Giải cứu 4 người khỏi hang động ngập lụt ở Lào, 2 người vẫn mất tích

Năm người này nằm trong số 7 người Lào đã vào hang động ở tỉnh Xaisomboun để tìm vàng, nhưng bị mắc kẹt hơn một tuần khi nước dâng cao chặn lối ra. Hiện vẫn còn 2 người mất tích.

Ông Kengkard Bongkawong, một thợ lặn hang động người Thái Lan tham gia vào nhiệm vụ này, trong một bài đăng trên Facebook hôm 30.5 cho biết cả 4 người bị mắc kẹt đã được đưa ra khỏi hang động.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt trong hang động ở tỉnh Xaisomboun (Lào), ngày 29.5.2026 ẢNH: REUTERS

Đoạn video do các tình nguyện viên quay lại cho thấy lực lượng cứu hộ đưa 4 người đàn ông Lào ra khỏi hang động với đèn pin đội trên đầu và quần áo lấm lem bùn đất. Ai nấy đều hân hoan, một số người bật khóc vì nhẹ nhõm.

5 người này được giải cứu đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào ngày 27.5, ở một vị trí kẹt sâu trong hang. Các quan chức cứu hộ cho biết họ sẽ tiếp tục tìm kiếm hai người mất tích.

Một nhóm tình nguyện viên từ nước láng giềng Thái Lan đã tham gia vào nỗ lực cứu hộ bắt đầu từ ngày 24.5 và lực lượng tăng viện bổ sung, bao gồm các thợ lặn từ Phần Lan, Pháp, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản và Úc, cũng đã tham gia.

Đội cứu hộ quốc tế bao gồm một số thành viên từng tham gia vào chiến dịch cứu hộ kéo dài 17 ngày tại hang động Tham Luang bị ngập lụt ở miền bắc Thái Lan năm 2018.