Thanh tra tỉnh Gia Lai làm rõ nghi vấn 2.500 m2 đất công bị 'xẻ thịt'

Ngày 13.9, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết đã công bố quyết định thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra các sai phạm liên quan đến đất công tại P.Quy Nhơn Tây.

Theo phản ánh của người dân và báo chí, khu đất công hơn 2.500 m² tại thôn Thanh Long, P.Quy Nhơn Tây (thuộc xã Phước Mỹ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) vốn do Nhà nước quản lý, từng giao cho Hợp tác xã Phước Thành 3 (nay đã giải thể - PV) sử dụng.

Lô đất công rộng 2.500 m2 bị 'xẻ thịt' ẢNH: TRIỆU THANH

Tuy nhiên, thay vì được giữ nguyên hiện trạng, khu đất công này lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho một hộ dân. Sau đó, lô đất nhanh chóng bị phân nhỏ, sang tên cho nhiều cá nhân, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo và người thân ở xã Phước Mỹ (cũ).

Không chỉ riêng khu đất công nói trên, dư luận còn phản ánh tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng và đất công ích ở nhiều khu vực thuộc xã Phước Mỹ trước đây. Những sai phạm này khiến người dân bức xúc, đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan đến việc buông lỏng quản lý đất công, dẫn đến tình trạng "xẻ thịt" gây thất thoát tài sản nhà nước.

Đoàn thanh tra do ông Võ Văn Hiệu, quyền Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thanh tra tỉnh Gia Lai), làm trưởng đoàn, với 8 thành viên, sẽ tiến hành kiểm tra trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.