Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Thanh tra tỉnh Gia Lai làm rõ nghi vấn 2.500 m2 đất công bị 'xẻ thịt'

Đức Nhật
Đức Nhật
13/09/2025 14:00 GMT+7

Trước nhiều phản ánh về tình trạng đất công bị 'xẻ thịt', cấp sổ đỏ sai quy định và xây dựng trái phép tại P.Quy Nhơn Tây, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Ngày 13.9, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết đã công bố quyết định thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra các sai phạm liên quan đến đất công tại P.Quy Nhơn Tây.

Theo phản ánh của người dân và báo chí, khu đất công hơn 2.500 m² tại thôn Thanh Long, P.Quy Nhơn Tây (thuộc xã Phước Mỹ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) vốn do Nhà nước quản lý, từng giao cho Hợp tác xã Phước Thành 3 (nay đã giải thể - PV) sử dụng.

Đất công bị xẻ thịt, Thanh tra Gia Lai vào cuộc - Ảnh 1.

Lô đất công rộng 2.500 m2 bị 'xẻ thịt'

ẢNH: TRIỆU THANH

Tuy nhiên, thay vì được giữ nguyên hiện trạng, khu đất công này lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho một hộ dân. Sau đó, lô đất nhanh chóng bị phân nhỏ, sang tên cho nhiều cá nhân, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo và người thân ở xã Phước Mỹ (cũ).

Không chỉ riêng khu đất công nói trên, dư luận còn phản ánh tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng và đất công ích ở nhiều khu vực thuộc xã Phước Mỹ trước đây. Những sai phạm này khiến người dân bức xúc, đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan đến việc buông lỏng quản lý đất công, dẫn đến tình trạng "xẻ thịt" gây thất thoát tài sản nhà nước.

Đoàn thanh tra do ông Võ Văn Hiệu, quyền Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thanh tra tỉnh Gia Lai), làm trưởng đoàn, với 8 thành viên, sẽ tiến hành kiểm tra trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Tin liên quan

Lấn đất công xây dựng khu nghỉ dưỡng 5 sao trái phép

Lấn đất công xây dựng khu nghỉ dưỡng 5 sao trái phép

Dù chưa được cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng cấp phép nhưng một doanh nghiệp vẫn tự ý lấn chiếm một phần diện tích đất khu vực cửa sông rồi rào chắn lại để xây dựng dự án khu thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng 5 sao.

Khám phá thêm chủ đề

Đất công xẻ thịt đất công Sai phạm đất đai xây dựng trái phép Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận