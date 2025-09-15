Gia Lai: Đột kích loạt tụ điểm ‘bay lắc’, đưa 148 người về trụ sở công an

Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, và đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra nhiều tụ điểm nghi có hoạt động "bay lắc" tại P.Diên Hồng (thuộc TP.Pleiku, Gia Lai cũ).

Các địa điểm bị kiểm tra gồm quán karaoke V. ở đường Wừu và 3 nhà nghỉ không biển hiệu tại số 22 Thống Nhất, 102 Cao Bá Quát và 35C Đống Đa. Đây được xác định là những nơi thường xuyên tập trung nhiều người sử dụng ma túy và tổ chức "bay lắc".

Lực lượng công an phát hiện nhiều người có biểu hiện sử dụng ma túy tại các cơ sở karaoke và nhà nghỉ ở P.Diên Hồng ẢNH: C.T.V

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 148 người (56 nam, 92 nữ) có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Hầu hết đều ở độ tuổi rất trẻ. Công an thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp, gồm ketamine (khay), MDMA (kẹo) và một số tang vật liên quan.

Ngay sau đó, toàn bộ người có liên quan bị đưa về trụ sở Công an tỉnh Gia Lai để phục vụ điều tra, phân loại. Đến trưa 15.9, công tác điều tra vẫn đang được tiến hành.

Lực lượng công an đưa nhiều người liên quan về trụ sở để phục vụ công tác điều tra ẢNH: C.T.V

Theo ghi nhận ban đầu, mặc dù đăng ký kinh doanh karaoke nhưng nhiều phòng hát tại các cơ sở trên đã được cải tạo thành "phòng bay lắc" chuyên dụng. Bên trong được trang bị giường nệm, sofa, đèn nháy, loa công suất lớn, tạo không gian cho việc sử dụng ma túy tập thể.

Để đối phó lực lượng chức năng, các tụ điểm này còn lắp camera cảnh giới, nhiều lớp cửa bảo vệ và cửa thoát hiểm nhằm tránh bị phát hiện, đồng thời tạo điều kiện cho người bên trong dễ dàng tẩu thoát khi bị kiểm tra.