    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Gan nhiễm mỡ: Nên ăn gì, tránh gì để hỗ trợ kiểm soát bệnh?

    Như Quyên
    Như Quyên
    Theo bác sĩ, người mắc gan nhiễm mỡ nên ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật, chọn chất béo phù hợp và hạn chế các thực phẩm nhiều năng lượng.

    Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, bệnh gan nhiễm mỡ thường diễn tiến âm thầm ở giai đoạn đầu; trong một số trường hợp có thể tiến triển thành xơ gan, ung thư gan.

    Bên cạnh việc theo dõi sức khỏe và kiểm soát các yếu tố nguy cơ theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị, việc xây dựng chế độ ăn phù hợp cũng là một phần quan trọng trong quản lý bệnh.

    Gan nhiễm mỡ: Nên ăn gì, tránh gì để hỗ trợ kiểm soát bệnh? - Ảnh 1.

    Bên cạnh việc phối hợp điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, người bệnh gan nhiễm mỡ nên duy trì chế độ ăn lành mạnh

    ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

    Ưu tiên thực phẩm từ thực vật

    Bác sĩ Mai Phương Uyên, Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng NERCI (TP.HCM), cho biết trong bữa ăn hằng ngày, người bị gan nhiễm mỡ nên ưu tiên các nhóm thực phẩm thực vật, gồm:

    • Rau xanh, rau củ như rau cải, rau muống, bông cải xanh, cà chua…
    • Trái cây nguyên quả như cam, bưởi, táo, ổi…
    • Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, bánh mì nguyên cám.
    • Các loại đậu và chế phẩm từ đậu như đậu nành, đậu xanh, đậu đen, đậu hũ...; cùng các loại hạt như hạnh nhân, óc chó....

    “Những thực phẩm này cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất, các hợp chất chống oxy hóa và chất béo có lợi, góp phần kiểm soát cân nặng, cải thiện chuyển hóa đường và lipid máu, từ đó hỗ trợ giảm tích tụ mỡ trong gan”, bác sĩ Phương Uyên chia sẻ.

    Theo hướng dẫn năm 2024 của Hiệp hội Nghiên cứu về Gan châu Âu (EASL), Hiệp hội Nghiên cứu về Bệnh Tiểu đường châu Âu (EASD) và Hiệp hội Nghiên cứu về Béo phì châu Âu (EASO), người mắc gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa được khuyến nghị áp dụng chế độ ăn theo hướng Địa Trung Hải, theo đó ưu tiên thực phẩm thực vật và chất béo không bão hòa.

    Bác sĩ Phương Uyên cho biết, mọi người có thể lựa chọn dầu đậu nành, dầu cải, dầu đậu phộng hoặc dầu ô liu để thay thế một phần mỡ heo, bơ động vật và các nguồn chất béo bão hòa. Tuy nhiên, tránh bổ sung quá nhiều dầu vào món ăn vì tất cả các loại dầu đều cung cấp nhiều năng lượng.

    Người mắc gan nhiễm mỡ cần hạn chế những loại thực phẩm nào?

    Theo bác sĩ Uyên, người bệnh gan nhiễm mỡ cần hạn chế nước ngọt, trà sữa, nước ép trái cây nhiều đường, bánh kẹo, ngũ cốc tinh chế và thực phẩm chế biến sẵn nhiều năng lượng. Đồng thời, nên giảm các món chiên ngập dầu, thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và tránh sử dụng rượu bia.

    “Không phải mọi thực phẩm có nguồn gốc thực vật đều tốt cho gan. Khoai tây chiên, bánh ngọt, nước trái cây đóng chai hay các món chay nhiều dầu và đường vẫn có thể cung cấp năng lượng dư thừa, gây bất lợi cho kiểm soát cân nặng và sức khỏe chuyển hóa. Vì vậy, bên cạnh chế độ ăn nhiều thực vật, cần lựa chọn thực phẩm ít qua chế biến và kiểm soát khẩu phần phù hợp”, bác sĩ Uyên nhấn mạnh.

