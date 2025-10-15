Gắn cốp nắp phi thuyền trên ô tô có ảnh hưởng đến vận hành?

Cốp nóc hay còn gọi là cốp nắp phi thuyền là phụ kiện chứa hành lý đặt trên nóc xe nhằm có thêm không gian chứa đồ và tạo thêm điểm nhấn về thẩm mỹ. Loại phụ kiện này thường làm bằng nhựa ABS, thiết kế thuôn dài và gắn cố định trên thanh giá nóc để thuận tiện cho việc tháo lắp khi cần. Dù mang lại một số lợi ích nhưng cốp phi thuyền vẫn ảnh hưởng đến khả năng vận hành cũng như an toàn khi xe di chuyển.

Cốp phi thuyền giúp chiếc xe có thêm không gian chứa hành lý và tăng tính thẩm mỹ ẢNH: MAZDA3CLUB

Trong quá trình thiết kế ô tô, các hãng xe đều chú trọng đến yếu tố khí động học. Do đó, mọi kiểu dáng, đường nét thân xe đều được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tối ưu hóa luồng không khí quanh thân xe, giúp giảm lực cản gió và tiết kiệm nhiên liệu. Khi lắp thêm cốp phi thuyền, tính khí động học sẽ bị ảnh hưởng, khiến lực cản gió tăng, đặc biệt ở tốc độ cao. Thực tế, khi chạy trên cao tốc, phụ kiện này thường tạo ra tiếng gió ù rõ rệt, làm khoang cabin ồn hơn.

Xét về kỹ thuật, tính khí động học thấp và lực cản gió cao khiến xe tăng tốc ì ạch, đồng thời tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Người lái phải đạp ga sâu và mất nhiều thời gian hơn bình thường để đạt vận tốc mong muốn. Điều này phần nào làm ảnh hưởng đến trải nghiệm lái xe.

Từng chạy theo xu hướng gắn cốp phi thuyền cho ô tô, anh Nguyễn Quang Huy ngụ tại TP.HCM chia sẻ: "Ban đầu thấy đẹp và tiện khi cần chở nhiều hành lý nên tôi mua. Sau một thời gian sử dụng, ngồi trong xe nghe tiếng gió ù, xe ồn hơn nên tôi quyết định tháo và thanh lý luôn phụ kiện này".

Gắn cốp nóc sẽ làm tăng lực cản gió, khiến khoang cabin ù hơn khi xe chạy tốc độ cao ẢNH: BAGA OTO

Không ít người dùng phản ánh cốp nóc sau thời gian dài sử dụng thường phát ra tiếng lọc cọc khi di chuyển, đặc biệt trên đường xấu. Nguyên nhân chủ yếu do các mối nối hoặc chi tiết bên trong bị rơ, lỏng lẻo, tạo ra âm thanh khó chịu. Trong tình huống nguy hiểm, cốp có thể bung khi xe chạy ở tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ cho các phương tiện xung quanh.

Ngoài ra, cốp phi thuyền còn làm thay đổi trọng tâm xe, khiến chiều cao tổng thể tăng so với nguyên bản. Nếu chở nhiều hành lý nặng, trọng tâm càng bị đẩy lên cao sẽ làm xe kém ổn định trong các tình huống vào cua gấp hoặc đánh lái đột ngột. Với các dòng xe SUV hay crossover vốn đã có gầm cao, ảnh hưởng này khá dễ nhận thấy.

Ngoài ảnh hưởng đến vận hành, cốp nóc còn có thể gây bất tiện trong quá trình di chuyển hàng ngày. Nếu gắn cốp quá cao sẽ dễ vướng khi vào hầm gửi xe có trần thấp hoặc những đoạn đường bị giới hạn chiều cao phương tiện.

Quan trọng hơn, nhu cầu chứa thêm hành lý thực tế chỉ phát sinh khi đi xa, còn lại phần lớn trường hợp cốp phi thuyền chỉ tăng tính thẩm mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng phải chấp nhận sự bất tiện và ảnh hưởng đến vận hành chỉ để đổi lấy yếu tố thẩm mỹ.

Việc gắn cốp phi thuyền vào ô tô nếu không tuân thủ đúng kỹ thuật và quy chuẩn an toàn có thể khiến chủ xe đối mặt với nguy cơ bị xử phạt. Vì vậy, trước khi quyết định gắn phụ kiện này, người dùng cần tìm hiểu kỹ các quy định liên quan và lựa chọn đơn vị lắp đặt uy tín để tránh những rắc rối không đáng có.