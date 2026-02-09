Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Gây mê chữa răng có phải là 'cho bệnh nhân ngủ để chữa cho nhanh'?

Liên Châu
Liên Châu
09/02/2026 12:50 GMT+7

Gây mê trong điều trị nha khoa không phải 'làm cho bệnh nhân ngủ để chữa răng cho nhanh'. Đây là can thiệp y khoa nghiêm ngặt, áp dụng những trường hợp đặc biệt, như trẻ tự kỷ.

"Điều trị nha khoa không chỉ là công nghệ và thao tác kỹ thuật, mà là quá trình đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ từ bệnh nhân: phải mở miệng đủ lâu, đủ lớn, giữ yên...khiến nhiều trẻ bị trì hoãn chữa răng, đến khám khi quá nặng do viêm nhiễm, đau nhức kéo dài".

GS-TS, bác sĩ Võ Trương Như Ngọc, Trường đại học Y Hà Nội, chia sẻ, trước thực tế nhiều gia đình trì hoãn cho con điều trị răng, do trẻ có bệnh lý đặc biệt hoặc không "hợp tác" với nha sĩ, đặc biệt gần đây, có gia đình lo lắng nếu con "bị" điều trị nội nha bằng thuốc diệt tủy có thạch tín.

Gây mê chữa răng có phải là 'cho bệnh nhân ngủ để chữa cho nhanh'?- Ảnh 1.

Gây mê trong điều trị nha cho các bệnh nhân đặc biệt để tối ưu kết quả điều trị

ẢNH: BÁC SĨ CUNG CẤP

GS Ngọc cho hay, nhiều trẻ đến khám trong tình trạng sâu răng rất nặng, nhiều răng cần chữa cùng lúc, cần thực hiện nhiều thủ thuật phức tạp như điều trị tủy, chụp có sẵn, hàm giữ khoảng, nhổ răng... Nếu điều trị từng phần, chia nhỏ qua nhiều lần, trẻ phải chịu đựng nỗi sợ lặp đi lặp lại, còn gia đình thì không có điều kiện đi lại. 

Với các bệnh đặc biệt, gây mê chữa răng là phương pháp điều trị nha khoa. Trẻ được gây mê toàn thân dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ gây mê hồi sức, cho phép bác sĩ răng hàm mặt thực hiện các thủ thuật cần thiết trong điều kiện an toàn và kiểm soát tối ưu.

"Gây mê không phải là "làm cho bệnh nhân ngủ để chữa răng cho nhanh", mà là can thiệp y khoa nghiêm ngặt, chỉ được thực hiện khi có chỉ định rõ ràng, tại các cơ sở đủ điều kiện, với quy trình kiểm soát chặt chẽ suốt quá trình trước, trong, sau điều trị", GS Ngọc đặc biệt lưu ý 

Chỉ định gây mê cho bệnh nhân trong điều trị nha

Về chỉ định gây mê trong chữa răng, GS Ngọc lưu ý, không phải mọi trẻ đều cần gây mê khi điều trị nha khoa. Gây mê chữa răng thường chỉ định cho những trường hợp như sau: những trẻ quá nhỏ, chưa đủ khả năng hiểu và hợp tác nhưng có quá nhiều răng tổn thương cần phải điều trị.

Chỉ định cho những trẻ có nỗi sợ nha khoa nặng, ám ảnh nha khoa, từng trải qua sang chấn tâm lý trong các lần điều trị trước, các biện pháp kiểm soát kiểm soát hành vi thông thường không thể thành công; những trẻ mắc rối loạn phát triển như tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, bại não, không thể giao tiếp hay kiểm soát hành vi theo yêu cầu; trẻ mắc các bệnh rối loạn đông chảy máu, không an toàn với các biện pháp gây tê tại chỗ…

 Khi chỉ định đúng, gây mê giúp trẻ không phải trải qua nỗi sợ hãi và khó chịu trong quá trình điều trị,  tránh hưởng lâu dài đến thái độ chăm sóc răng miệng sau này. Đồng thời các bác sĩ có thể làm việc trong điều kiện kiểm soát tốt, chính xác và đầy đủ, không bỏ sót răng bệnh, không phải "làm vội", chấp nhận "tương đối" kết quả do trẻ không hợp tác, giúp nâng cao chất lượng điều trị và giảm nguy cơ phải can thiệp lại.

Nếu không gây mê, việc cưỡng chế trẻ để điều trị có thể xảy ra nhiều nguy cơ khác nhau như: rơi dụng cụ và đường thở hoặc tiêu hóa do trẻ ngậm miệng đột ngột, bác sĩ không thể kiểm soát được; sang chấn cơ học cho tay, chân khi kìm giữ không đúng kỹ thuật hoặc do trẻ kháng cự trong quá trình kìm giữ; sang chấn về tâm lý, trẻ càng sợ chữa răng, không hợp tác cho các lần sau.