    Gan nhiễm mỡ: Nên ăn gì, tránh gì để hỗ trợ kiểm soát bệnh? - Ảnh 2.

    Người bị gan nhiễm mỡ nên ưu tiên các phương pháp chế biến đơn giản như hấp, luộc vừa chín, nấu canh hoặc xào nhanh

    Ảnh: P.H tạo từ AI

    Cách chế biến cũng rất quan trọng

    Bác sĩ Phương Uyên lưu ý, người bị gan nhiễm mỡ nên ưu tiên các phương pháp chế biến đơn giản như hấp, luộc vừa chín, nấu canh hoặc xào nhanh với lượng dầu vừa phải thay vì chiên ngập dầu.

    Đặc biệt, cà chua, cà rốt và bí đỏ có thể được chế biến chín, kết hợp với một lượng nhỏ dầu thực vật để giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các hợp chất như lycopene và beta-carotene.

    Với các món canh rau, canh bí hoặc canh cà chua, việc sử dụng cả phần nước canh cũng giúp tận dụng một phần dưỡng chất hòa tan trong quá trình nấu. Tuy nhiên, người bệnh cần kiểm soát khẩu phần và hạn chế nêm nhiều muối.

    Cuối cùng, bác sĩ nhấn mạnh với người bị gan nhiễm mỡ, điều quan trọng là nên chọn thực phẩm đa dạng, chế biến hợp lý, kiểm soát tổng năng lượng và duy trì chế độ ăn lành mạnh lâu dài.

    Chế độ ăn dựa trên thực vật có giúp “đảo ngược” bệnh gan nhiễm mỡ?

    Theo bác sĩ Mai Phương Uyên, chế độ ăn giàu thực vật, đặc biệt theo mô hình Địa Trung Hải, có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ trong gan và cải thiện sức khỏe chuyển hóa. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào chất lượng khẩu phần, tổng năng lượng và mức độ tổn thương gan.

    Theo hướng dẫn EASL - EASD - EASO 2024, ở người gan nhiễm mỡ có thừa cân, giảm cân bền vững từ 5% trọng lượng cơ thể có thể giúp giảm mỡ gan; giảm 7 - 10% hướng đến cải thiện tình trạng viêm gan; giảm từ 10% trở lên hướng đến cải thiện xơ hóa gan. Dù vậy, không thể khẳng định mọi tổn thương gan đều hồi phục hoàn toàn, đặc biệt khi đã có xơ hóa tiến triển.

    Để tránh thiếu hụt dinh dưỡng, người bệnh không nên chỉ ăn rau và trái cây mà cần bảo đảm đủ protein từ đậu nành, đậu hũ, các loại đậu và những nguồn đạm phù hợp khác. Nếu ăn thuần chay hoàn toàn, cần đặc biệt chú ý vitamin B12, đồng thời bảo đảm đủ sắt, kẽm, canxi, vitamin D và omega-3 theo hướng dẫn của bác sĩ dinh dưỡng.

    Tin liên quan

    Gan nhiễm mỡ: Khi nào nguy cơ ung thư gan tăng cao?

    Gan nhiễm mỡ: Khi nào nguy cơ ung thư gan tăng cao?

    Gan nhiễm mỡ không đồng nghĩa với ung thư gan. Tuy nhiên, nếu bệnh tiến triển thành viêm gan, xơ hóa hoặc xơ gan, nguy cơ ung thư có thể tăng. Đáng chú ý, bệnh thường diễn tiến âm thầm ở giai đoạn đầu.

    Trước khi ngủ, 'nói không' với thói quen này giúp giảm 35% nguy cơ gan nhiễm mỡ

    Gan nhiễm mỡ: Bác sĩ chỉ 6 loại trái cây nên ăn

    Khám phá thêm chủ đề

    Gan nhiễm mỡ xơ gan ung thư gan thực phẩm có nguồn gốc thực vật Ngũ cốc nguyên hạt

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận