia sẻ với chúng tôi tại phần bình luận nhé!