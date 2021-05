Tiếp nối kế hoạch lớn, Sony công bố ngày đưa Days Gone lên PC

Days Gone sẽ quay trở lại và lợi hại hơn vào tháng 5 vì nó sắp ra mắt trên PC. Kế hoạch lớn tiếp theo của Sony cho các trò chơi gốc của mình là chuyển chúng sang nền tảng Windows và giờ đến lượt Days Gone. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt rơi vào tháng 5.2021 hơi khó khăn do đây là thời điểm có rất nhiều tựa game lớn được phát hành.

Đối với những người chưa biết Days Gone, bối cảnh của game sẽ diễn ra trong một tương lai, nơi một bệnh dịch đã biến phần lớn nhân loại thành những con quái vật vô tâm gọi là Freakers. Một số ít người sống sót, bao gồm cả nhân vật chính của Days Gone, Deacon St. John tồn tại trong đống đổ nát của nền văn minh. Mặc dù Days Gone có cốt truyện không quá khác biệt trong thời đại mà thể loại zombie có rất nhiều tựa game thành công. Tuy nhiên, tựa game đặc biệt này của công ty con Bend Studio của Sony đã đem đến những khác biệt nhất định trong hệ thống chiến đấu và thế giới mở để game thủ khám phá.

Days Gone cũng là một trong những trò chơi thú vị khi mà ý kiến của các nhà phê bình và game thủ khá khác nhau. Trong khi một số nhà phê bình không ấn tượng với tác phẩm của Bend Studio thì các game thủ vẫn ủng hộ Days Gone. Trên thực tế, có nhiều người yêu thích đến mức có những kiến nghị phát triển tiếp Days Gone 2 và họ thu thập được khá nhiều chữ ký. Nhận thấy nhu cầu của Days Gone 2, Sony và Bend Studio thực sự có thể quyết định thử phần tiếp theo.

Nếu bạn yêu thích Days Gone thì tựa game này có nhiều thứ để khám phá bao gồm hệ thống chiến đấu dữ dội, tùy chỉnh chiếc mô tô đặc trưng của Deacon và một thế giới hậu tận thế hấp dẫn để khám phá. Một phần của điều làm nên thành công của thể loại zombie các câu chuyện xuất hiện trong đó, như The Last of Us đến Left 4 Dead . Days Gone là một tựa game hấp dẫn dành cho các game thủ yêu thích thể loại zombie.

Days Gone hiện đã có trên PS4 và sắp phát hành trên PC vào ngày 18.5.2021.