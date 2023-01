Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Các đội được cung cấp trang phục và bóng

Như đã thông báo ban đầu trong thư mời các đội tham dự, BTC giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sẽ đài thọ kinh phí (gồm vé máy bay, ăn ở cho các đội ngoài TP.HCM và các lực lượng làm nhiệm vụ khác), hỗ trợ tiền ăn cho các đội trong khu vực TP.HCM giành quyền tham dự VCK. Ngoài ra, các đội sẽ được cung cấp trang phục thi đấu (mỗi đội 2 bộ), nước uống và bóng tập luyện. Mới đây BTC cũng đã thống nhất hỗ trợ cho tất cả đội bóng tham dự vòng loại mỗi đội 1 bộ trang phục thi đấu cho 23 cầu thủ và trang phục cho 7 thành viên lãnh đạo, BHL, đồng thời mỗi đội sẽ được cung cấp 3 quả bóng tập luyện.

Trang phục cho các đội bóng do Công ty TNHH Bảo Uyên Sport cung cấp sẽ được cấp cho các đội sau khi bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại vào ngày 7.2 tới căn cứ vào màu áo các đội đăng ký. BTC sẽ ưu tiên cho các đội gửi hồ sơ và đăng ký màu áo thi đấu sớm. Do mỗi bảng sẽ có từ 3 - 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt nên sẽ có từ 4 màu áo khác nhau trở lên để các đội đăng ký, tránh việc trùng màu áo. Các thành viên của BHL cũng sẽ được trang bị đồng phục thể thao với màu áo khác màu thi đấu của đội bóng. Khi vào VCK, 12 đội sẽ được trang bị thêm mỗi đội 2 bộ trang phục thi đấu khác màu để đáp ứng yêu cầu thi đấu nhiều trận liên tục (mỗi đội sẽ thi đấu từ 3 - 6 trận tại VCK), tương tự như vậy cho các thành viên BHL cũng 2 bộ khác màu. BTC cũng quy định số áo thống nhất cho tất cả các đội từ số 1 - 24 (2 thủ môn là số 1 và 24) và trên lưng áo in tên trường tham dự, ví dụ ĐH Tây Nguyên, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Thủy Lợi, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Học viện Nông nghiệp VN…





Ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Uyên Sport, cho biết: “Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam là một giải đấu rất quy mô dành cho bóng đá học đường, có sức lan tỏa và thu hút lớn. Việc có được một sân chơi hấp dẫn này sẽ giúp cho các đội bóng sinh viên có được cơ hội rèn luyện thể chất quý giá và thúc đẩy phong trào TDTT trong trường học. BTC cũng rất chu đáo khi cùng chúng tôi trang bị đồng loạt cho tất cả các đội bóng sẽ tạo nên hình ảnh đẹp, khí thế cho giải đấu ngay từ vòng loại”.

Ngoài ra, BTC cũng sẽ cấp cho mỗi đội 3 quả bóng thi đấu của giải do Công ty cổ phần thể thao Động Lực cung cấp. Sau khi bốc thăm xếp lịch thi đấu, bóng sẽ được chuyển đến các đội để làm quen và chuẩn bị tranh tài. Vòng loại và VCK sẽ thi đấu bóng Động Lực. Tại VCK, BTC cũng dự kiến tổ chức các hoạt động mini game từ tứ kết trở đi cho sinh viên tham dự trúng các giải thưởng là quà tặng của Động Lực, gồm: áo, túi, giày thể thao và một số vật phẩm khác. Bà Lê Vũ Hồng Ngọc, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Động Lực Sport, nói: “Được đồng hành với bóng đá sinh viên là vinh dự của chúng tôi. Giải đấu Thanh Niên Sinh viên Việt Nam do Báo Thanh Niên và VFF tổ chức lại rất lôi cuốn nên chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để cung cấp bóng thi đấu cho các đội tranh tài cũng như trao giải thưởng cho đội hình tiêu biểu của giải”.