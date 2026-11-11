Gia tộc Kennedy kiện ông Trump vì dự án khải hoàn môn

Theo CNN ngày 11.11, trong đơn kiện đệ trình lên tòa án liên bang tại Washington, gia tộc Kennedy cho rằng công trình cao khoảng 76 mét có thể che khuất tầm nhìn hướng đến khu mộ của các thành viên gia đình tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.

“Tổng thống Donald Trump đang tìm cách xây dựng trái phép một cổng vòm khổng lồ, có nguy cơ che khuất vĩnh viễn tầm nhìn mang giá trị lịch sử đối với các khu mộ và đài tưởng niệm tại nghĩa trang, cũng như các đài tưởng niệm dành cho hàng trăm nghìn người Mỹ đã chết”, gia tộc viết trong đơn kiện.

Cụ thể, đơn kiện cáo buộc Cục Công viên Quốc gia và Bộ Nội vụ Mỹ đã cho phép triển khai dự án mà không có sự chấp thuận cần thiết của quốc hội. Vì vậy, gia tộc Kennedy yêu cầu tòa án hủy bỏ quyết định cấp phép và ngăn chặn việc xây dựng công trình, theo The Guardian.

Bên cạnh đó, gia tộc Kennedy cũng khẳng định họ có đủ cơ sở pháp lý để khởi kiện, viện dẫn các phán quyết trước đây của tòa án công nhận quyền của thân nhân trong việc bảo vệ nơi an nghỉ của người đã khuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng mô hình mô phỏng khải hoàn môn, tại Nhà Trắng hồi tháng 10.2025 ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, đơn kiện cho rằng cổng vòm sẽ chắn tầm nhìn giữa Đài tưởng niệm Lincoln và Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Hai công trình vốn được thiết kế đối diện nhau nhằm tượng trưng cho sự thống nhất quốc gia.

Đây không phải thách thức pháp lý đầu tiên đối với kế hoạch xây dựng công trình của ông Trump. Vào ngày 6.11, thẩm phán liên bang Tanya Chutkan đã ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động xây dựng trong vòng 14 ngày. Bộ Tư pháp Mỹ trước đó cũng cho biết công trình sẽ không thể hoàn thành trước khi nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của ông Trump (2025-2029) kết thúc.

Công trình được đề xuất mô phỏng theo khải hoàn môn ở Paris (Pháp). Tuy nhiên, ông Trump từng tuyên bố công trình sẽ được phát triển thành một khu phức hợp quân sự cao cấp, bao gồm không gian chứa máy bay không người lái và đạn dược, các cơ sở bắn tỉa chuyên dụng trên mái nhà và quảng trường.

Các thành viên gia tộc Kennedy được chôn cất tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington bao gồm cố Tổng thống John F. Kennedy; cố Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy Onassis; cố thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và vợ ông, bà Ethel Kennedy; cố thượng nghị sĩ Edward M. Kennedy; và trung úy Joseph P. Kennedy Jr.

Trong khi đó, dự án cổng vòm là một trong nhiều kế hoạch cải tạo của Washington mà ông Trump đang thúc đẩy. Những dự án khác bao gồm cải tạo một sân golf công cộng nổi tiếng và đề xuất phá bỏ Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy. Các kế hoạch này có thể phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát quốc hội.