Giá từ 2,8 tỉ đồng, Audi Q5 2026 có gì cạnh tranh phân khúc SUV hạng sang?

Phân khúc xe SUV hạng sang cỡ trung đang là một trong những "sân chơi" khá sôi động trên thị trường ô tô hạng sang tại Việt Nam. Khách Việt có nhiều lựa chọn mẫu xe đến từ Đức và Nhật Bản như BMW X3, Mercedes-Benz GLC hay Lexus NX.

Audi Q5 2026 có nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế, công nghệ và vận hành

ẢNH: VIỆT HƯNG

Theo đó, Audi cũng nhanh chóng làm mới danh mục xe bằng cách đưa Audi Q5 thế hệ mới về Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe giới thiệu toàn cầu vào năm 2025 với nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành.

Tại Việt Nam, Audi Q5 2026 phân phối hai phiên bản gồm Q5 SUV TFSI quattro và Q5 Sportback TFSI quattro, đi kèm mức giá từ 2,849 đến 2,949 tỉ đồng. Mẫu xe SUV hạng sang cỡ trung này cạnh tranh trực tiếp với BMW X3, Mercedes-Benz GLC và Lexus NX.

Audi Q5 2026 bản Sportback có thiết kế mui xe vuốt thấp về phía đuôi xe trông thể thao ẢNH: VIỆT HƯNG

Cạnh tranh trong phân khúc phân khúc SUV hạng sang cỡ trung có BMW X3 hiện có giá dao động từ 2,279 đến 2,629 tỉ đồng, trong khi Mercedes-Benz GLC có giá từ 2,319 đến 2,839 tỉ đồng, tùy phiên bản. Lexus NX công bố giá cao nhất phân khúc ở mức 3,27 tỉ đồng. Điều này cho thấy, Audi Q5 2026 định giá cao hơn hai mẫu xe đối thủ đồng hương BMW X3, Mercedes-Benz GLC nhưng thấp hơn Lexus NX.

Bước sang thế hệ thứ 3, Audi Q5 2026 sử dụng nền tảng Premium Platform Combustion (PPC). Xe sở hữu diện mạo hiện đại hơn mẫu xe tiền nhiệm với nhiều đường nét thiết kế sắc sảo cùng gói ngoại thất S line tiêu chuẩn trang bị trên cả hai phiên bản.

Audi Q5 2026 sử dụng nền tảng Premium Platform Combustion ẢNH: VIỆT HƯNG

Phần đầu xe Audi Q5 2026 nổi bật với cụm đèn Matrix LED kết hợp lưới tản nhiệt Singleframe cỡ lớn. Trong khi đó, phía sau xe trang bị đèn hậu LED Pro cùng 8 hiệu ứng ánh sáng kỹ thuật số tùy chỉnh. Cả hai phiên bản của mẫu SUV hạng sang cỡ trung này đều sử dụng bộ mâm Audi Sport kích thước 20 inch, tuy nhiên Audi Q5 phiên bản Sportback tạo khác biệt nhờ phần mui vuốt thấp dần về phía sau xe theo phong cách SUV Coupe thể thao.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Audi Q5 2026 nằm ở không gian nội thất. Xe trang bị hệ thống Audi Digital Stage gồm có bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit kích thước 11,9 inch, màn hình giải trí trung tâm OLED 14,5 inch và màn hình riêng 10,9 inch dành cho hành khách phía trước.

Nội thất Audi Q5 2026 hiện đại và tối giản hơn so với thế hệ tiền nhiệm

ẢNH: VIỆT HƯNG

Bên cạnh đó, Audi Q5 2026 còn sở hữu màn hình HUD hiển thị trên kính lái, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 3D Premium gồm 16 loa công suất 685 Watt, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, sạc không dây công suất 15 Watt cùng hệ thống đèn viền nội thất 30 màu. Hàng ghế sau có thể trượt tiến/lùi, điều chỉnh độ ngả lưng ghế và gập theo tỷ lệ 40:20:40 nhằm gia tăng độ linh hoạt khi sử dụng.

Audi Q5 2026 trnag bị động cơ xăng tăng áp 2.0 lít, có công suất 196 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp S tronic cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Trong khi đa số mẫu xe đối thủ đều sử dụng hệ động lực Mild-Hybrid thì Audi Q5 2026 vẫn trung thành với động cơ đốt trong.

Hàng ghế sau trên Audi Q5 2026 có thể trượt tiến/lùi, điều chỉnh độ ngả lưng ghế và gập theo tỷ lệ 40:20:40

ẢNH: VIỆT HƯNG

Nếu như trước đây, các mẫu xe sang tại Việt Nam không được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái thì nay đã khác. Ngoài các hệ thống an toàn cơ bản, Audi Q5 2026 còn được hãng xe Đức trang bị hàng loạt các tính năng trong gói hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, hệ thống hỗ trợ đỗ xe Park Assist Plus và tính năng giám sát sự tập trung của người lái...

Sự góp mặt của Audi Q5 2026 giúp khách Việt có thêm lựa chọn xe trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung. Với giá bán cao hơn hai đối thủ đồng hương BMW X3 và Mercedes-Benz GLC... Audi Q5 thế hệ mới sẽ cần thêm thời gian để thuyết phục khách hàng.